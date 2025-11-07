 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Пятница, 07.11.2025
22:41  Заявление МИД о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям
21:32  В Казахстане утверждены принципы, ценности и направления внутренней политики
20:23  Дирижер конфликта. Почему Британии нужна война, - Олег Яновский
17:49  Сажать депутатов в тюрьму за участие в тендерах предложили в мажилисе
17:45  Садыр Жапаров провел переговоры с Дональдом Трампом
17:43  Казахстан и США подписали соглашения на сумму 17 млрд долларов
17:41  Встреча Шавката Мирзиеева с Дональдом Трампом
17:37  В Вашингтоне прошел саммит Центральная Азия + США
17:28  ProFinance: Развитие ИИ привело к крупнейшему сокращению рабочих мест в США за последние 20 лет
17:25  Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Дональдом Трампом
16:04  "Возможности Китая 2.0". Пекин определил приоритеты развития на ближайшие 5 лет
15:00  7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве состоялся исторический военный парад
14:52  Ведомости: О чем Трамп договорился с лидерами Центральной Азии. Главное
13:15  О книге Павла Густерина "Мусульманское духовенство по законодательству Российской империи"
12:54  Известия: Какие интересы есть у Вашингтона в Центральной Азии и что это значит для Москвы
00:05  ВС РФ приступили к окончательной ликвидации обороны ВСУ в Волчанске – итоговая сводка Readovka за 6 ноября
Четверг, 06.11.2025
21:06  Делегация КТЖ посетила в США железнодорожные объекты
19:50  Перспективы создания оси "Москва - Пхеньян - Пекин", - Олег Иванов
16:26  ВТО в состоянии "комы". Возможно ли восстановление? - Валентин Катасонов
16:22  Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ на парламентских выборах в Кыргызстане назначен Махмадали Ватанзода
06:18  Первый визит Киргизского президента на африканский континент. Жапаров и Ас-Сиси стали партнерами
06:00  Казахстан стал самой счастливой страной ЦА: догнал Россию по уровню жизни и формирует более половины ВВП ЦА
03:39  Известия: В Китае заявили об изумлении мира ответом Путина на санкции США
02:03  Искусственный интеллект показал пользу сомнений, - Тимофей Бордачев
00:52  Где готовится воевать министерство войны США? - Олег Сергеев
00:05  ВС РФ отразили попытку ВСУ контратаковать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 5 ноября
Среда, 05.11.2025
21:18  МК: Киев снова направил в Покровск спецназ ГУР для эвакуации "интересных личностей"
20:49  Главам государств Центральной Азии поставят в Вашингтоне новые задачи, - Виктория Панфилова
14:08  MWM: Как Россия может укрепить оборону Венесуэлы
06:34  Казахстан. Никто не имеет права навязывать язык общения, но попытки продолжаются, - Жан Абишев
05:22  Шавкат Мирзиеев выдвинул ряд предложений на Саммите по социальному развитию в Дохе
02:40  В Казахстане обновят и откроют для туристов "Город кочевников" на берегу реки Или
01:24  НГ: Правительства и бизнес готовы признать Китай новым глобальным лидером
01:02  Казахстан и Россия: как понимают историю бывшие советские республики, - Дарья Асламова
00:51  Россия отправила полносоставный грузовой поезд в Индию по восточному маршруту МТК "Север - Юг"
00:27  Pravda.Ru: Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан - нет
Вторник, 04.11.2025
19:30  Глобализм и традиционализм: борьба за ресурсы, - Данияр Ашимбаев
15:57  МИД РФ указал на бездействие ЮНЕСКО по поводу сноса памятников на Украине
14:22  В Казахстане возбуждено семь уголовных дел после ужесточения наказания за кражу невест
12:54  Элиты Европы в отчаянии: Гренландия готовится отражать российскую агрессию, - Владимир Корнилов
06:44  В Узбекистане опубликованы данные о цене программы субсидий "Солнечный дом"
04:28  В Киргизии закроют все частные автошколы, а государственные будут обучать вождению 14 месяцев
02:12  У Британии есть за что ненавидеть Россию, - Ирина Алкснис
00:05  ВС РФ расширили масштаб наступления на логистику Северска – итоговая сводка Readovka за 3 октября
Понедельник, 03.11.2025
18:04  Ташкент: Художник, которого пытались стереть. Inkuzart вернулся с новой провокационной работой
17:43  Взгляд: Отношения Урсулы и Каи разрушил роковой мужчина
16:56  СМИ обсуждают новый проект ВМФ России. Сколько "Посейдонов" поместится в "Хабаровске"? - Юрий Баранчик
14:07  Казахстан готовится к паводкам: 1,4 млрд тенге выделено на реконструкцию защитной дамбы в СКО
12:38  В Таджикистане рассмотрен проект бюджета на 2026 год и прогноз на 2027-2028 годы
10:31  В Туркмении на заседании Государственного совета безопасности силовики отчитались за 10 месяцев текущего года
06:03  Инопланетный корабль 3I/ATLAS неожиданно изменил траекторию за Солнцем и ускорился
05:36  Визит президента Финляндии в ЦА: экономика или стремление оттеснить Россию? - Азиз Абдраимов
05:12  Батькины секреты: чем Белоруссия отличается от всех бывших республик СССР, - Виталий Орлов
03:31  "Три трудные истины о климате". Билл Гейтс сворачивает зеленую повестку в США
01:42  МИД: Таджикистан обеспокоен санкциями ЕС в отношении банков республики
00:05  ВС РФ рубят ВСУ на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 02.11.2025
22:55  XRAS: Яркий зеленый объект пролетевший 27 октября над Москвой был болидом
22:28  "Царьград": Что доставил в Венесуэлу загадочный российский Ил-76
20:01  Кому ЦИК Киргизии отказывает в регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша
19:04  Пул N3: Для финансовой олигархии все человечество добыча
18:16  Имбирь: натуральное средство от простуды осенью и зимой
В Вашингтоне прошел саммит Центральная Азия + США
17:37 07.11.2025

Глава государства принял участие в саммите "Центральная Азия – США"
7 ноября 2025 года
Вашингтон, США
https://www.akorda.kz/

Выразив благодарность Президенту США за организацию исторической встречи в Белом доме, Касым-Жомарт Токаев отметил, что саммит в формате С5+1 знаменует собой начало поистине новой эры взаимодействия между Центральной Азией и Соединенными Штатами.

Глава государства особо остановился на роли Президента США Дональда Трампа в международной политике, назвав его видным государственным деятелем.
– Я убежден, что Ваша мудрая и смелая политика достойна решительной поддержки во всем мире, и я разделяю Ваши взгляды. Под Вашим руководством Америка вступает в новый золотой век. Я высоко ценю Вашу дальновидную концепцию "Сделать Америку снова великой" (Making America Great Again), которая вдохновляет меня на реализацию масштабной стратегии построения Справедливого и Сильного Казахстана на основе принципа "Закон и Порядок". Будучи Президентом-миротворцем, Вы содействовали прекращению восьми войн в течение восьми месяцев, тем самым значительно укрепив роль Америки как опоры международной стабильности, – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему укреплению стратегического партнерства с Соединенными Штатами

– Я высоко ценю Вашу неизменную поддержку в деле развития многогранного сотрудничества между Казахстаном и США. В период Вашего первого президентского срока в Белом доме наши отношения были юридически закреплены на уровне расширенного стратегического партнерства. США, вложившие свыше 100 млрд долларов, являются крупнейшим инвестором нашей экономики, выступая в роли ее своеобразного вечного двигателя. Товарооборот между нашими странами за последние годы удвоился, приблизившись к отметке в 5 млрд долларов. Мы обеспечиваем почти 25% внутреннего спроса на уран в Америке. Более 600 американских компаний ведут бизнес в Казахстане, – сказал Глава государства.

Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, в ходе нынешнего визита между компаниями двух стран были заключены сделки на сумму более 17 млрд долларов.

В целом, потенциал экономического сотрудничества Казахстана и США, охватывающий такие ключевые сферы, как энергетика, критически важные минералы, промышленность, транспорт, финансы, искусственный интеллект и образование, превышает полтриллиона долларов.

Глава государства призвал американские компании использовать уникальные возможности, созданные в нашей стране, заверив инвесторов в своей личной поддержке.



Президент Узбекистана призвал к дальнейшему расширению партнерства в формате "С5+1"
06.11.2025
https://president.uz/

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев принял участие в саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате "C5+1", который состоялся в Белом доме – официальной резиденции Президента США в городе Вашингтоне.

В мероприятии, прошедшем под председательством Президента США Дональда Трампа, также приняли участие Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Президент Узбекистана выразил признательность лидеру США за организацию саммита "С5+1", который за прошедшие 10 лет со своего основания стал эффективным механизмом развития региональной торговли, транспортных и энергетических связей. Подчеркнуто, что нынешний саммит открывает новый этап в развитии стратегического диалога между Центральной Азией и США.

В целях дальнейшего расширения сотрудничества в рамках формата "С5+1" глава нашей страны предложил ряд инициатив.

Прежде всего предложено учредить действующий на постоянной основе Секретариат, который будет размещаться на ротационной основе в странах-участницах.

Указано на важность создания на уровне министров Координационного совета по инвестициям и торговле для обеспечения системного диалога между госучреждениями, компаниями и финансовыми институтами. Также отмечена актуальность запуска Фонда "Центральноазиатское инвестиционное партнерство".

Лидер Узбекистана также выразил готовность к активной работе с США по реализации крупных транспортно-коммуникационных и энергетических проектов, связывающих Центральную Азию с Южным Кавказом и Европой.

Предложено создать Специальный комитет для эффективной координации усилий в сфере разведки, добычи и глубокой переработки критически важных минералов, а также продвижения готовой продукции в глобальные цепочки поставок.

В целях модернизации сельского хозяйства региона с внедрением американских технологий инициировано создание Регионального партнерства агротехнологических инноваций.

Для укрепления гуманитарных связей Президент Узбекистана выступил за организацию совместной выставки культурного наследия стран Центральной Азии в ведущих американских музеях.

Глава нашего государства предложил провести следующий саммит в городе Самарканде.

На мероприятии также выступили другие лидеры.

По итогам саммита принят ряд многосторонних документов.

***

Участие в рабочем ужине рамках Второго саммита Центральная Азия – США (С5+1)
07.11.2025
Соединенные Штаты Америки
https://president.tj/

6 ноября Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон в Вашингтоне принял участие и выступил с речью в рабочем ужине в рамках второго саммита Центральная Азия – США (С5+1).

Президент нашей страны, выразив признательность главе принимающей страны, уважаемому Дональду Трампу за приглашение и оказанный теплый прием, высказался о важности и путях развития сотрудничества Таджикистана и Центральноазиатского региона с Соединенными Штатами Америки.

Уважаемый Эмомали Рахмон, отметив, что мир, стабильность и устойчивая безопасность являются "фундаментальной основой всех экономических и торговых отношений".

В продолжение выступления большое внимание было уделено расширению экономического сотрудничества, увеличению товарооборота между странами и привлечению инвестиций в перспективные отрасли Таджикистана.

Учитывая огромные гидроэнергетические ресурсы и географическое положение Таджикистана, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул нашу готовность расширять сотрудничество с другими партнерами по укреплению сектора "зеленой энергетики" и передачи электроэнергии в соседние страны.

В этом контексте была выражена заинтересованность Таджикистана в укрепдении и расширении сотрудничества с международными партнерами по этим направлениям.

Инвестиции в добычу и переработку полезных ископаемых, также были названы в числе перспективных направлений таджикской экономики.

В заключение было отмечено, что Таджикистан, с учетом его экономического потенциала, может сыграть значительную роль в укреплении устойчивых производственных и торговых цепочек посредством расширения сотрудничества и партнерства.

***

Президент Садыр Жапаров принял участие в саммите "Центральная Азия - США" (С5+1) в Вашингтоне
07.11.2025
https://president.kg/

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 6 ноября, сделал заявление для прессы перед началом саммита "Центральная Азия - США" (С5+1) в г. Вашингтоне.

В своей речи Садыр Жапаров выразил признательность Президенту Дональду Трампу за теплый прием и возможность обсудить широкий спектр двусторонних, региональных и международных вопросов, подчеркнув, что Кыргызстан высоко ценит Соединенные Штаты Америки как важного внешнеполитического партнера.

Говоря о кыргызско-американских отношениях, Глава государства обозначил приоритетные направления сотрудничества:
• экономика, инвестиции и туризм;
• гидроэнергетика;
• цифровая экономика, искусственный интеллект и IT-сфера;
• обеспечение безопасности и устойчивого развития.

В этом контексте Садыр Жапаров подчеркнул, что кыргызская сторона высоко оценивает значительный вклад Дональда Трампа в укрепление глобальной стабильности и урегулирование конфликтов по всему миру.

"Со своей стороны отмечу, что, вступив в должность Президента, я поставил перед собой одну из важнейших задач - урегулировать вопросы государственной границы с нашими соседями в духе добрососедства", - сказал Садыр Жапаров.

Он с удовлетворением отметил, что вместе с коллегами эта задача была успешно реализована и, что самое главное, мирным путем.

"В результате этого роль Центральной Азии в мировой политике значительно возросла, и интерес крупных держав к укреплению сотрудничества с регионом продолжает расти", - сказал Глава государства и подчеркнул, что формат C5+1 стал важной площадкой для развития политического диалога.

Президент Садыр Жапаров также выразил уверенность, что совместные усилия принесут конкретные результаты и будут способствовать взаимной выгоде стран Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки.

Говоря о сотрудничестве с Центрально-азиатскими странами, Дональд Трамп подчеркнул большую значимость региона, который соединил Восток и Запад.

Президент США Дональд Трамп также обозначил укрепление экономической безопасности и расширение цепочки поставок, как один из ключевых пунктов взаимодействия стран Центральной Азии с Соединенными Штатами Америки.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762526220


