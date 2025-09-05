Почему числа по-арабски пишутся слева направо, - П.В.Густерин

11:26 10.09.2025

П.В. Густерин

Почему числа по-арабски пишутся слева направо



Известно, что запись арабским письмом, как и письменностями на его основе, осуществляется справа налево.



Однако во всех письменностях на основе арабицы числа пишутся слева направо, поскольку таков порядок записи в десятичной системе счисления.



Индо-арабская система счисления является позиционной десятичной.



Она была изобретена в I - IV вв. индийскими математиками и принята в арабской математике к X в.



Влияние на ее распространение оказали книги аль-Хорезми ("О вычислении индийских цифр", ок. 825 г.) и аль-Кинди ("Об использовании индийских цифр", ок. 830 г.).



До индо-арабской системы арабами использовались буквенные обозначения цифр - "аль-хуруф ль-арабийя биль-аркам", а система счисления называлась "хисаб аль-джуммаль" (см. илл.).