Чем отличаются калым и махр, - П.В. Густерин

15:31 01.11.2025

П.В. Густерин

Чем отличаются калым и махр



Махр нельзя путать с калымом.



Махр - материальные средства, предоставляемые женихом-мусульманином невесте при заключении брака, плата будущей жене за брачные отношения.



Это - обязательное условие мусульманского брака.



Как правило, состав махра и порядок его выплаты оговариваются во время сговора/сватовства (хитба) и фиксируются в брачном договоре (сыга).



Махр принадлежит только жене и служит для ее обеспечения в случае вдовства (айма) или развода по требованию мужа (талак).



Махр является сугубо исламским установлением.



Калым - плата за невесту ее родителям.



Этот обычай существовал у самых разных народов, в том числе у тех, которые позднее приняли ислам.



На русских свадьбах символический выкуп за невесту (ве́но) обязательно отдает сторона жениха.



