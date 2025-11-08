Ибрагим-бек. Басмачество одного курбаши с его слов, - Анна Глазова

10:50 14.11.2025

Анна Глазова



Ибрагим-бек. Басмачество одного курбаши с его слов



Менее века назад в Средней Азии полыхало басмаческое движение, так и не получившее в постсоветское время однозначной оценки.



Действия в книге происходят в 1920–30-е годы на территории современного Афганистана, Таджикистана и Узбекистана.



Книга, рассказывающая об одном из виднейших лидеров басмачества – Ибрагим-беке Чакабаеве, – написана на основе архивных материалов.



Книга состоит из четырех глав и четырех приложений.



Кроме описания событий, книга содержит сведения об организации и численности басмаческих отрядов, взаимоотношениях между басмачами, их вооружении и тактике действий против советских войск, а также о приемах агентурной работы басмачей.



Для всех интересующихся историей Советского Союза.



Уже на Литрес.

https://www.litres.ru/book/pavel-gusterin-3360841/ibragim-bek-basmachestvo-odnogo-kurbashi-s-ego-slov-72746230/