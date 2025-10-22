О мусульманском браке, - П.В.Густерин

П.В. Густерин



О мусульманском браке



Иногда слово "никах" употребляют как синоним слова "завадж".



Это - ошибка, поскольку никах - действительное вступление в супружеские отношения, то есть завершающий этап всей брачной церемонии - завадж, которая предусматривает также сговор/сватовство (хитба), заключение брачного договора (сыга), передачу невесты в дом жениха (зифаф) и празднование (валима/урс).



После того, как совершился никах, брак, который мог быть формально заключен задолго до этого, становится вступившим в силу.