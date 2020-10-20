Узбекистан. Как комиссия по терминам защищает язык от заимствований, - Шоахмад Муталов

16:56 14.10.2025 Действительно, чем бы лингвист не тешился…



Шоахмад Муталов



"Чем бы лингвист не тешился" - материал под таким заголовком я прочитал в "Узметроном"е. Перепечатан из "Анонс"а, может еще где появился. Со ссылкой на постановление №62 комиссии по терминам при Кабинете Министров от 30 июля 2025 год. Вот и я решил потешиться (местами я лингвист, однако). Само постановление я не нашел. Но оно, наверное, и не нужно для того, что я хочу высказать.



Бесспорно, язык нужно ограждать от бесконтрольного проникновения иностранных слов. Но нет развитого языка, в котором нет заимствований. Но необходим определенный порядок ограждения – заимствования. Упомянутый материал не производит впечатления, что там принят определенный порядок (думаю, понятно, что я имею в виду лингвистический порядок, а не бюрократический), и что работу делают лингвисты.



Попытаюсь обосновать свою точку зрения. Для этого нужно обратиться к списку, приведенному в публикациях. Некоторые предложения, конечно, полезны. Но в остальном…



Первое слово в списке – аванс (кстати, в словарях слова (оригиналы и переводы) пишутся с прописной буквы. То, что "аванс" это "бўнак" - не новость. Есть в "Ўзбек тилининг изоҳли луғати". М., 1981.



Следующее слово – "автопилот". "Приказанный" эквивалент – "автобошқарув". По форме это слово имя действия, то есть не предмет, а процесс. Следовательно, "автопилотирование".



Третье слово в нашем списке – "айсберг". Эквивалент – "музтоғ". Что ж, метод называется "калька", довольно часто применяется.



Далее следует "бодикамера", эквивалентом чему приказывается "енкамера". Почему бы нет, хотя "бодикамера" носится спереди, а не на боку.



Далее – "брызговик". С эквивалентом здесь следующая заминка – в списке дано "лойтўских". Опечатка. Должно быть "лойтўсиқ" (маловероятно) или "лойтўсқич" (более вероятно). "Лой" это глина, грязь, а брызговик улавливает на только грязь. Но бывает.



Потом в приказе обозначен "внедорожник". Его следует заменить на "йўлтанламас". Само русское слово – неологизм. Раньше использовалось слово "вездеход". Оно же применялось в узбекском языке. Пожелаем успеха новому слову узбекского языка.



Затем следует "дискуссия". Вместо этого слова приказано употреблять слова "баҳс", "мунозара". Это тот же случай, что и с "авансом". Указанный перевод слова "дискуссия" есть в словарях, и любой грамотный человек это знает. Тогда в чем же смысл приказа применять "баҳс", "мунозара" вместо "дискуссия"? И еще, два термина для одного объекта противоречит правилам терминологии.



Далее по списку слово "доставка". Приказано использовать слово "етказиш". Надо заметить, что это слово уже применяется в службах доставки. Следовательно, узаконивается узус. Однако было бы лучше использовать слово "элтиш". "етказиш" имеет еще значение "обеспечивать", чего нет у "элтиш".



Продолжим наше упражнение. Слово "зона" на очереди. Приказано заменять на "ҳудуд". Значения слов близки, но не идентичны. За словом "ҳудуд" закреплены значения "территория" и "регион". И "зона" это не просто территория, но территория, которая по некоторым признакам отличается от прилегающей территории.



- "карвинг" в приказном порядке переведен в "ўймабезак". Почему нет, опять же.



Далее следует слово "конфиденциальный", которое приказано передавать как "махфий". Вроде бы все так, но проблема в том, что речь идет о терминологии, а не об общей лексике. В терминологии секретность имеет степени: "совершенно секретно", "секретно" и "для служебного пользования". "Конфиденциальный", заимствованный из английского, соответствует "для служебного пользования". Этот вариант в узбекском, как предлагает комиссия по терминологии, исчезает.



Следующим словом идет "кластер", который так и оставлен "кластер"ом. Комиссия не посмела замахнуться на этот термин. Как же, используется в документах высокого уровня. В действительности, слово "кластер" означает "пучок", "даста" - по-узбекски. Хотя как раз в этом случае комиссия пошла правильным путем – приняла, то, что укоренилось в узусе, то есть использовании.



Теперь очередь слова "коворкинг". Его велено передавать как "иш маркази". Но и как в случае "зоны" и "конфиденциального" "коворкинг" - не любой центр работы (или рабочий центр). Это пространство, помещение, где работают люди, в общем, не связанные по работе между собой. Кроме того, "коворкинг" по форме так называемый герундий. Он близок по смыслу к имени действия в узбекском языке, то есть описывает процесс, а не предмет. Это заимствование из английского. В оригинале есть существительное – "center" (или "centre" – британский английский).



Список продолжается словом "коловорот". Приказано использовать "қўлпарма". Трудно представить, что в эпоху сплошной электрификации и цифровизации, "коловорот" – часто встречающийся термин. И именно этот перевод данного слова приведен в Русско-узбекском словаре (Первый том – 1983, второй том – 1984 год).



Следуем дальше. Дальше, "коридор", который приказано называть "йўлак". Только могу повторить предшествовавший аргумент – это еще и "проход", согласно тому же толковому словарю. И это слово используется не только в строительстве, но и политике – "Срединный (Средний) коридор", например. В документах и средствах массовой информации это понятие по-узбекски дается как "Ўрта коридор".



Продолжаем экскурс. "котлован" приказано переименовать в "хандоқ" (словарь дает орфографию "хандақ"). "хандақ" имеет значение "ров". Здесь опять приказ комиссии по терминам противоречит правилам терминологии. "Котлован" - термин довольно узкой области, а именно, строительства. В строительстве есть понятия как котлована, так и рва. Так как же нужно будет понимать "хандоқ" (оставим орфографию комиссии) в документе по строительству на узбекском языке? В терминологии разные вещи должны называться по-разному.



Переходим к букве "л". "лебедка" теперь по приказу "чиғир". Переписано из словаря (Русско-узбекский словарь).



Продолжаем по букве "л". "лидер" по приказу должно быть "йўлбошчи", "етакчи". "йўлбошчи", как "лидер" давно есть в словарях. Русско-узбекский словарь дает еще переводы: "раҳбар", "раҳнамо", "пешқадам". Здесь опять нарушение правила терминологии – один предмет, одно явление, понятие – один термин. Комиссии следовало бы разъяснить, в каких областях "лидер" это "йўлбошчи", и в каких - "етакчи" и т.д. В других областях, по умолчанию, можно применять все переводы, приведенные в словаре.



Все еще буква "л". "линк" теперь должно быть "ҳавола". Это еще один из редких случаев, когда комиссия по терминологии поступила по правилам – узаконила узус, применение. Причем применили кальку (один из методов введения новых терминов в язык) с русского. На русском "линк" передается как "ссылка". И "ҳавола" как ссылка давно употребляется в литературе на узбекском языке.



- "маркировка" начинает раздел на букву "м". Приказанное в замену слово в этом случае – "тамғалаш". Здесь опять загвоздка. "маркировка" это как процесс, так и предмет, в то время как "тамғалаш", имя действия, только процесс. Кроме того "тамғалаш" еще и "пломбирование", "клеймление" и "опечатывание".



- "маршрут" продолжает раздел на "м". Приказанное в замену слово "йўналиш". Ну, вроде бы хорошо. Так оно используется иногда.



Далее - "мастер-класс" приказано заменить "маҳорат дарси". Нужно сказать, что это второй случай (в контексте данного списка слов), когда приняли как термин то, что используется. И кто ввел в употребление "маҳорат дарси" сделал это очень удачно. А сделали это, полагаю, либо журналисты, либо переводчики.



Список продолжает "мотивация". Приказ: "руҳлантириш", "рағбат". Повторяю аргументы: одно понятие – один термин. И еще: "мотивация" - это процесс, "рағбат" - не процесс. И опять еще: в составе слова "руҳлантириш" есть суффикс -тир-, который образует понудительный залог, то есть деятель кого-то мотивирует, в то время как "мотивация" бывает своя, никем не стимулирована. И кроме того, "руҳлантириш" это "вдохновлять", а "рағбат" это "стимул". В общем, то, что вменяется приказом, это не термин.



- "навигатор", которым продолжается список приказано заменить на "йўллагич". И здесь незадача в том, что "навигатор" – человек, специалист по навигации, а в "йўллагич" есть "неподходящий" суффикс -гич, который образует название орудия действия от основы глагола. В последнее время появилось значение слова "навигатор" как средство. Это средство указания пути. Но если принять "йўллагич" как "навигатор" в этом употреблении, как тогда, например, сказать "навигация", то есть процесс? "Йўллаш"? А "навигатор"? "Йўлловчи"? Но желательно, чтобы термин не смешивался с общеупотребительными словами.



Завершает раздел на "н" слово "наждак". По приказу теперь это должно быть "қумқоғоз", что означает "наждачная бумага". Наждак – это минерал, а не бумага. Само же слово "қумқоғоз" в значении "наждачная бумага" употребляется издавна.



Два слова на "о". Первое - "оправа". Согласно приказу комиссии это теперь "гардиш". Русско-узбекский словарь (год издания 1983) дает несколько переводов этого слова, среди которых есть и "гардиш". Поэтому следовало бы указать в какой узкой области "гардиш" означает "оправа".



- "oтвертка" теперь по приказу должна быть "бурагич". Почему бы и нет. Калька.



- "парол" (при кириллице, орфография – "пароль") приказывается перевести в "ўрон". Вообще, этот список вызвал некоторое оживление в прессе. Как-то решили, что мы будем лучше знать свой родной язык. Это о том, что "ўрон" в смысле пароля существовало в узбекском (точнее, в тюрки, или чагатайском) языке, но вышло из употребления. Было еще одно слово в значении "пароль" - "им". Будем, видимо, свидетелями как вышедшее из употребления слово будет вытеснять прижившееся.



- "переплет" согласно приказу теперь должно быть "муқовалаш". Приходится повторять доводы - "переплет" имеет значение как предмета, так и процесса. "муқовалаш" это только процесс. И предмет будет "муқова". Оба слова есть в вышеуказанных словарях.



- "полик" приказано заменить на "тўшама". Такое слово есть в узбекском языке и значение его широкое, связанное с покрытием. Повторяю аргумент – термин должен, желательно, иметь узкое значение. Заимствование является одним из принятых путей формирования терминологии.



- "портфолио" приказано заменить на "йиғмажилд". Но за этим последним словом уже закреплено значение "дело" в области делопроизводства.



- "прогрессив" приказано заменить на "илғор". Первое замечание заключается в том, что терминология это про существительные. Здесь же рассматривается (и заменяется) прилагательное. Второе замечание в том, что "илғор" - это уже впереди, в то время как "прогрессив" - не обязательно впереди, но стремящийся вперед.



- "растушевка" (правильлее - "растушевка", в словарях "е" и "е" различают) приказано заменить на "қошпардоз". Возможно, если ограничиться областью косметики, это и пройдет. Но "растушевка" применяется еще в обработке изображений. Здесь, видимо, "қошпардоз" не к месту.



- "светофор" теперь по приказу будет "йўлчироқ" – "дорожный свет". Почему бы нет. И число слогов равно. Осталось только внедрить.



Затем в списке следует слово "силлабус", которое по приказу теперь будет "ишчи дастур". Это последнее по объему применения значительно шире, чем то, что призвано заменить. Рабочая прогамма может быть везде, где планируется что-либо делать. В то время как первое применяется в области образования и означает учебную программу по предмету. Так что лучше бы "фан (ўқув) дастури".



Раздел на букву "с" замыкает слово "смарт", которое приказано заменить на "ақлли". Повторяюсь, это прилагательное, то есть не может быть термином. Затем, снова не указано в каких областях. В таких словосочетаниях как "smart solution", например, "ақлли" подойдет - "ақлли ечим". Но в "смартфон" врядли будет ""ақллифоном", или "ақлфоном".



Таким образом, мы дошли до буквы "ч". "челленж" по приказу комиссии – "чорлов". Английское слово "челленж" имеет указанное значение (одно из значений) "чорлов". Здесь уже упоминавшееся замечание – это не термин, а слово, которое нашло широкое применение в журналистике, и особенно – в социальных сетях.



- "шуруп" приказано заменить на "бурамамих". Есть в Русско-узбекском словаре 1984 года издания, толковом словаре узбекского языка 1981 года издания (правда, в форме "бурама мих"). Мастеровой люд давно называл "шуруп" таким именем. Сейчас же мастеровой люд использует слово "шуруп". Таков узус. И в языке есть закономерность, что, если что-то имеет два названия, больше вероятность закрепиться короткому, чем длинному названию. "бурамамих" на два слога длиннее "шуруп"а.



- IT парк – АТ парк и IT технологиялари – АТ технологиялари. Можно только приветствовать стремление заменить английское написание и произношение сокращений на узбекские.



Таким образом, из 44 приказанных "терминов" на самом деле всего несколько являются терминами. Остальные – слова, переписанные из давно опубликованных словарей.



"Чем бы лингвист не тешился…" называется материал. Ради любопытства я заглянул в состав комиссии. Из 50 членов комиссии только 9 человек – филологи. Сколько из них лексикологи/лексикографы – я не уточнял. Не думаю, что все, если вообще они есть. При этом 11 членов комиссии – чистые бюрократы. Самого высокого и достаточно высокого уровня, но бюрократы. То есть, практической работой по выявлению новых терминов заниматься не могут. Есть еще поэты и писатели, и журналисты, но не лексикологи. Поэтому "гора родила мышь".



Термин обязателен к употреблению в нормативных документах: законах, подзаконных актах, государственных стандартах, технических условиях, уставах и т.д. Причем в законах вначале дается определение терминов, а в стандартах желательно, чтобы первый стандарт в системе был стандартом, определяющим термины.



Представляется целесообразным восстановить Терминологический комитет, расширив его состав специалистами-лексикологами и специалистами АКТ. Для того чтобы Комитет мог использовать АКТ, разработать и применить искусственный интеллект для анализа и отбора терминов, следует выделить достаточное финансирование. Он должен осуществлять деятельности на профессиональной основе, а не на общественных началах.



Материалы, подготовленные к изданию, следует направлять в терминологический комитет для выявления новых слов, использованных в качестве терминов. Поиск может быть выполнен при помощи приложения. Слова, принятые в узусе, после отбора из вариантов, если таковые есть, утверждаются в качестве терминов. При терминологическом комитете могут быть созданы виртуальные группы, ответственные за определенную область. Указанные группы могут быть созданы в общественных сетях. Группы оперативно, на периодической основе просматривают новые слова и предлагают для утверждения в качестве терминов. Утвержденные термины следует оперативно публиковать как на твердом носителе, так и в электронной форме. Можно организовать специальную колонку в некоторых газетах.



Полагаю, следующие критерии целесообразны при выборе терминов: 1) если термин интернациoнальный в широком плане, заменять его не целесообразно; 2) при замене целесообразно заменять на тюркский термин; 3) для повышения доли тюркских терминов целесообразно применить специальный метод (Ортатюрк - среднетюркский язык. - Ташкент, 1992); 4) если принимается решение о необходимости замены термина с узкой сферой применения, целесообразно обратиться к диалектам узбекского языка. Следует создать электронную сеть. Это дает возможность работы нескольких человек над одним документом, при этом полномочия участвующих в работе могут быть различными. Такая работа позволит быстрый обмен мнениями, повысит эффективность, производительность труда.



Проблема шире, чем применение иностранных слов в терминологии. Есть просто засилье иностранных слов в повседневной жизни, на улицах и даже в средствах массовой информации. Истоки такого положения дел в Законе о государственном языке, и образовании.



В Статье 22 Закона Узбекистана "О государственном языке" указано: "Наименования географических объектов воспроизводятся на государственном языке". Однако в прежней редакции статья гласила: "В Республике Узбекистан названия городов, кишлаков, площадей, улиц и других географических объектов имеют единственное наименование в его национальной форме и даются на государственном языке республики." (Статья 24(1)) Создается впечатление, что те, кто не ценит узбекский язык могут оказать воздействие даже на законодательный орган, и сами, намеренно, чтобы ощущать себя иностранцами изменили норму статьи.



И, как говорится, пошло, поехало. "Green Village", "Parisien", "White House", "Rohat Town Village", "Diamond Castle", "Deer Hills" и десятки, если не сотни, других, совсем не на государственном языке, названий появились как грибы после дождя. "City", "Town", "House", "Avenue", "Boulevard", "Residence", "Palace", "Plaza", "Petrol", "Oil", "MaxWay", "Loook", "Beauty Salon", "Barbershop", "Café @ bakery" "Cake lab", "Food", "ET Campus", "Tower", "New Life", "New Castle", "Top Gym", "Fitness Complex", "Men’s wear", "sale" ... несть им числа. Женщины "Lady" это ладно, во всяком случае, означает "госпожа", почему мужчины "men", младенцы - "babies", дети постарше - "kids"? Детские сады - "Wonder world", "Wonder Bees", "Junior angels" ... Пусть с ошибками, но напишем по-заморски. Например, "OrientFinansBank". В узбекском языке нет слова "Orient", по-английски пишется "Finance". "MedShoxCenter". В таком написании, "Shox", слово означает "сук", "ветка", а не монарх. Владелец этого "бренда" множит число своих заведений и распространяет ошибку. "Trust Medikal Centre" (пишется "medical), "Universal Klearing Service" (пишется "clearing"), "Alfa tactical" (пишется "alpha"), "Finans sug‘urta" (было выше) – и так до нескончаемости. Ст. 42 Кодекса Республики Узбекистан "Об административной ответственности "Нарушение законодательства о государственном языке" устанавливает ответственность за такие нарушения, в частности, за пренебрежение к государственному языку. Наблюдаемое массовое употребление английского языка вместо узбекского, что это если не пренебрежение к государственному языку?



Целесообразно упорядочить иностранное поименование предприятий, фирм, компаний и организаций. Нормативные документы, регламентирующие уставы, допускают иностранные названия наряду с названием на узбекском языке. Но на вывесках иностранное название следует разрешить, если предприятие (фирма, компания, организация) целиком иностранная или иностранный участник владеет контрольным пакетом.



Ст. 7 Закона Узбекистана "О государственном языке" имеет норму, что "Новые научно-обоснованные термины вводятся в узбекский язык после общественного обсуждения и с согласия соответствующих комитетов палат Олий Мажлиса." Целесообразно освободить Олий Мажлис от этой несвойственной ему заботы. Новые термины – чисто техническое, лексикологическое дело, и никакого общественного обсуждения не требует.



Как было отмечено выше, большая доля слов, приказанных Терминологической комиссией в термины, просто переписаны из словарей. Образованные люди и так их должны знать и употреблять на практике. И не дело специальной комиссии вводить обязательное их употребление. Ключевое слово здесь "образованные". И так как засилье иностранных слов наблюдается, из чего следует вывод о проблемах в образовании. Правда, время от времени по ТВ показывают как то там, то там наши ребята выиграли призы на различных олимпиадах. Но сейчас речь идет о языке. Не нужно специального исследования, чтобы понять, что есть проблема с грамотностью. Можно просто ходить и читать надписи на улицах и слушать речь. Почти в 90 процентах случаев "х" и "h" используются с ошибкой (выше случай с "Shox"). Та же история с апострофом как разделительным знаком " ’ " и диакритическим "‘". Международные дни то и дело превращаются то в международных детей, то в международных женщин, то в международный спид… Привожу пример. "Международный день защиты детей" по-узбекски передается "Халқаро болаларни ҳимоя қилиш куни". В такой грамматике "Халқаро" (международный) определяет "болаларни" (детей). В результате получается "День защиты международных детей". Международных дней много, и почти во всех такая история.



В части образования есть два аспекта проблемы. Один – это качество образования, что показано на примерах выше. Почти все учебные центры "Edu", "Education", или "Centre", либо "Center", кругом - "University", "Academy". Мы гордимся, что ал-Фергани наш предок, в городе Фергана установлен памятник мыслителю, тогда почему университет называется "Альфраганус"? Трудно добиваться качества образования в области языка, когда все окружение говорит о его второсортности. И такое восприятие формируется вышеупомянутым засильем английского языка. Засилье до такой степени, что названия госорганов даются на английском, веб-сайты госорганов – на английском, названия государственных предприятий – на английском: UzPost, UzAuto, UzDigital и т.д. В удостоверении личности, который является сугубо внутренним документом, названия граф повторяются на английском (зачем?), звания пограничников, например в международных аэропортах, - на английском языке. Почему "tourist police"? И какой же язык у нас государственный?



Второй аспект – политика в области образования, а именно, перевод обучения в образовательных учреждениях полностью на английский язык. Либо все выпускники таких учебных заведений на экспорт, либо страну планируют превратить в англоговорящую. Но ведь именно выпускники таких учебных заведений и не знают терминов на узбекском языке в своей отрасли, и даже не задумываются, что они есть или могут быть. Они в первых рядах тех, кто вводит английские термины в употребление.



И, да, у нас есть соответствующая стратегия! Она называется "Концепция развития узбекского языка и совершенствования языковой политики в 2020 - 2030 годах"! Утверждена Указом Президента Республики Узбекистан, от 20.10.2020 г. № УП-6084. Дата вступления в силу 21.10.2020. Она предусматривает:



- "достижение полноценного и правильного использования возможностей государственного языка во всех сферах общественно-политической жизни страны;



- дальнейшее совершенствование системы обучения государственному языку в образовательных организациях, повышение его авторитета в качестве языка науки;



- сохранение чистоты государственного языка и его обогащение, повышение культуры речи населения;



- обеспечение активной интеграции государственного языка с современными информационными технологиями и коммуникациями;



- повышение роли и авторитета государственного языка на международном уровне, развитие международного сотрудничества в данном направлении;



- создание широких и равных возможностей для развития языков всех наций и национальностей, проживающих на территории нашей страны, а также благоприятных условий для изучения ими государственного языка."



(Прошу прощения за пространное цитирование.)



К Концепции прилагаются программа, индикаторы, дорожная карта, ну, все, что полагается в таких случаях. И есть одно очень интересное положение: "создание в 2020 году 15-ти лингвистических, отраслевых терминологических и толковых словарей, обогащающих лексику узбекского языка." Напоминаю, дата вступления в силу Указа (следовательно, Концепции) 21.10.2020. Как можно за неполные три месяца создать "15 лингвистических, отраслевых терминологических и толковых словарей", ума не приложу. Разве, что словари были уже готовы и нужно было просто вставить это в Указ. Но сейчас прошло пять лет со времени издания Указа. Сдается, что словари не созданы. Иначе не было бы нужды публиковать те сорок с небольшим слов, с помпой принятых Терминологической комиссией в качестве терминов. Там нет ничего нового по сравнению с 2020 годом. (В сети, правда, есть информация о "Толковом словаре дипломатических терминов" (2022 г., 400 слов; обещание подготовить к 1 октября 2024 года "Толковый словарь системы непрерывного образования".) Посмею подумать, что реляции о достижении показателей – больше на бумаге. Но цель "кардинального повышения авторитета узбекского языка в общественной жизни нашего народа", смею утверждать, судя по применению языка вокруг нас, не достигнута. Это – главное. Без этого достижение других целей – дело сомнительное.



И вот здесь те бюрократы в Терминологической комиссии могут сыграть положительную роль. Отдельно они не обладают законодательной инициативой, даже премьер-министр не обладает. Но Кабинет министров такой инициативой обладает. Таким образом, Кабинет министров мог бы инициировать следующие законопроекты:



1. О внесении изменений в Закон "О государственном языке", исключающих Статью 7; обязывающих не только географические названия, но и микротопонимы давать на государственном языке;



2. О ликвидации Терминологической комиссии при Кабинете министров, и создании Терминологического комитета, состоящего из лексикографов, в основном;



3. О внесении изменений и дополнений в законы, регулирующие названия предприятий (организаций, учреждений), обязывающих без необходимости давать их на иностранных языках.



4. Ввести норму, чтобы государственные органы и предприятия, организации, учреждения не дублировали свои названия у входа на английском языке. Если очень хочется симметрии, пусть дублируют на каракалпакском.



Будем надеяться.

Шоахмад Муталов Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760450160





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Мажилис рассмотрит в первом чтении проект нового Закона "О профилактике правонарушений"

- Олжас Бектенов обсудил с главой компании Zijin Mining Group Чэнь Цзиньхэ инвестиционное сотрудничество в горно-металлургическом комплекс

- Кадровые перестановки

- Государственное управление теряет качество

- Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр встретился с Президентом корпорации KT&G Банг Кенг Маном

- Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев проверил ход реализации Нацпроекта МЭКС

- Вопросы общественной безопасности обсудили на выездном Правительственном часе

- В Кокшетау под видом инвестиций действовала финансовая пирамида "S-Group"

- Рабочий график главы государства

