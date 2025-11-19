 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 20.11.2025
03:57  Россия решительно ответит на размещение ВСУ в Прибалтике, - Александр Хроленко
02:35  Что известно о мирном плане Трампа по Украине
00:05  Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 19 ноября
Среда, 19.11.2025
18:22  Правда.Ру: Угрозы Запада конфисковать российские активы - это блеф
16:33  СВР России: Европейская элита игнорирует реальность на Украине
10:15  Искусственный интеллект – опасный подхалим, - Сергей Худиев
10:02  Огонь по своим: пошлины США обрушили экономики Запада, - Дмитрий Мигунов
09:53  СП: Трамп взял киевского клоуна за горло и диктует условия примирения с Россией
08:58  Бродячая кошка против старой рыси: Евросоюз раздирает схватка двух блондинок, - Николай Межевич
01:23  Британский сценарий для Европы: перманентная война в "серой зоне", - Олег Яновский
00:05  ВС РФ на финальном этапе подготовки штурма Северска – итоговая сводка Readovka за 18 ноября
Вторник, 18.11.2025
23:36  Bloomberg: Узбекистан планирует провести IPO государственного фонда в Лондоне
22:34  Глава МОК Ковентри призвала правительства не смешивать спорт и политику
12:44  Европа и Япония агрессивно ищут себе новое место в мире, - Тимофей Бордачев
12:21  Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего, - Кирилл Стрельников
12:11  Зседание ШОС в Москве: Кого пригласили кроме стран-членов организации
11:45  ФСК: Ядреная Такаити стремится к атомному реваншу?
10:39  НГ: Подтверждение стратегической дружбы и партнерства России и Казахстана
09:40  REGNUM: сокращение населения Прибалтики обернулось ростом популяции диких зверей
00:05  Бои за Мирноград и Родинское вступают в финальную фазу – итоговая сводка Readovka за 17 ноября
Понедельник, 17.11.2025
21:04  ProFinance: Мировой госдолг стремится к 100% мирового ВВП
19:22  Казахстан: Политолог Данияр Ашимбаев предложил запретить депутатам принимать участие в тендерах местных акиматов
19:06  Сердара Бердымухамедов выступил на встрече глав ЦА в Ташкенте и был награжден узбекским орденом "Дружбы высшей степени"
18:50  Об участии Эмомали Рахмона в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
18:40  Уровень благосостояния казахстанцев оставил позади соседей по ЦА. Но далеко не все так однозначно, - Айдархан Кусаинов
15:11  Садыр Жапаров предложил сосредоточиться на трех ключевых шагах реальной интеграции стран ЦА
14:05  Данияр Ашимбаев о феномене антисоветизма в Казахстане
12:02  Что предложил Шавкат Мирзиеев на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
09:09  Кадровые перестановки в Киргизии 7-14 ноября 2025 года
07:20  "Астана" в Новом Ташкенте, о которой договорились президенты. Размеры и стоимость проекта
07:08  Мы всегда болели за Россию: Европа готовится к скорому разгрому Украины, - Кирилл Стрельников
05:13  Деблокада артерий Южного Закавказья сформирует общеевразийский МТК "Север – Юг", - Алексей Балиев
03:03  При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки, - Дмитрий Бавырин
01:51  ФСК: Лидеры Центральной Азии подписали ключевые документы по итогам VII Консультативной встречи в Ташкенте
00:05  Русские войска уверенно наступают в районе рек Гайчур и Янчур – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 16.11.2025
21:39  Никакого ИИ не было, первый год два парня имитировали работу нейросети, - откровения основателя ИИ-стартапа
17:22  ProFinance: Почему цены на бензин растут, когда сырая нефть дешевеет?
16:46  Взгляд: Мишель Обама потребовала не врать о готовности американцев к женщине-президенту
15:55  Пекин требует от Токио извинений. Первая женщина-премьер Японии Такаити разболтала то, что думали мужчины
11:37  Завтра: Бесславный конец. Почему США заинтересованы в завершении проекта ЕС
07:46  Заявление из Администрации президента Киргизии: Где есть люди, там будут драки и споры.. Не поддавайтесь на провокации!
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 15 ноября, вечер
Суббота, 15.11.2025
23:46  Кадровые перестановки в Таджикистане 14 ноября 2025 года
21:05  Известия: США снова хотят развязать войну. Что нужно знать о зарубежных операциях Вашингтона
16:17  Podrobno.uz: Узбекистан и Казахстан подписали пакет стратегических соглашений. Список
15:54  Судороги "корпоративной Америки", - Сергей Кожемякин
13:40  Взгляд: Зачем Германия самолетами завозит к себе афганцев
01:12  "Группа интересов меньшинства" (G7) не имеет права противиться суверенному выбору КНДР, - заявление МИД
00:05  ВС РФ готовятся блокировать ВСУ на восточном берегу Оскольского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 14 ноября
Пятница, 14.11.2025
22:14  Нынешняя власть Казахстана винит в своих неудачах предшественников, - Данияр Ашимбаев
19:43  Киргизия: чиновники неправильно поняли рекомендацию Ташиева экономить электричество в тишине
11:02  ProFinance: Китай закупает золота в 10 раз больше, чем официально сообщается
10:50  Ибрагим-бек. Басмачество одного курбаши с его слов, - Анна Глазова
10:22  Подразделения инженерных войск КНДР помогают в разминировании Курской области (видео)
05:42  "Made in Central Asia". Узбекистан предлагает странам ЦА производить продукцию под единым брендом
03:05  Минэнерго Киргизии в рамках мер по рациональному использованию электроэнергии отключило майнинг-фермы (видео)
01:17  НГ: В банковском секторе Таджикистана – неопределенность
00:28  Reuters: Эффект от атак на российские НПЗ оказался неожиданным
00:05  ВС РФ отражают попытки ВСУ деблокировать гарнизон Мирнограда – итоговая сводка Readovka за 13 ноября
Четверг, 13.11.2025
22:04  Тигры разума, или Старший друг лучше новых двух. Андрей Колесников о встрече президентов России и Казахстана
19:13  Бывших комедиантов не бывает. Неистребимое желание смешить публику даже играя роль президента
Что известно о мирном плане Трампа по Украине
02:35 20.11.2025

Что известно о рамочном соглашении США и России по Украине
Киев, по данным СМИ, не принимал участия в его разработке

Татьяна Мозолевская
https://www.vedomosti.ru/
19 ноября 2025

Москва и Вашингтон готовят новый план урегулирования конфликта на Украине, и уже 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский сможет узнать его детали. Об этом написали сразу несколько ведущих западных СМИ.

Для обсуждения плана в Киев прибыл министр армии США Дэниел Дрисколл, который позже намерен провести переговоры и с российской стороной. "Ведомости" собрали все, что известно о возможном плане установления мира.

Что пишут СМИ о новом плане по Украине



По данным Axios, администрация Трампа вела тайные консультации с Россией для разработки нового плана. Документ включает 28 пунктов и, как отмечает издание, "вдохновлен" успешной попыткой Трампа заключить сделку по сектору Газа. Российский высокопоставленный чиновник сообщил Axios, что Москва смотрит на план с оптимизмом.

Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома пишет, что Вашингтон "вот-вот" обнародует крупное мирное соглашение с Россией по завершению боевых действий. По данным издания, рамочное соглашение может быть согласовано всеми сторонами до конца месяца или даже на этой неделе.

По данным Reuters, 20 ноября Владимир Зеленский узнает условия этого плана во время переговоров с американскими военными чиновниками в Киеве. Ожидается встреча Дрисколла и начальника штаба генерала Рэнди Джорджа с украинским руководством. Отмечается, что Украина не участвовала в подготовке плана.

CNN пишет, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф возглавляет процесс разработки этого плана. При этом телеканал подчеркивает, что неизвестно, поддержат ли этот план Украина и Европа.

Дипломатические поездки украинских и американских дипломатов

Как пишет The Wall Street Journal, Дрисколл проводит встречи с украинскими официальными лицами, чтобы составить подробную картину текущей ситуации. Собранная информация будет направлена в Белый дом для определения дальнейшей политики. После завершения украинской части визита Дрисколл планирует провести переговоры с российскими представителями. Отмечается, что миссия осуществляется по поручению президента США Дональда Трампа и направлена на возобновление мирного диалога между Москвой и Киевом.

При этом президент США Владимир Зеленский прибыл в Турцию на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Тогда он должен был встретиться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, но тот отложил поездку из-за коррупционного скандала на Украине.

По словам неназванного украинского чиновника Axios, Уиткофф на встрече с советником Зеленского по национальной безопасности Рустемом Умеровым в Майами мог обсудить предполагаемый план США по завершению конфликта на Украине.

Реакция российских властей

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила в интервью ТАСС, что МИД РФ не получал от США информации по официальным каналам насчет неких "соглашений" по Украине, о которых пишут СМИ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время дневного пресс-колла заявлял, что новых наработок по плану прекращения конфликта на Украине пока нет. Также он говорил, что планов по контакту с Дрисколлом или Уиткоффом у России нет.

Позднее Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что никаких новаций в духе "Анкориджа нет".

***

Мирное соглашение с Россией подпишет временное правительство - депутат Рады
https://eadaily.com/
19 ноября 2025

На Украине будет создано временное правительство, которое подпишет мирное соглашение с Россией. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

По ее словам, отставка главы офиса президента Андрея Ермака - это вопрос даже не к парламенту, а вопрос возможного "самосохранения Зеленского".



"Далее мы увидим условия мирного переговорного процесса, дальше у нас будет временное правительство, как хотите его назовите - антикризисное, антикоррупционное, но это будет правительство на несколько месяцев, которое подготовит страну к выборам, проведет переговорный процесс, подпишет мирное соглашение", - сказала Скороход.

Как передавало EADaily, российско-американский план урегулирования украинского конфликта фактически является капитуляцией Украины. Об этом заявил в соцсети Х журналист The Financial Times Кристофер Миллер.

***

FT: мирное соглашение требует от Украины отказа от оставшейся части Донбасса, сокращения численности вооруженных сил и других уступок
https://www.profinance.ru/
19.11.2025

Об этом со ссылкой на информированные источники сообщил киевский корреспондент Financial Times Кристофер Миллер вечером среды в соцсети X. По его словам, Россия на уступки не идет, поэтому администрация Трампа хочет решить вопрос за счет Украины.

Проект украинского урегулирования требует от страны отказаться от оставшейся части Донбасса, включая территорию, которая находится под контролем Киева, а также сократить численность вооруженных сил в два раза. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщил киевский корреспондент Financial Times Кристофер Миллер вечером среды в соцсети X.



По его словам, документ также предусматривает отказ Украины от ключевых категорий вооружений, равно как и от военной помощи США.

Также предусматривается наделение русского языка статусом официального на территории Украины и предоставление официального статуса украинской ветви РПЦ.

"Это означает, что на самом деле позиция России остается максималистской, и что Путин не сделал никаких уступок", - резюмирует журналист. - "…и что администрация Трампа стала нетерпеливой…и теперь хочет увидеть прогресс - вероятно, за счет Украины".

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763595300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов принял участие в заседании Совета глав Правительств стран ШОС в Москве
- Правительство расширяет контроль за ценами на продукты питания: будет проведен анализ продовольственной корзины
- В экономических бегах
- Пожар в Туркестанской области: Канат Бозумбаев провел заседание Правительственной комиссии
- Зеленый коридор, бесшовный транзит и безбумажный документооборот: в Правительстве обсудили развитие транзитного потенциала
- Кто купит железные дороги Казахстана?
- Кадровые перестановки
- Филиал МГУ предложил расширить возможности подготовки госслужащих экономического блока
- Казахстан и Эстония договариваются о развитии экспортного коридора через порты Балтии
