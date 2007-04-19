Из Пекина в Вашингтон на поезде. Проект Китайской инженерной академии - 2014 год

03:00 26.10.2025 Инициатива о высокоскоростной железной дороге из Китая в США, проходящей через тоннель под Беринговым проливом, была широко освещена в 2014 году, но так и не получила официального статуса государственного проекта. Она базировалась на интервью с экспертом Китайской инженерной академии и была опубликована в нескольких китайских государственных и международных изданиях.



Оригинальные публикации 2014 года



China Daily - англоязычная версия китайской государственной газеты, которая одной из первых написала о предложении, сославшись на эксперта по железным дорогам.

[Ссылка на статью от 8 мая 2014 года: https://www.chinadaily.com.cn/business/2014-05/08/content_17493399.htm]



The Independent - британское издание, которое также освещало эту историю, ссылаясь на газету The Beijing Times.

[Ссылка на статью от 9 мая 2014 года: https://www.independent.co.uk/tech/beijing-to-the-us-by-train-china-outlines-plans-to-connect-world-by-high-speed-rail-network-9342749.html]



Ключевые детали из сообщений



Инициатор: Основным источником информации стал Ван Мэншу (Wang Mengshu), эксперт по туннелям и железным дорогам из Китайской инженерной академии. Его слова были процитированы в газете "Beijing Times".



Маршрут: Предлагаемый маршрут длиной около 13 000 км начинался на северо-востоке Китая, проходил через Сибирь, затем через тоннель под Беринговым проливом на Аляску, а потом через Канаду в континентальную часть США.



Статус: Важно понимать, что это не было официальным заявлением китайского правительства о начале строительства. Речь шла об обсуждении идеи экспертами.



Дальнейшая судьба: Проект не получил дальнейшего развития из-за своей колоссальной стоимости и технических сложностей. С тех пор не было сделано никаких конкретных шагов по его реализации.



***



Проект соединения Евразии с Америкой через пролив

https://www.ras.ru/

Российская академия наук

19 апреля 2007 г.



Академик Александр Гранберг: Проект соединения Евразии с Америкой через пролив два раза был одобрен еще царским правительством



Глобальный мегапроект строительства транспортной магистрали между Азией и Америкой с железнодорожным тоннелем под Берингов пролив представлен сегодня в Москве. Как сообщил зампредседателя Совета по изучению производительных сил при Минэкономразвития Виктор Разбегин, "речь идет о строительстве трансконтинентальная магистрали длиной в 6 тыс км по маршруту Якутск- Магадан-Анадырь-Аляска с тоннелем под Беринговым проливом". Магистраль, пояснил он, "объединит в рамках единого транспортного коридора скоростную железную дорогу, автомагистраль, линии электропередач, газо- и нефтепроводы и оптоволоконные линии связи".



Напомнив, что сейчас 90 проц грузоперевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе осуществляются морем, он отметил, что "новая магистраль не только на две недели сократит сроки доставки грузов, но и значительно повысит надежность перевозок". По расчетам проектантов из Минэкономразвития, проект "стоимостью 50-60 млрд долларов должен окупиться за 13-15 лет с момента выхода на проектный грузопоток в 70 млн т в год, при этом экономический эффект составит не менее 10 проц".



Основой финансирования проекта "станет государственно-частное партнерство, включающее и такие формы, как концессия". По словам Разбегина, желание принять участие в проекте, учредителями которого являются Россия, США и Канада, "выразили также Япония, Корея и Китай". Ключевой частью проекта станет железнодорожный тоннель под Беринговым проливом длиной около 102 км, который реально построить за 10-12 лет. По нему также можно будет на специальных железнодорожных платформах перевозить автомобили, что позволит соединить в единое целое автомагистрали России, США и Канады. Через тоннель протянут линии оптоволоконной связи и ЛЭП, что позволит объединить энергосистемы Сибири, Дальнего Востока и Северной Америки. От этого объединения Россия получит ежегодную экономию в размере 20 млрд долларов.



Как напомнил глава упомянутого Совета, академик Александр Гранберг, "проект соединения Евразии с Америкой через пролив два раза был одобрен еще царским правительством, но на практический этап реализации вышел к концу ХХ века, когда на одном из заседаний российско-американской комиссии Гор - Черномырдин был подписан протокол с предложением открыть финансирование проекта". В 1996 году был подготовлен и согласован с 12 министерствами и ведомствами проект постановления правительства РФ, в котором признавалась необходимость "проведения комплекса исследовательских и проектных работ по определению целесообразности и возможности строительства и эксплуатации системы транспортных и энергетических коммуникаций, соединяющих Евразию с Северной Америкой через Берингов пролив".



Будущая магистраль, считаю проектанты, "позволит не только обеспечить более 3 проц мирового грузооборота /8-10 млрд долларов в год/, но и привлечет значительные средства в бюджет России, послужит толчком к бурному социально-экономическому развитию Дальневосточного региона и даже к решению демографической проблемы". Мегапроект должен дать 100-120 тысяч новых рабочих мест, что будет способствовать притоку трудовых ресурсов в малонаселенные районы Дальнего Востока и Сибири.



***



Китай рассматривает возможность строительства высокоскоростного поезда в США

https://www.chinadaily.com.cn/

8 мая 2014 г.



Китай рассматривает возможность строительства высокоскоростного поезда в США: отчет



Китай рассматривает возможность строительства высокоскоростной железной дороги через Сибирь и Берингов пролив до Аляски, Канады и США. В недалеком будущем люди смогут добраться из Китая в США на поезде, сообщает Beijing Times в четверг со ссылкой на Ван Мэншу, эксперта по железным дорогам и академика Китайской инженерной академии.



Предлагаемый маршрут начнется в северо-восточном регионе Китая, пересечет Сибирь до Берингова пролива, затем пройдет через Тихий океан по подводному туннелю до Аляски, затем из Аляски в Канаду и далее до конечного пункта назначения – США. Для пересечения Берингова пролива потребуется проложить подводный туннель длиной около 200 км. Эта технология, которая уже существует, будет также использована при строительстве высокоскоростного железнодорожного туннеля Фуцзянь – Тайвань. Проект будет финансироваться и строиться Китаем. Подробности проекта еще не уточнены.



***



Китай может построить подводный поезд в Америку

https://www.washingtonpost.com/

Ишан Тарур

9 мая 2014 г.



Китай планирует построить железнодорожную линию, которая теоретически должна была бы соединить Пекин с Соединенными Штатами. Согласно сообщению Beijing Times со ссылкой на эксперта Китайской инженерной академии, китайские власти рассматривают маршрут, который начнется на северо-востоке страны, пройдет через Восточную Сибирь и пересечет Берингов пролив по подводному туннелю длиной 125 миль (200 км) до Аляски.



"Сейчас мы уже ведем переговоры. Россия уже много лет об этом думает", - говорит Ван Мэншу, инженер, упомянутый в статье. Предлагаемая линия "Китай - Россия - Канада - Америка" будет иметь протяженность около 13000 километров, что на 2800 километров длиннее Транссибирской магистрали. Длина туннеля, который китайцы помогут прорыть под ледяным морем, будет в четыре раза больше длины туннеля, пересекающего Ла-Манш.



Этого достаточно, чтобы скептически отнестись к проекту, подробности которого, помимо слов одного чиновника, упомянутого государственной газетой Beijing Times, отсутствуют. Тем временем, в статье государственной газеты China Daily утверждается, что у страны есть технологии и средства для завершения строительства такого масштаба, включая еще один туннель, который соединит китайскую провинцию Фуцзянь с соседним Тайванем.



За последние полвека Китай развернул поразительную серию железнодорожных проектов, проложив десятки тысяч миль путей и запустив множество высокоскоростных линий. Он заявил о намерении построить "Новый Шелковый путь" - сеть для перевозки тяжелых грузов через Центральную Азию, которая соединит Европу с Европой по железной дороге, а не по старым караванам, которые когда-то соединяли Запад и Восток. Карта, опубликованная на новостном сайте агентства "Синьхуа", показывает маршрут ниже, а также параллельное видение "морского Шелкового пути".



В то время как некоторые соседи с опаской наблюдают за ростом Китая, основой мягкой силы Пекина всегда было заявленное стремление к улучшению экономических связей и торговли практически со всеми. "Мудрость Китая в построении экономики открытого мира и открытых международных отношений с каждым днем все больше используется", - гласят сообщения агентства "Синьхуа", приложенные к карте выше, сообщает издание Diplomat .



С этой целью Пекин старательно возрождает легенду о древнем Шелковом пути, а также уделяет особое внимание легендам о знаменитых китайских флотилиях династии Мин, перевозивших сокровища и пересекавших Индийский океан. В такой грандиозной исторической перспективе туннель на Аляску не кажется чем-то нереальным.



***



Предложение о строительстве туннеля мира через Берингов пролив

https://www.upf.org/

Тагельдин Хамад, президент Федерации за всеобщий мир,

11 августа 2025 г.



Мост в новую эру международного сотрудничества



Сообщения о возможной встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске вновь вызвали обсуждение давно задуманного туннеля через Берингов пролив, который многие рассматривают как потенциальный символ миростроительства и сотрудничества. Сторонники утверждают, что такая межконтинентальная связь между Россией и США могла бы стать как практичным транспортным маршрутом, так и жестом к улучшению отношений.



В эпоху возобновившихся призывов к стабильности и конструктивному взаимодействию мало какой проект может сравниться по символическому и практическому потенциалу с предлагаемым туннелем Мира через Берингов пролив. Этот железнодорожный и инфраструктурный маршрут, соединяющий Аляску и Чукотку (Россия), объединит американский и евразийский континенты. По мнению сторонников проекта, он может ознаменовать начало новой эры диалога и сотрудничества между Соединенными Штатами, Россией и другими странами, открывая путь для улучшения коммуникации и сотрудничества.



Идея соединения Евразии и Северной Америки через Берингов пролив возникла еще в конце XIX века. В 1890 году Уильям Гилпин, первый губернатор территории Колорадо, предложил проект межконтинентальной железной дороги с туннелем под Беринговым проливом как части глобальной транспортной сети. Канада также рассматривала концепции расширения железнодорожной сети на север в конце XIX - начале XX веков, например, маршруты в направлении Доусон-Сити, которые можно было бы интегрировать в более широкую трансконтинентальную систему.



В 1905 году российский царь Николай II дал предварительное одобрение на исследование железнодорожного туннеля, но к 1907 году, в условиях политической нестабильности после революции 1905 года и опасений американского вторжения, его правительство отказалось от поддержки. В 1906 году консорциум, объединяющий интересы России, США и Франции, объявил об амбициозном проекте, о котором сообщала газета The New York Times, но архивные данные свидетельствуют о том, что он так и остался предварительной концепцией.



На Потсдамской конференции 1945 года советский лидер Иосиф Сталин предложил президенту США Гарри Трумэну соединить железнодорожные сети двух стран туннелем или мостом, но Трумэн отказался из-за напряженности времен холодной войны. В середине XX века инженер Тун-Йен Линь выдвинул идею "Межконтинентального моста мира". Йозеф Штраус, главный инженер моста Золотые Ворота, также публично обсуждал возможность строительства Берингова пролива.



В 1981 году доктор Мун Сон Мен представил свою концепцию туннеля мира – 85-километрового участка под Беринговым проливом, стоимость которого на тот момент оценивалась в 200 миллиардов долларов США – как части глобальной магистрали мира. Он вновь озвучил эту концепцию во время инаугурации Федерации за всеобщий мир в 2005 году и в ходе первого тура по 100 странам. Его поддержка стала одним из факторов, возродивших интерес к этой идее. Международная региональная группа Берингова пролива (IBSRG) и ее преемница IBSTRG с тех пор предоставляют многостороннюю площадку для инженеров, экономистов, политиков и сторонников мира для изучения возможностей реализации проекта.



Совет по изучению производительных сил (СОПС), совместный орган Российской академии наук и Министерства экономического развития, сыграл ключевую роль в формировании современного российского обоснования проекта Берингова пролива. Под руководством академика Александра Гранберга в 1990-х годах СОПС координировал междисциплинарные исследования, включая аэрофотосъемку, геотехническое картирование и разработку энергетических концепций. Совет прогнозировал дополнительные преимущества, такие как повышение энергоэффективности за счет интеграции в энергосистему и освоение крупных ресурсов на Дальнем Востоке России, что сделало СОПС центральным центром знаний для продвижения проекта в России.



В 2014 году китайская государственная газета Beijing Times сообщила о предложении китайских инженеров о строительстве высокоскоростной железнодорожной линии из Пекина на Аляску через 200-километровый туннель под Беринговым проливом, неофициально получившей название "Китай-Россия-Канада-Америка". Хотя это и не официальный план правительства, он соответствует китайской концепции "Один пояс, один путь".



Амуро-Якутская магистраль (Амур-Якутск) доходит до Нижнего Бестяха, напротив Якутска на Дальнем Востоке России. Железнодорожный мост через реку Лена находится в стадии строительства (2024–2028), но железнодорожных линий на восток, в сторону Магадана и Чукотки, нет. Продление до Берингова пролива остается давней идеей, хотя и сталкивается с такими проблемами, как таяние вечной мерзлоты, сейсмическая активность, удаленность и отсутствие вспомогательной инфраструктуры.



От границы разделения к коридору мира



Берингов пролив, исторически являвшийся линией разграничения, может стать символом партнерства. Два острова Диомида – один на территории США, а другой на территории России – находятся всего в четырех километрах друг от друга, что создает мощный образ потенциального воссоединения коренных народов, разделенных "ледяным занавесом" холодной войны. Тоннель мог бы способствовать диалогу и сотрудничеству, требуя при этом четких соглашений по вопросам управления, безопасности и руководства с участием всех заинтересованных сторон, включая коренные народы.



Во время Второй мировой войны район Берингова пролива уже играл роль символического моста между Соединенными Штатами и Советским Союзом. В рамках программы ленд-лиза американские самолеты доставлялись из Аляски в Сибирь по маршруту Аляска–Сибирь (АЛСИБ), пересекавшемуся вблизи островов Диомида. Эти поставки укрепили советские военные усилия против нацистской Германии и превратили пролив в врата военного сотрудничества. Для многих ветеранов и историков он остается напоминанием о том, что даже в самые трудные времена две страны находили способы работать вместе ради достижения общей цели.



Предлагаемый межконтинентальный коридор протяженностью 6000 километров может включать в себя электрифицированную железную дорогу, линии электропередачи, оптоволоконную связь и, возможно, трубопроводы. По предварительным оценкам, озвученным сторонниками проекта, стоимость проекта может составить от 50 до 100 миллиардов долларов США, что потенциально может принести значительные транзитные доходы. Он может сократить время в пути между Азией и Северной Америкой по сравнению с морскими маршрутами через Суэцкий или Панамский каналы. Преимущества для отдаленных регионов будут зависеть от параллельных инвестиций в местную инфраструктуру, и все прогнозы остаются предварительными. Он также может служить альтернативой или дополнением к Северному морскому пути в определенные сезоны.



Скептики и вызовы



Осуществимость строительства туннеля сталкивается с многочисленными препятствиями. Финансирование в размере от 50 до 100 миллиардов долларов США и более потребует беспрецедентного международного сотрудничества. Хотя сам Берингов пролив относительно неглубок и стабилен, главная проблема заключается в строительстве тысяч километров подъездных железнодорожных путей через арктическую тундру с экстремально низкими температурами (до –50 °C), вечной мерзлотой и короткими строительными сезонами. Коррозия, вызванная воздействием солей, усугубляет ситуацию. Оценки объема грузоперевозок, например, заявление РЖД о том, что туннель может перевозить 3% мировых грузов, аналитики считают чрезмерно оптимистичными из-за более дешевых морских альтернатив.



Наконец, хотя у России есть долгосрочные планы по развитию транспортных коридоров в направлении Чукотки, у Аляски и Канады в настоящее время нет аналогичных федеральных инициатив или финансирования для соединительной инфраструктуры, что создает значительный дисбаланс в готовности.



Осуществимость и влияние



Действующее сообщение может способствовать развитию туризма, культурного обмена и научного сотрудничества. Электрифицированная железная дорога может сократить выбросы по сравнению с судоходством, но должна включать технологии стабилизации вечной мерзлоты и строгую защиту маршрутов перелетных птиц и морских экосистем, особенно в заповеднике "Берингов мост".



Реализация проекта потребует совместного финансирования, тщательного технического анализа и поэтапной реализации. По состоянию на 2024 год официальных соглашений и целевого финансирования нет, а политический климат создает серьезные препятствия.



Призыв к дальновидному лидерству



Туннель мира через Берингов пролив - не панацея, но он может стать практическим символом того, что Федерация за всеобщий мир называет "надеждой на примирение давно разлученных наций и идеологий" посредством общей инфраструктуры. Для этого потребуется скоординированное участие Канады, азиатских партнеров, таких как Китай, Япония и Корея, потенциальных европейских или североевропейских заинтересованных сторон в освоении Арктики, а также США и России.



Правительствам, международным организациям, инвесторам и гражданскому обществу рекомендуется трезво взглянуть на проект туннеля Мира через Берингов пролив, осознавая его сложности и одновременно исследуя его потенциал. Мы настоятельно призываем создать международную техническую комиссию для проведения технико-экономических обоснований и содействия диалогу, выходящему за рамки нынешних политических ограничений, чтобы определить, может ли эта концепция превратиться в жизнеспособный проект, приносящий пользу всему человечеству, с тщательной проверкой исторических прецедентов, проведением технических обоснований и комплексной оценкой экономического и экологического воздействия. Источник - ЦентрАзия

