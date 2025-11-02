|О книге Павла Густерина "Мусульманское духовенство по законодательству Российской империи"
13:15 07.11.2025
Анна Глазова

Книга российского историка и исламоведа П.В. Густерина является переложением соответствующих частей "Свода законов Российской империи", изданного в 1912 г., с авторскими комментариями.
Научное издание состоит из трех глав и трех приложений.
Освещается управление духовными делами российских мусульман Таврическим Мусульманским Духовным Правлением и Оренбургским Мусульманским Духовным Собранием, а также управление духовными делами российских мусульман Кавказа.
Автор стремится без излишней казуистики, по законодательным актам дать читателю представление о месте, которое мусульманское духовенство, как суннитское, так и шиитское, занимало в государственной системе России, и о его роли в жизни российского общества в досоветское время.
Книга предназначена для всех интересующихся историей ислама и России.
