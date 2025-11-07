|В Вашингтоне прошел саммит Центральная Азия + США
17:37 07.11.2025
Глава государства принял участие в саммите "Центральная Азия – США"
7 ноября 2025 года
Вашингтон, США
Выразив благодарность Президенту США за организацию исторической встречи в Белом доме, Касым-Жомарт Токаев отметил, что саммит в формате С5+1 знаменует собой начало поистине новой эры взаимодействия между Центральной Азией и Соединенными Штатами.
Глава государства особо остановился на роли Президента США Дональда Трампа в международной политике, назвав его видным государственным деятелем.
– Я убежден, что Ваша мудрая и смелая политика достойна решительной поддержки во всем мире, и я разделяю Ваши взгляды. Под Вашим руководством Америка вступает в новый золотой век. Я высоко ценю Вашу дальновидную концепцию "Сделать Америку снова великой" (Making America Great Again), которая вдохновляет меня на реализацию масштабной стратегии построения Справедливого и Сильного Казахстана на основе принципа "Закон и Порядок". Будучи Президентом-миротворцем, Вы содействовали прекращению восьми войн в течение восьми месяцев, тем самым значительно укрепив роль Америки как опоры международной стабильности, – отметил Президент.
Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему укреплению стратегического партнерства с Соединенными Штатами
– Я высоко ценю Вашу неизменную поддержку в деле развития многогранного сотрудничества между Казахстаном и США. В период Вашего первого президентского срока в Белом доме наши отношения были юридически закреплены на уровне расширенного стратегического партнерства. США, вложившие свыше 100 млрд долларов, являются крупнейшим инвестором нашей экономики, выступая в роли ее своеобразного вечного двигателя. Товарооборот между нашими странами за последние годы удвоился, приблизившись к отметке в 5 млрд долларов. Мы обеспечиваем почти 25% внутреннего спроса на уран в Америке. Более 600 американских компаний ведут бизнес в Казахстане, – сказал Глава государства.
Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, в ходе нынешнего визита между компаниями двух стран были заключены сделки на сумму более 17 млрд долларов.
В целом, потенциал экономического сотрудничества Казахстана и США, охватывающий такие ключевые сферы, как энергетика, критически важные минералы, промышленность, транспорт, финансы, искусственный интеллект и образование, превышает полтриллиона долларов.
Глава государства призвал американские компании использовать уникальные возможности, созданные в нашей стране, заверив инвесторов в своей личной поддержке.
Президент Узбекистана призвал к дальнейшему расширению партнерства в формате "С5+1"
06.11.2025
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев принял участие в саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате "C5+1", который состоялся в Белом доме – официальной резиденции Президента США в городе Вашингтоне.
В мероприятии, прошедшем под председательством Президента США Дональда Трампа, также приняли участие Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
Президент Узбекистана выразил признательность лидеру США за организацию саммита "С5+1", который за прошедшие 10 лет со своего основания стал эффективным механизмом развития региональной торговли, транспортных и энергетических связей. Подчеркнуто, что нынешний саммит открывает новый этап в развитии стратегического диалога между Центральной Азией и США.
В целях дальнейшего расширения сотрудничества в рамках формата "С5+1" глава нашей страны предложил ряд инициатив.
Прежде всего предложено учредить действующий на постоянной основе Секретариат, который будет размещаться на ротационной основе в странах-участницах.
Указано на важность создания на уровне министров Координационного совета по инвестициям и торговле для обеспечения системного диалога между госучреждениями, компаниями и финансовыми институтами. Также отмечена актуальность запуска Фонда "Центральноазиатское инвестиционное партнерство".
Лидер Узбекистана также выразил готовность к активной работе с США по реализации крупных транспортно-коммуникационных и энергетических проектов, связывающих Центральную Азию с Южным Кавказом и Европой.
Предложено создать Специальный комитет для эффективной координации усилий в сфере разведки, добычи и глубокой переработки критически важных минералов, а также продвижения готовой продукции в глобальные цепочки поставок.
В целях модернизации сельского хозяйства региона с внедрением американских технологий инициировано создание Регионального партнерства агротехнологических инноваций.
Для укрепления гуманитарных связей Президент Узбекистана выступил за организацию совместной выставки культурного наследия стран Центральной Азии в ведущих американских музеях.
Глава нашего государства предложил провести следующий саммит в городе Самарканде.
На мероприятии также выступили другие лидеры.
По итогам саммита принят ряд многосторонних документов.
Участие в рабочем ужине рамках Второго саммита Центральная Азия – США (С5+1)
07.11.2025
Соединенные Штаты Америки
6 ноября Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон в Вашингтоне принял участие и выступил с речью в рабочем ужине в рамках второго саммита Центральная Азия – США (С5+1).
Президент нашей страны, выразив признательность главе принимающей страны, уважаемому Дональду Трампу за приглашение и оказанный теплый прием, высказался о важности и путях развития сотрудничества Таджикистана и Центральноазиатского региона с Соединенными Штатами Америки.
Уважаемый Эмомали Рахмон, отметив, что мир, стабильность и устойчивая безопасность являются "фундаментальной основой всех экономических и торговых отношений".
В продолжение выступления большое внимание было уделено расширению экономического сотрудничества, увеличению товарооборота между странами и привлечению инвестиций в перспективные отрасли Таджикистана.
Учитывая огромные гидроэнергетические ресурсы и географическое положение Таджикистана, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул нашу готовность расширять сотрудничество с другими партнерами по укреплению сектора "зеленой энергетики" и передачи электроэнергии в соседние страны.
В этом контексте была выражена заинтересованность Таджикистана в укрепдении и расширении сотрудничества с международными партнерами по этим направлениям.
Инвестиции в добычу и переработку полезных ископаемых, также были названы в числе перспективных направлений таджикской экономики.
В заключение было отмечено, что Таджикистан, с учетом его экономического потенциала, может сыграть значительную роль в укреплении устойчивых производственных и торговых цепочек посредством расширения сотрудничества и партнерства.
Президент Садыр Жапаров принял участие в саммите "Центральная Азия - США" (С5+1) в Вашингтоне
07.11.2025
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 6 ноября, сделал заявление для прессы перед началом саммита "Центральная Азия - США" (С5+1) в г. Вашингтоне.
В своей речи Садыр Жапаров выразил признательность Президенту Дональду Трампу за теплый прием и возможность обсудить широкий спектр двусторонних, региональных и международных вопросов, подчеркнув, что Кыргызстан высоко ценит Соединенные Штаты Америки как важного внешнеполитического партнера.
Говоря о кыргызско-американских отношениях, Глава государства обозначил приоритетные направления сотрудничества:
• экономика, инвестиции и туризм;
• гидроэнергетика;
• цифровая экономика, искусственный интеллект и IT-сфера;
• обеспечение безопасности и устойчивого развития.
В этом контексте Садыр Жапаров подчеркнул, что кыргызская сторона высоко оценивает значительный вклад Дональда Трампа в укрепление глобальной стабильности и урегулирование конфликтов по всему миру.
"Со своей стороны отмечу, что, вступив в должность Президента, я поставил перед собой одну из важнейших задач - урегулировать вопросы государственной границы с нашими соседями в духе добрососедства", - сказал Садыр Жапаров.
Он с удовлетворением отметил, что вместе с коллегами эта задача была успешно реализована и, что самое главное, мирным путем.
"В результате этого роль Центральной Азии в мировой политике значительно возросла, и интерес крупных держав к укреплению сотрудничества с регионом продолжает расти", - сказал Глава государства и подчеркнул, что формат C5+1 стал важной площадкой для развития политического диалога.
Президент Садыр Жапаров также выразил уверенность, что совместные усилия принесут конкретные результаты и будут способствовать взаимной выгоде стран Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки.
Говоря о сотрудничестве с Центрально-азиатскими странами, Дональд Трамп подчеркнул большую значимость региона, который соединил Восток и Запад.
Президент США Дональд Трамп также обозначил укрепление экономической безопасности и расширение цепочки поставок, как один из ключевых пунктов взаимодействия стран Центральной Азии с Соединенными Штатами Америки.