П.В. Густерин
Чем отличаются калым и махр
15:31 01.11.2025
П.В. Густерин
Чем отличаются калым и махр
Махр нельзя путать с калымом.
Махр - материальные средства, предоставляемые женихом-мусульманином невесте при заключении брака, плата будущей жене за брачные отношения.
Это - обязательное условие мусульманского брака.
Как правило, состав махра и порядок его выплаты оговариваются во время сговора/сватовства (хитба) и фиксируются в брачном договоре (сыга).
Махр принадлежит только жене и служит для ее обеспечения в случае вдовства (айма) или развода по требованию мужа (талак).
Махр является сугубо исламским установлением.
Калым - плата за невесту ее родителям.
Этот обычай существовал у самых разных народов, в том числе у тех, которые позднее приняли ислам.
На русских свадьбах символический выкуп за невесту (ве́но) обязательно отдает сторона жениха.
