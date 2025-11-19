Что известно о мирном плане Трампа по Украине

02:35 20.11.2025

Что известно о рамочном соглашении США и России по Украине

Киев, по данным СМИ, не принимал участия в его разработке



Татьяна Мозолевская

https://www.vedomosti.ru/

19 ноября 2025



Москва и Вашингтон готовят новый план урегулирования конфликта на Украине, и уже 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский сможет узнать его детали. Об этом написали сразу несколько ведущих западных СМИ.



Для обсуждения плана в Киев прибыл министр армии США Дэниел Дрисколл, который позже намерен провести переговоры и с российской стороной. "Ведомости" собрали все, что известно о возможном плане установления мира.



Что пишут СМИ о новом плане по Украине



