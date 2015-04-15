Садриддин Айни и вопросы национального самосознания, - Саймумин Ятимов

16:50 01.09.2025 САДРИДДИН АЙНИ И ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ



Предисловие



Важнейшей проблемой, решению которой посвятил свою жизнь устод Садриддин Айни, является поиск форм духовной раскрепощенности, идейной независимости, достижения национального самопознания, путем реформы образовательной системы, всеобщего просвещения, тем самым, побуждения народных масс к решению главной задачи – становления и устойчивого развития таджикского национального государства.



К сожалению, в современных условиях, если рассуждать, опираясь на исторический принцип постижения реальности, процесс формирования мировоззрения у части молодежи приобрел противоположное диалектическому отрицанию направление, став более опасным, чем во времена Айни.



Мировоззрение и идеология суеверия стало причиной того, что террористические и экстремистские организации поэтапно сформировались. Теперь их нелегальные структуры демонстрируют растущие тенденции и потенциальные угрозы для национального государства.



В нынешнее время процессы, связанные с радикализмом, не имевшие столь масштабного распространения ни в какой другой период, если не учитывать времени гражданской войны, разрастаются и активизируются.



Основные факторы трагедии – главным образом являются недостаточное воспитание в семье, неадекватность школьного программного сопровождения дидактических материалов, относительно сложившимся геополитическим устремлениям, уязвимость духовной среды и социально – идеологической инфраструктуры в плане формирования чувства космополитизма, сбалансированного с наступательным, агрессивным фанатичным мировоззрением, слабость идеологического иммунитета, противостоящего воздействию антинациональных идей.



Очевидно, что мировоззрение есть систематизированный комплекс содержания человеческого духа, определяющий его практическую реакцию на окружающую действительность. Именно эта субстанция отражает реальность в идеальной форме, дает ей оценку, проектирует планы ее преобразования, формирует в сознании ситуацию и возможный образ будущего. "Видит" его. Определяет путь, средства и методы достижения цели.



Без сомнения, данное толкование является определением формы теоретического отражения человеком природы, общества, мышления.



Представляется важным – учитывать эту формулу при оценке развития мировоззрения члена общества, а в целом, общественного сознания. Особенно, когда речь идет о процессе радикализации общества и его последствиях, которые не столь отдалены, а если не будут предотвращены, могут привести к трагедии.



Литература - важнейшее средство формирования духа, подлинного мировоззрения, наиболее действенный инструмент построения национального государства. Но это возможно лишь в том случае, если выбор отражаемой темы осуществлен осознанно, целенаправленно, мастерски, актуально, как отклик на социально-историческую необходимость времени. Претворен в жизнь с расчетом на достижение конкретного результата писательского труда. Примером тому стало творчество устода Садриддина Айни.



Темой нашей дискуссии является попытка, через напоминание о бесценном вкладе этого гения науки и художественного слова, приблизить современных писателей и литераторов к осмыслению кризисного духовно-психологического состояния и нравственного положения определенной части современного общества.



Потому что мы убеждены: "Слова не имеют никакой ценности, если они лишь выражают идеи, но не подтверждаются фактами, доказывающими их необходимость и правдивость" (Белинский В.Г. Собрание сочинений. Т.8. – М.: 1982. – С.107).



Социальная необходимость изучения творчества Айни



С момента обретения таджикским народом Государственной независимости прошло несколько десятилетий.



Новейшая история в очередной раз доказала: народ становится государствообразующим только когда остро и безоговорочно осознает необходимость выхода из "пучины беспорядков" (1), демонстрирует духовную зрелость, высочайшую нравственность и политическую субъектность (2), исторические условия благоприятны для этого (3), страна обладает лидером с выдающимися качествами, который несет ответственность за создание, организацию, управление государством, в своей политической деятельности неуклонно реализует планы и устремления нации (4).



К счастью для таджикского народа, в трагической ситуации, когда Таджикистан все еще существовал не в рамках государства, как правовая категория, а лишь в пределах географического понятия, нация обрела Лидера, покровителя и путеводителя, сумевшего мобилизовать духовные и материальные ресурсы своего народа для восстановления государства, обеспечения мира и стабильности с целью его развития. Создать независимое государство, способное удовлетворить политические, социальные, культурные и жизненно важные потребности членов общества, придать ему устойчивость в условиях жесточайшего геополитического соперничества.



Верно, что "государственная память не должна быть ничем иным, кроме эффективных событий. Государство не обсуждает. Оно не говорит. Оно демонстрирует действенность" (Белинский В.Г. Т.4. – М.: 1954. – С. 7). Такова природа принципиального и императивного назначения государства.



Вместе с тем, один из классиков эмпирической философии указывает: "Отражение природы в мысли человека надо понимать не "мертво", не "абстрактно", не без движения, не без противоречий, а в вечном процессе движения, возникновения противоречий и разрешения их" (Цитата по: Живкович Л. Теория социального отражения. – М.: Прогресс, 1969. – С. 49).



В связи с упомянутой теоретической действительностью, в современных условиях проблема сохранения и приумножения важнейших достижений эпохи Независимости является одной из центральных тем нашей государственности.



Согласно логике Аристотеля, изложенной в знаменитом трактате "Политика", государство обязано учитывать процесс формирования политического мышления членов общества. Воздействовать на него.



В этой связи, формула определяющего значения бытия по отношению к сознанию принимает такие формы проявления, которые, к сожалению, указывают на неспособность части мусульманских сообществ постичь суть геополитических манипуляций. За короткое время они легко сбиваются с пути. Из гражданского долженствования носителя и защитника национальных интересов превращаются в объект эксплуатации и внешнего управления, становясь лишь средством манипуляции, инструментом в чужих руках.



По этой логике уместно вспомнить слова Уинстона Черчилля, сказанные в начале Второй мировой войны о ее зачинщике: "Посмотрите, один ефрейтор поверг в ужас весь мир".



Речь идет о парадоксе, когда несколько невежественных, оторванных от национальной логики, интересов государства и принципов государственности людей сумели в "стране, где весь народ грамотен" создать такие сложности, что тысячи теоретиков, ученых, мыслителей, политиков и государственных деятелей оказались неспособны дать надлежащий отпор.



Причины гражданской войны в Таджикистане также заключались в такой реальности.



Вызывает сожаление следующее наблюдение – "История учит человека тому, что человек ничему не учится из истории" (Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии. - Санкт-Петербург: 2000. - С. 55).



Сегодня мы ежедневно становимся свидетелями нелогичности, когда невежество, фанатизм, мракобесие, бескультурье, неосведомленность, безынициативность, не ученость, неблагодарность, праздность духа, отвращение к знанию и, как итог, варварство, по сей день в тысячах обличий суеверия продолжают открытую или тайную борьбу против государственного устройства, культа знания, рационализма, благочестия, справедливости, патриотизма, служения народу и нации, сознательного отношения к своей миссии, разума, красноречия и чести наследников культуры Аджама.



В мире, движимом корыстью, они ищут и находят прибежище. Иногда добиваются "успеха", нередко получают поддержку.



На протяжении веков это было и остается главной трагической проблемой простого народа.



Ответы на большинство подобных вопросов можно найти в бессмертных произведениях Садриддина Айни, которые являются наставлением, путеводителем народного просвещения - и не только для Министерства образования.



Садриддин Айни – духовный источник создания и укрепления системы государственности



Вопросы диалектической логики, концепции и национальной духовности - понятия сложные, многогранные. Особенно, если мы стремимся использовать их в качестве категорий, терминов или научных дефиниций. Тем более, когда собираемся вступить в дискуссию, вооружившись ими как аргументом.



В одном из интервью член-корреспондент Национальной академии наук Таджикистана, выдающийся литературный критик Сохиб Табаров, сравнивая художественную литературу прошлых лет с современной, в частности, отмечал: "… меня, двадцатитрехлетнего, в 1947 году приняли в Союз писателей. Тогда в нем состояли 33 человека. Сейчас - 400 или 500. В те времена каждый год выходило по 10–15 достойных произведений. Сегодня за 10–15 лет - едва ли одно. Сейчас все - члены Союза … Назовите мне хотя бы двоих-троих писателей эпохи Независимости или принесите их книги … Я слеп и глух. Читайте мне их вслух. Если пойму - тогда посмотрим. Но вы не сможете! Потому что их нет!" (Газета "Точикистон", №15, 15.04.2015).



Как писал В.Г. Белинский, настоящим произведением можно назвать то, к которому читатель захочет вернуться, с увлечением и интересом рассказывая о нем другим.



На протяжении ста лет существования Таджикистана как политико-правовой дефиниции, проблема формирования и наполнения национального самосознания остается центральной темой для патриотичных писателей.



Несмотря на отдельные недостатки, художественная литература, печать и средства массовой информации в целом сыграли положительную роль в этой исторически ответственной миссии.



Безусловно, успешное выполнение такой задачи – дело не из легких.



Сила писателя заключается в его таланте, знаниях - обладанием устойчивых элементов учености, духовном потенциале, мужестве и твердой воли реализовать художественный замысел, исходящей из социальной потребности времени в интересах прогресса наций. Доказательством обоснованности данного тезиса служит факт, что крупнейшие представители литературы, такие как Садриддин Айни, Мирзо Турсунзаде, Чингиз Айтматов и ряд других писателей мирового уровня, были не просто мастерами слова, но и признанными учеными.



Литература есть наука. А подлинный писатель - исследователь, осознающий, что литература есть форма сущностной деятельности человеческого бытия. Ее задача - исследовать соотношений явления природы, человека и мир, состояние мышление, общественные процессы, законы их развития. В противном случае, если бы между явлением и сущностью общественного бытия не существовало разрывов, непонимания, иллюзий и противоречий не было бы никакой необходимости в литературе реалистической.



Писателю вовсе не обязательно выходить за рамки своей компетенции, занимаясь наукой в академическом смысле. Но он обязан быть эрудированным, энциклопедически образованным, подкованным. Здесь под "знанием" подразумевается научное мышление, интеллектуальное воображение. Лишь тогда писатель, сможет создать значительное, общественно ценное произведение, которое "не поблекнет от дождя и ветра" (Фирдоуси).



Преимущество творческой деятельности Садриддина Айни заключается в уникальном слиянии в его личности исторической памяти, редчайшего литературного таланта и научного мышления выдающегося исследователя в области истории, этнографии, лингвистики, литературоведения и психологии.



Именно этим объясняется зрелость и неувядаемость его художественных произведений. Подобное сочетание неординарных, качеств присуще выдающимся мировым классикам, таким как Уильям Шекспир (1564-1616), Иоганн Вольфганг Гете (1749-1832), Оноре де Бальзак (1799-1850), Лев Толстой (1828-1910), Рабиндранат Тагор (1861-1941).



Без сомнения, Садриддин Айни принадлежит к их числу. При этом его личное превосходство проявляется в стойкости, смелости, самоотверженности, патриотизме, борьбе и глубоко укорененной революционной одухотворенности.



Садриддин Айни знал, что результат тысячелетней борьбы таджикского народа против полурабского существования, воплотился посредством Бухарской революции, как исторического дара, ставшего осуществлением мечтаний, чаяний и самоотверженного труда его соотечественников. Мыслитель, как благодарный сын своего великого народа, охарактеризовал революцию метафорами "сияющий факел справедливости" и "птица Хумо". Мужественно, без колебаний писатель объявил себя сорокалетним учеником революции в условиях отсталого, опасного, угрожающего феодально-средневекового Востока. Это была светская революция по самой своей сути.



Айни, в силу эпохи и среды своего становления, как личность не имел доступа к научной литературе, в которой социальная революция осмыслялась бы как кардинальное изменение, разрушение и преодоление старой общественно-экономической формации, зарождение прогрессивного, гуманистического строя.



В условиях средневековой Бухары не существовало ни соответствующего социального слоя, ни научной теории, ни революционного сознания. В этих обстоятельствах Айни представлял любые общественные изменения, как результат активных просветительских, преобразующих усилий - культурной революции.



С другой стороны, если Айни называл Ахмада Махдуми Дониша "рожденным гением", то он и сам был из числа редчайших умов человечества, обладавших врожденной, природной, исключительной способностью к постижению реальности бытия. Даже без революции он, подобно Гомеру, Шекспиру, Гете, Байрону, Мартину Лютеру и другим героям наций, выполнял бы свое предназначение до конца жизни.



Айни был незаурядной личностью.



Находясь под смертельной угрозой для себя и своих близких, еще за два года до Бухарской революции, в 1918 году без опоры и поддержки просветитель публично, откровенно осудил эмирский режим как "логовище беззакония и насилия", как "судилище несправедливости", мечтая о свержении "муфтиев, шахов и визирей". Как революционер и ученый, мужественно выступал против мракобесия и невежества. До конца своей жизни Айни боролся с чуждым мировоззрением, тлетворным духом и вредоносными нравами, архаичными обычаями и пережитками прошлого, губительными для нации.



Несомненно, "у каждого человека есть своя история. В этой истории его сопровождают опасные моменты. И только тогда можно судить о человеке безошибочно, когда известно, как он действовал, как вел себя в тот момент, когда на весах находились жизнь и смерть, честь и достоинство, счастье и страдание. Чем выше личность, тем более величественна ее история, тем более страшны для нее опасные мгновения. И тем более торжественным и значительным становится ее выход из состояния катастрофы. Жизнь такой личности сливается с жизнью народа" (Белинский В. Г. Собрание сочинений. Т. 2. - М.: Художественная литература, 1977. - С. 138–139).



Лишь после революции Айни встретил себе равного в личности Абулкосима Лахути - по глубине понимания, суждения, смелости, мужеству, преданности, самопожертвованию ради справедливости и прогресса, верности долгу - как настоящего представителя интеллигенции той эпохи. В нем он обрел друга в минуты тревоги и отчаяния. Революционный дух Лахути также оказал значительное влияние на самого Айни.



Садриддин Айни, помимо схоластико-религиозного мировоззрения, испытывал потребность в иной теории: осмыслении роли просвещенного человека в преобразовании жизни общества. Ответы на эти вопросы искал в доступной ему литературе.



Конечно, впоследствии эти духовные достижения нашли отражение в произведениях, Садриддина Айни. При этом необходимо учитывать процесс и реальность формирования личности мыслителя.



Как молодой человек, жаждущий знаний, еще до знакомства с творчеством Ахмада Дониша, Айни глубоко изучил и освоил гуманистическое наследие выдающихся поэтов - Абуабдулло Рудаки, Абулкосима Фирдоуси, Абуали ибн Сино, Омара Хайяма, Носири Хусрава, Абдуррахмона Джами, Саади Шерози, Хафиза Шерози, Камоли Худжанди, Сайидои Насафи, Мирзо Абдулкодири Бедиля и десятков других великих мыслителей тысячелетней истории таджикской классической литературы и науки.



Именно творческое освоение исторического мышления - цивилизации, культуры, подвигов героев политической арены, просветительских идей и наследия предков стало в итоге причиной защиты национальной самобытности, стремления к идейно-мировоззренческой независимости нашего народа посредством творчества Садриддина Айни и его единомышленников.



Одновременно с этим, аналогичные произведения Ахмада Дониша, как критическое переосмысление эпохи эмирского деспотизма, в качестве логического обобщения, отражения миропонимания и пространственно-временного контекста той поры, стали для Айни мощным импульсом к осмыслению и художественному отражению реальности его времени.



История эволюции мировоззрения и идей таджикского народа на протяжении тысячелетия вновь доказала, что духовность, взгляды и политическая позиция - то, что в совокупности принято называть идеологией, не имеет имманентно-диалектических особенностей. Зависит от реальности, целенаправленной и осознанной деятельности человека, которая является ее неотъемлемой составляющей.



Исходя из этого уровня и зрелости мысли, идейная революционная борьба Айни приобрела содержание, равнозначное исторической действительности.



В этом контексте Айни радикально пересмотрел свою политическую позицию в отношении эмирского правления (1). Рассматривал суеверие как метод, средство и главного духовного и физического защитника преступлений эмира против невежественного обездоленного народа (2). Осознавал, что навязанный идеологизм и чуждые обычаи, в принципе, не могут быть совместимыми с устойчивым и обнадеживающим будущим угнетенного народа (3). Пришел к выводу, что единственный путь к свободе начинается с трансформации содержания и сущности мировоззрения, с духовной и психологической независимости - раскрепощения сознания. Без этого настоящая, созидательная свобода остается лишь иллюзией (4). И это достижение возможно только путем обращения к науке, просвещения широких народных масс (5), извлечения пользы из фундаментальной, опорной точки - истории и цивилизации своего народа (6).



Садриддин Айни всю свою долгую и плодотворную жизнь доказывал жизнеутверждающий характер этих идей для народа - словом, пером и делом.



Айни - гений современной таджикской литературы



Садриддин Айни был, есть и останется первопроходцем в современной истории таджиков, в частности, в систематизации, представлении и развитии национальной литературы, творцом истории нации, создателем современного таджикского литературного языка, ответственным, стойким революционером, борцом за свободу, воплощением национальной идентичности.



В новейший период Государственной независимости, когда национальное самосознание является одним из важнейших факторов стабильности государственности, роль Айни, как ученого, просветителя и борца-литератора становится бесспорной. В начале прошлого века, несмотря на ограничения и суровые времена, писатель выбрал свой жизненный путь, находясь между огнем и мечом.



Однако в этом смысле у Айни не было единомышленников, близких по духу и убеждениям.



Его приглашали ко двору как поэта. Но он отказался. Не хотел восхвалять идеи, чуждые народу.



В трудностях не сломался, продолжил борьбу.



Обращался к неграмотному народу, страдающему, обреченному на несчастья и "перипетии судьбы". Изучая людей, художник выбирал героев, стремясь познакомить народ с самим собой, отразить как в зеркале.



Айни стремился, чтобы соотечественники осознали, к каким бедствиям и плачевному состоянию привели отсутствие государственности.



Его целью стало возродить национальную литературу, насыщенную индивидуальностью, традициями и обычаями таджиков. Он вдохнул жизнь в понятия "народ", "нация", "национальные интересы".



Айни стал одним из первых писателей-реалистов, стремился объяснить простым людям причины трагических социальных проблем, показать пути их решения. Старался убедить людей в том, что мифическое "царство" (мир ангелов) является иллюзией, ловушкой, а идеология беспомощности и отчаяния лишь усугубляет их страдания. Призывал не оставаться в плену ожиданий "неба" (судьбы), где никто не может изменить свою роль, а только смиряется с ней. Айни подчеркивал, что свобода и достоинство человека зависят исключительно от его Разума, Мудрости, Знаний, земных поступков.



Гениальность и проницательность слушателя медресе средневековой Бухары заключались в понимании того, что ценность знаний определяется их применимостью к реальной жизни. Важность любой теории оценивается через призму жизненного опыта и практического сопоставления с окружающей действительностью.



Приверженец новой социальной революции был крайне требователен к себе и своим последователям. Подчеркивал, что художественное слово ничего не выражает, если оно не раскрывает идеалы, устремления и прогрессивные идеи. Когда не убеждает, не превращает человека в личность, не отвечает социальным запросам эпохи.



Такое мировоззрение проявляется не только в художественных, научных и историко-научных произведениях Айни, но и в переписке с учеными и литераторами.



Это был новый этап таджикской литературы и литературоведения.



В качестве примера, следует обратить внимание на письмо несравненного патриота, чрезвычайно трудолюбивого, преданного, ответственного и деятельного, который на протяжении всей своей жизни не игнорировал мельчайшие проявления национального мировоззрения, а придавал им большое значение. Нашел возможность, оценил его, сделал выводы. Соответственно, были даны следующие рекомендации по улучшению качества образовательной сущности в школах, содержания мировоззрения учителей:



"Я хочу привести вам пример того, как в Ленинабаде существует множество религиозных суеверий. Летом 1946 года в Самарканд приехал студент из Ленинабада, который учился в Москве. По имеющимся у меня сведениям, он привез с собой младшего брата, у которого была "косичка", посвященная Шахи Зинда. Целью их поездки было купить жертвенного ягненка и подстричь "косичку" в священном месте.



Никто из жителей современного Самарканда и Бухары так не делает. Этот факт показывает, что, даже если разрушить здание на могиле шейха Маслахата, суеверные люди издалека найдут место, чтобы удовлетворить свои суеверные желания. Это также указывает на то, что в Ленинабаде советско-коммунистическое воспитание в школах еще не работает должным образом, иначе студент не стал бы этого делать.



Поэтому необходимо организовать борьбу, прежде всего, через образовательные учреждения, и важно направлять учителей, проверяя их на принципы убеждения (С. Айни. Письма. - Душанбе: Дониш, 2024. - С. 449).



В мире не может быть человека без личности. Если рассматривать такое понятие с духовной, физической и социальной точек зрения. Невозможно отрицать факт, что оценка и значимость личности имеют определенную иерархию, хотя в этой градации нулевой уровень также является мерилом.



Гениальная личность - высшая степень человеческого качества, которая проявляется в конкретной сфере через сознание, разум, мудрость, знания, профессионализм, мастерство, талант, волю, мужество, исключительную ответственность. Такая личность стоит на несколько ступеней выше своего времени. В науке и литературе она демонстрирует бесспорное социальное превосходство. Эти качества и наследие служат человечеству на протяжении веков.



Одной из черт гениального писателя является то, что он исследует ситуацию, воспринимает ее значимую часть, ориентированную на социальные запросы, как часть целого, осмысляет и выбирает ее. Затем изображает, выявляет ключевой момент и адаптирует ситуацию в интересах общества, создавая сцену, руководя и направляя.



Глубокое чувство патриотизма и любви к Родине у Айни особенно ясно проявляется в историко-художественных очерках "Восстание Муканны" и "Герой таджикского народа Темурмалик".



Известно, что эти произведения написаны во время Второй мировой войны.



Они раскрывают героизм и самоотверженность таджикского народа в VIII и XIII веках, в самые тяжелые моменты борьбы нашего народа с фашизмом - как историческую идею защиты Родины и национальной чести.



Эти эпосы служат не только таджикской общественности, но и всему миру как объяснение и доказательство.



В этих произведениях писатель интерпретирует национальный характер, идейную сущность таджикского народа, реальные исторические подвиги его сынов, которые в духовном плане совпали с ходом борьбы человечества с чумой века, как универсальную ценность, донесенную до мировой общественности.



Иными словами, "Восстание Муканны" и "Герой таджикского народа Темурмалик", являясь вечными эпосами нации, воплощают великие универсальные духовные идеалы, служат формой и средством представления цивилизованности древнего народа всему миру.



Писатель проявил свои природные способности еще в первых стихах - "О трагедии шиитов и суннитов", "Весеннее утро", "Не продавай землю", "Элегия", "Утро", "Песнь свободы" и других произведениях, профессионально демонстрируя признаки гениальности задолго до провозглашения принципов классовости, партийности и народности, которыми иногда пытаются ограничить творчество Айни.



Если Садриддин Айни демонстрировал сопричастность к каждому важному политическому или социальному явлению через боль общества и патриотизм, то в целом за всю творческую жизнь он создал исключительно такие произведения, которые призывают широкие массы к осознанию, пониманию, духовному отражению и адекватной реакции на происходящее, что жизненно необходимо для обеспечения стабильности государственного строя и национального развития. Иными словами, ученый действительно показал себя как документалист происходящего.



Гений современной таджикской литературы был убежден: "Культура, если она развивается стихийно, без сознательного управления, развития не принесет, а после себя оставит пустыню" (Сагатовский В.Н. Вселенная философа. - М.: 2013. - С. 15).



Истинность этой теории мы наблюдали и продолжаем отслеживать в истории недавнего времени и современного мира повсеместно.



Ответственность великого архитектора национального духа проявляется на протяжении всего творческого пути, несмотря на лишения и житейские трудности, тяжелое социальное положение, порой в неблагоприятном душевном и физическом состоянии. Его стойкость ощущается твердо и незыблемо.



Анализ характера, поведения, личностных качеств и судьбы героев Айни в рассказах, повестях, романах и заметках - таких как Муканна, Темурмалик, Одина, Едгор, Абдуллоходжа, Сафар, потомки Рахимдод, Гулбиби, Гулнор, его отец Сайид Муродходжа, Тутапошшо, Мухаммадсиддики Хайрат, Ахмади Дониш, Шарифжон Махдум Садр Зие - и сотни положительных и отрицательных персонажей, созданных им, представляют собой типичные образы.



Писатель изучал своих героев по историческим и художественно-историческим источникам. Видел их своими глазами, слышал собственными ушами, испытывал их судьбы на личной жизни. Их образ воплощен в сознании пером автора с научным, художественным и реалистичным подходом.



Некоторые критики обвиняли Айни в слабой протагонистической линии Одины. Наоборот, именно таким изображением Одины выражаются творческие достоинства писателя.



Автор обнаружил и показал этот образ в отдаленном горном районе Таджикистана, создав социальный универсальный субъект. Несчастья и слабоволие героя представлены как причина его личной драмы и одновременно в качестве примера национальной трагедии в целом.



Однако отразив Ятима, Едгора, Сафара, Абдуллоходжу и последующие поколения рода Рахимдод, писатель сделал из них по-настоящему активных, стойких людей, воспитал победителями в жизненной борьбе, предоставил им слово. В противовес страдающему, униженному, измученному суевериями и средневековыми обычаями Одине, Айни ставит сильных, деятельных персонажей.



Современные писатели, ровесники эпохи независимости, отягощаются решимостью – показать отдельные стороны действительности, похождения и метания некоторых заблудших персонажей, потерявших собственную идентичность, проявляющих себя в глубоком суеверии, в логовище религиозного фанатизма, в сетях ментальной нетерпимости ко всему светскому и, наконец, в роли пособников геополитической твари.



Им нужно принять сложное положение, чтобы создать из этого духовное пространство созидательной личности. На практике - "пробить свод неба и прокладывать новый путь". Искать "противоречащие обычаю мудрые фетвы" (Хафиз), ради мира и процветания нашей Родины - Таджикистана. Не упустить исключительный исторический шанс. Создать образы, на которых будет виден отпечаток подписи автора. Не писать ради бумаги или печати, публикации в журнале, а создавать высокохудожественные произведения. Их творчество не должно иметь признаков формализма, показухи, отчетности и фальши. Писателю следует видеть жизнь своего героя живой, совершенной, победоносной. Гордиться ею. "Если герой - тип, знакомый автору, читатель должен почувствовать его в обществе, узнать, учиться у него, следовать ему" (В.Г. Белинский).



Это и есть живое, обучающее, действующее произведение, об отсутствии которого, как сказано выше, ныне остается сожалеть литературоведам и критикам.



Если Айни был жив сегодня, именно эта ответственность и статус по праву принадлежали бы ему. И через сто лет после этого именно ему досталась такая привилегия.



Судьба и предназначение великого писателя таковы, что яркие признаки подобного подхода, читатели позднее наблюдали в творчестве Мирзо Турсунзода, Сотима Улугзода, Хабиба Юсуфи, Гаффора Мирзо, Джалола Икроми и Фазлиддина Мухаммадиева.



Айни - основоположник национальной духовности



Садриддин Айни многократно справедливо называл себя революционером.



Разумеется, это заявление делал, когда жизненные испытания, козни завистников, приспособленцев и лицемеров в сложное время наносили ему раны.



Но взгляды объективных реалистов и мнения порядочных современников не нуждались в дополнительном подтверждении.



С другой стороны, мировоззрение есть совокупность взглядов человека, определяющая его теоретическое отношение к природе, обществу и мышлению. Цель писателя - определять и направлять деятельность человека индивидуально и общества в целом. Регулировать их действия.



Несомненно, каждый индивид обладает мировоззрением.



Однако если у одного оно складывается хаотично, механически, под воздействием неожиданных факторов, то другой стремится через освоение науки, знаний, адекватной реальности и жизненного опыта вникнуть и понять жизненное пространство.



Последняя из гипотез в жизни Айни сочеталась с выдающимся генетическим, природным фактором, как определяющим явлением его бытия.



Борьба за духовную революцию и достижение посредством нее социального преобразования входило в программные задачи Айни.



Если бы революция не принесла его народу освобождения, он все равно жертвенно шел бы избранным путем. Несмотря на то, что Античеловечный средневековый режим эмирата коварно и жестоко убил его невинного брата, в отместку за творчество мыслителя, перешедшего на нелегальное положение из-за активного преследования палачей эмира.



Историческая судьбоносная борьба Садриддина Айни была направлена на то, чтобы доказать, что таджики являются коренной цивилизованной нацией с историей, насчитывающей более шести тысяч лет (1), таджикский язык – самостоятельная общественная реальность, яркое свидетельство исторического сознания, созидатель интеллектуальных многовековых предпосылок, средство накопления и развития науки, литературы, один из величайших образцов мировой цивилизации (2), подлинность духа, традиций, обычаев, культуры и национального характера, проявившиеся в ожесточенных битвах таджикского народа за свою свободу (3), способность таджикской нации воспринимать, развиваться, обогащаться, адаптироваться, идти в ногу с прогрессивными достижениями мировой цивилизации, включая социальную революцию начала второго десятилетия ХХ века (4).



Историю человеческого мышления с философской, литературной, правовой, этической и духовной точек зрения на протяжении столетий сопровождают два противоборствующих процесса. Один - реакционный (средневековые суеверия, ксенофобия, интеллектуальный застой, невежество). Другой - прогрессивный (патриотизм, любовь к родине, самосознание, пропаганда просвещения, науки, мудрости, правды и борьбы с несправедливостью, ложью, разграблением беззащитного народа).



Оба эти течения наполняет содержанием интерес, как философская, политическая, экономическая, социальная, идеологическая, этическая, духовная категория. Формирует. Выставляет напоказ.



В одном вопросе не могут существовать две противоположные истины.



Мировоззрение, восходящее к восстанию Муканны, осталось для Садриддина Айни источником творческих идей и неоспоримой истины.



Дальнейшая биография, художественные, научные, научно-исторические произведения, публицистика, переписка, речи, поведение, дружественные отношения не обнаруживают ни малейших сомнений, компромиссов или формализма, которые могли бы поставить под вопрос личность, избранный путь и величие этого прирожденного гения таджикской науки и литературы.



Садриддин Айни - настоящий Герой Таджикистана, которому высоко чтящий его личность и творчество Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон присвоил это почетное звание.



Доказательства продолжительности сознательного восприятия реальности бытия



Благодаря Государственной независимости, мечты и намерения Садриддина Айни реализовались.



Таджикский народ стал государствообразующим. Однако посредством отрицательных прототипов исторических персонажей Айни, молодое государство вновь оказалось ввергнутым в кровопролитие, а легитимная власть свергнута.



Разгорелась разрушительная гражданская война.



Волею судьбы, на счастье угнетенного народа к власти пришла личность, прообраз качеств которой, Садриддин Айни, как достойный ученый, блестящий мастер просвещения и слова, творец литературы и культуры, создал в своих произведениях. Такой героический образ запечатлен и интерпретирован в художественных, научных и исторических произведениях. Во имя торжества победы и справедливости Айни творил оды, подобные "Сражению и победе". Изображал того, кто, спустя тысячу лет после описанных событий, создаст национальное государство. Возродит традиции, обычаи, культуру, национальное наследие, оживив одну из древнейших в мире цивилизаций. Это подтверждено и запечатлено, уверенно представлено мировому сообществу как неисчерпаемое сокровище и уникальное свидетельство.



Лидер нации организовал, развил, обеспечил процветание экономики и общества своей страны, так как таджикский народ мечтал об этом на протяжении тысяч лет.



Важно помнить, что миссия литературы, театра, кино, которые классики мировой науки и литературы называли архитекторами, созидателями человеческого духа, равнозначна ответственности за государственное строительство.



Мы осведомлены о злонамеренных планах недоброжелателей нации и их исторически сложившемся отчуждении. Знаем: "целенаправленная деятельность" (по отношению к духу, мысли, идее, образу, идеологии - С. Я.) не направлена на себя (инициатора – С. Я.).



Напротив, она обращена на то, чтобы посредством уничтожения сущности, признаков и проявлений - целей внешнего мира (мировоззрения, духовности - С.Я.) удостоверить свое существование и подтвердить реальность деятельности в окружающей среде" (Гегель Г.В.Ф. Наука логики. - Москва.: 2013. - С. 8).



В связи с этим, всякий раз, когда мы не ведем за собой явления и события, они, как зримо, так и незримо, будут вести нас за собой.



Такое отношение недопустимо.



Современная реальность в вопросе мировоззрения части молодежи, несмотря на достижения во многих сферах в период независимости, требует пересмотра. Речь идет о том, что духовность (мировоззрение, социальные ценности) и самоотверженные усилия, самопознание некоторых членов общества значительно отстают от темпов экономического и социального развития, революционных преобразований, которые ценою безупречных усилий обеспечило правительство.



С одной стороны, это – определенный недостаток идеологического аппарата.



С другой стороны, данное явление обладает закономерностью.



Радикальные группы никогда открыто не заявляют о том, что стремятся к власти. Они прикрывают свои террористические цели и действия священными лозунгами и речами, приукрашивая их. Обратите внимание на события 90-х годов в Таджикистане, на ситуацию на протяжении не столь далекой истории в странах Ближнего и Среднего Востока, на нашу соседнюю страну.



Мы отчетливо видим тревожные факты, трагические проявления отставания сознательного восприятия реальности жизни во многих странах как опасное явление.



Сложившаяся ситуация должна стать предметом и темой научного, исторического и художественного исследования для выводов и принятия адекватных решений в целях содействия сохранению стабильности в мировоззренческом аспекте молодого поколения.



В этом контексте следует помнить, что идеология, которая вводит людей в заблуждение, с теоретической и исторической точек зрения, значительно уступает идеям национального возрождения, формирования идентичности, самосознания, национальной государственности, патриотизма, просвещения, творческого переосмысления истории гражданского общества, светскости и справедливости, имея многовековой, порой тысячелетний, опыт. Как говорят англичане: "The devil knows many things because he is very old".



С другой стороны, фактор этногенетизма не может игнорировать рефлексию и отражение исторической памяти в социальных поведениях.



Такая форма отражения еще больше усиливает ответственность национальной интеллигенции, неравнодушной к судьбе молодого поколения.



Художественное слово – могучее средство формирования и направления мысли на то, что "осознание долга, привязывающее человека к его обязательствам, есть не что иное, как сознание высшего интереса, который одерживает в нем верх над интересами низшего порядка" (Бентам И. Принципы законодательства. – М.: 1896. – С.23).



Осознание и интерпретация с каждым днем все более осложняющегося состояния мировоззрения части активного общества - своего рода предупреждение, которое с методологической точки зрения тысячу лет назад предвидел и отметил Абуали ибн Сино: "Однако все, что указывает на настоящее, также указывает и на ожидаемое" (Абуали Сино. Избранное. Т. 2. - Душанбе.: Ирфон. 1980. - С. 270).



Со всех сторон - с севера, юга, востока и запада - распространяется эхо невежества, экстремизма и управляемого терроризма, являющихся итогом отсутствия культуры, воспитания и гражданской ответственности. Вот, по нашему мнению, ключевой вопрос, адресованный современным последователям Айни и Турсунзода: проблема низкой дискуссионной активности инженеров духа и направления мировоззренческого курса современности на тему дня - религиозный фанатизм и торжество всеобъемлющего образа несчастья. С другой стороны, "Рассматривая литературу какого бы то ни было народа, невозможно отделить ее от развития общества" (Белинский В.Г. Собрание сочинений. Том 3. – М.: 1978. –С.12.).



В условиях государственной независимости это особенно относится к литературе.



Заключение



Поскольку революции 1917 и 1920 годов освободили таджикский народ от полуфеодальных рабских условий, предоставили ему свободу, возможность для построения государственности, на арену вышел мудрый и дальновидный деятель, живой вдохновитель духа Муканны, Темурмалика, Рудаки и Фирдоуси, Саъди и Джами, Восифи и Ахмади Дониша, а также десятков других знаменитых борцов за идеи и сущность нации - Садриддин Айни как защитник великого исторического поворота, эпохи пробуждения и просвещения.



В условиях необходимости восстановления приоритета национальных ценностей, противодействия всякого рода суевериям, чуждости и экстремизму, чей размах с каждым днем становится все более тревожным и разрушительным, общество нуждается в сильной, активной, наступательной, борющейся литературе. Посредством Его Величества Слова необходимо повсеместно изолировать, свести на нет дух Ахримана.



Цель художественного слова – создание произведений различных жанров: публицистики, очерков, рассказов, повестей, романов, драматургии, документальных и художественных фильмов. Героями и персонажами таких произведений литературы и искусства должны стать образы, представляемые высшим воображением человеческой мысли, способные внушить молодежи идеи приоритета, защиты светского национального государства как залога стабильности, процветания настоящего и будущего страны.



Именно это является одной из важнейших задач современной литературы, которая должна искренне, недвусмысленно, твердо и решительно отстаивать национальные интересы собственной страны в условиях глобального геополитического управляемого хаоса в системном и мировоззренческом отношении, в первую очередь.



Важным представляется необходимость исполнения профессионального долга, достойное прохождение своего литературного пути до конца, подобно самоотверженным деятелям, таким как Садриддин Айни, который сто лет назад возглавил культурную революцию таджиков, одержав в ней несокрушимую победу.



Это и есть актуальная тема нашего времени.



Саймумин Ятимов Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756734600





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Маулен Ашимбаев открыл финал Республиканского шахматного турнира "Senat Open"

- От имени Президента в преддверии Дня шахтера вручены государственные награды специалистам и ветеранам отрасли

- Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров Фонда "Самрук-Қазына"

- Зачем нужен Сенат?

- Продкорпорация освободит хлебоприемные пункты для бесперебойной приемки зерна

- Эффективность социальных расходов обсудили на республиканском семинаре в Кызылорде

- Казахстан и Сьерра-Леоне укрепляют двустороннее сотрудничество

- Кадровые перестановки

- До 20 сентября продлена онлайн-сельхозперепись, далее начнется полевой этап

