О книге Павла Густерина "Мусульманское духовенство по законодательству Российской империи"

13:15 07.11.2025

Анна Глазова



О книге Павла Густерина "Мусульманское духовенство по законодательству Российской империи"



Книга российского историка и исламоведа П.В. Густерина является переложением соответствующих частей "Свода законов Российской империи", изданного в 1912 г., с авторскими комментариями.



Научное издание состоит из трех глав и трех приложений.



Освещается управление духовными делами российских мусульман Таврическим Мусульманским Духовным Правлением и Оренбургским Мусульманским Духовным Собранием, а также управление духовными делами российских мусульман Кавказа.



Автор стремится без излишней казуистики, по законодательным актам дать читателю представление о месте, которое мусульманское духовенство, как суннитское, так и шиитское, занимало в государственной системе России, и о его роли в жизни российского общества в досоветское время.



Книга предназначена для всех интересующихся историей ислама и России.



Уже на Литрес.

https://www.litres.ru/book/pavel-gusterin-33608/musulmanskoe-duhovenstvo-po-zakonodatelstvu-rossiysko-72683449/