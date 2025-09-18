|Президенты стран Центральной Азии выступили на Общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
04:46 24.09.2025
В Нью-Йорке 23 сентября стартовали общеполитические дебаты 80-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Выступление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на Общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон принял участие и выступил с речью в дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
С трибуны ООН выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, представив национальные инициативы и позицию страны по ключевым вопросам глобальной повестки.