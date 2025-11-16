|63 самые важные даты истории ислама, - Павел Густерин
09:47 22.11.2025
Павел Густерин
63 самые важные даты истории ислама
610 - начало ниспослания Аллахом Священного Корана (аль-Куран аль-Карим), начало проповеди пророка Мухаммада (салла-ллаху алейхи ва саллям).
622 - Хиджра (переселение пророка Мухаммада (салла-ллаху алейхи ва саллям) и его последователей из Мекки в Ясриб). Начало мусульманского летосчисления.
632 - кончина пророка Мухаммада (салла-ллаху алейхи ва саллям) и его захоронение в Ясрибе, переименованном в Мадинату-н-Наби ("Город Пророка").
632-633 - ар-Ридда (борьба с вероотступниками).
632 - начало исламских завоеваний (аль-Футухат аль-ислямийя).
632-661 - Праведный халифат (аль-Хиляфа ар-рашидийя / аль-Хиляфа ар-рашида). Известен под названием "Государство праведных халифов" (Даулят аль-хуляфа ар-рашидин).
632-874/941 - эпоха 12-ти имамов (аль-аимма аль-исна ашар).
656-661 - Первый раскол (аль-Фитна аль-уля). Известен под названиями "Великий раскол" (аль-Фитна аль-кубра) и "Раскол из-за убийства Усмана" (Фитна макталь Усман).
657 - возникновение хариджизма (аль-хаваридж).
661-750 - Халифат Омейядов (Хиляфат аль-умавиййин). Известен под названием "Омейядское государство" (ад-Дауля аль-умавийя).
680 - возникновение шиизма (аш-шиа).
680-692 - Второй раскол (аль-Фитна ас-сания).
683-692 - Халифат аз-Зубейра (Хиляфат аз-Зубейр).
VIII - X вв. - переводческое движение (Харакят ат-тарджама).
722-1492 - Реконкиста (Хуруб аль-истирдад).
732 - поражение мусульман от франков в битве при Пуатье (Маарикат балят аш-шухада).
747-750 - Третий раскол (аль-Фитна ас-салиса).
750-1258 - Халифат аббасидов (Хиляфат аль-аббасиййин). Известен под названием "Аббасидское государство" (ад-Дауля аль-аббасийя).
751 - победа мусульман над китайцами в битве на реке Талас (Маарикат Талас).
789-985 - Халифат идрисидов (Хиляфат аль-адариса). Известен под названием "Идрисское государство" (ад-Дауля аль-идрисийя).
811-813 - Четвертый раскол (аль-Фитна ар-рабиа). Известен под названием "Великая аббасидская гражданская война" (аль-Харб аль-ахлийя аль-аббасийя аль-кубра).
IX в. - возникновение суфизма (ат-тасаввуф).
IX в. - эпоха составления шести канонических сборников хадисов.
IX - XII вв. - эпоха арабской классической философии (аль-фальсафа).
859 - основание университета аль-Карауин.
865-866 - Пятый раскол (аль-Фитна аль-хамиса).
899-1076 - Государство карматов (Даулят аль-карамита).
X в. - научное общество "братьев чистоты" (ихван ас-сафа) в Басре, создание первой мусульманской энциклопедии "Послания братьев чистоты" (Расаиль ихван ас-сафа).
909-1171 - Халифат фатимидов (Хиляфат аль-фатымиййин). Известен под названиями "Фатимидское государство" (ад-Дауля аль-фатымийя) и "Убейдское государство" (ад-Дауля аль-убейдийя).
922 - объявление ислама государственной религией Волжской Булгарии в результате посольства Ибн Фадлана от багдадского халифа Джафара аль-Муктадира.
929-1031 - Кордовский халифат (Хиляфат Куртуба).
930 - карматы выломали Черный Камень (аль-Хаджар аль-Асвад) из Каабы, разбили его и увезли в Бахрейн.
950 - возвращение Черного Камня в Мекку.
970 - основание университета аль-Азхар.
1090-1256 - Низаритское исмаилитское государство (ад-Дауля аль-исмаилийя ан-низарийя).
1096-1272 - Крестовые походы в Святую Землю (аль-Хамалят ас-салибийя / аль-Хуруб ас-салибийя).
1121-1269 - Халифат альмохадов (Хиляфат аль-муваххидин). Известен под названием "Муваххидинское государство" (ад-Дауля аль-муваххидийя).
1258 - перенос резиденции аббасидских халифов из Багдада в Каир.
1291 - завоевание Акры (Фатх Акка), завершение изгнания крестоносцев из Святой Земли.
1516-1517 - Османо-мамлюкская война (ан-Низаа аль-усманий аль-мамлюкий).
1517 - захват Каира турками-османами. Принятие османским султаном Селимом I титула "халиф".
1517-1924 - Османский халифат (аль-Хиляфа аль-усманийя).
1787 - начало печатания по указу Екатерины II "Петербургских коранов", ставших первыми в мире изданиями Корана, подготовленными мусульманами.
1804-1903 - Халифат Сокото (Хиляфат Сукуту).
1918-1962 - зейдитский имамат Йеменское мутаваккилийское королевство (аль-Мамляка аль-мутаваккилийя аль-йаманийя).
1924 - Шарифский халифат (аль-Халифат аш-шарифийя).
1926 - Мекканский конгресс / Мекканская конференция (аль-Муатамар аль-ислямий фи Мекка).
1945 - провозглашение независимости Индонезии, самого большого государства по численности мусульманского населения.
1947 - образование Пакистана в результате раздела Индии по религиозному принципу.
1962 - учреждение Всемирной исламской лиги (Рабитат аль-алям аль-исламий).
1969 - учреждение Организации "Исламская конференция" (Муназзамат аль-Муатамар аль-исламий). С 2011 г. - Организация исламского сотрудничества (Муназзамат ат-тааун аль-исламий).
1971 - провозглашение независимости Бангладеш от Пакистана.
1977 - казнь саудовской принцессы королевских кровей Мишааль бинт Фахд бен Мухаммад ааль Сауд.
1979 - Иранская исламская революция (ас-Саура аль-исламийя аль-иранийя).
1981 - учреждение Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (Муназзамат аль-алям аль-исламий ли-т-тарбийя ва-ль-улюм ва-с-сакафа).
1987 - возникновение движения Хамас / Движения исламского сопротивления (Харакят аль-мукаввама аль-исламийя).
1990 - учреждение Всемирной ассамблеи по сближению исламских мазхабов (аль-Маджма аль-алямий ли-т-такриб бейна-ль-мазахиб аль-исламийя).
1994 - возникновение движения "Талибан".
1997 - ЮНЕСКО включило Коран Усмана (Мусхаф Усман) в список программы "Память мира".
1998 - в г. Норильск (69° СШ) построена мечеть Нурд-Камал, самая северная в мире.
2004 - начало Восстания хуситов (Тамарруд ансари-лла аль-хусиййин).
2013 - начало активности Исламского государства в Ираке и Леванте (ад-Дауля аль-исламийя фи-ль-Ирак ва-ш-Шам) (организация запрещена в РФ).
2022 - начало участия мусульман России (муслиму Русия / аль-муслимун ар-рус) в борьбе с украинским нацизмом - бандеровщиной.