Турне МИД Китая Ван И по Центральной Азии. Встречи с президентами Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана

Воскресенье, 23.11.2025
22:11  СП: Искусственный интеллект может сыграть злую шутку с любым правительством
20:38  Китай и страны Центральной Азии активно наращивают трафик грузовых поездов Китай-Европа
19:59  НГ: Москва и Дели проведут саммит вопреки давлению Вашингтона
17:20  Не все идет по плану: предложения Трампа не устроили Европу, Украину и Россию, - Дмитрий Попов
10:57  23 ноября 2003 года в Грузии завершилась "революция роз"
10:41  Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан согласовали параметры водно-энергетического сотрудничества
10:14  Узбекско-Американский инвестсовет возглавят Саида Мирзиеева и Сергей Гороховский
09:54  России теперь не нужно брать Киев: Киева не будет - и Львова тоже, - Кирилл Стрельников
01:25  Душ для Ташкента. Узбекистан готовят к экспериментам с погодой
00:50  Приоритетная задача ШОС - предотвращение радикализации
00:38  В пустыне Китая возводят гигантский "аккумулятор" мощностью 3 ГВт
00:05  Readovka: Люди на золотых горшках принимают решение о будущем Украины
Суббота, 22.11.2025
20:00  Caravan.kz: Когда Кыргызстан обгонит Казахстан?
15:24  Саммит G20 в ЮАР стартовал с принятия итоговой декларации
11:13  Почему Таджикистан начал контактировать с талибами, - Игорь Кармазин
10:22  "Примаковские чтения" впервые прошли в Ташкенте
09:47  63 самые важные даты истории ислама, - Павел Густерин
02:21  Север Таджикистана подключат к энергосистеме Центральной Азии
00:05  Русские войска ликвидировали укрепрайон в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 21 ноября
Пятница, 21.11.2025
20:57  План из 28 пунктов по Украине может быть положен в основу окончательно мирного урегулирования, - Путин
20:53  Мирный план Трампа застал врасплох Украину и Европу, - Дмитрий Шевченко
17:11  Киргизия запустила первую эмиссию обеспеченного золотом стейблкоина USDKG
03:53  Китайский эксперт оценил инициативы Узбекистана по развитию Центральной Азии
02:16  infoBRICS: приобретение Су-57 будет гарантией военного суверенитета любой страны (видео)
01:47  "Раньше всех. Ну почти": Опубликован план перемирия украино-российского конфликта
01:21  НГ: Китай потеснил США в Африке. Вашингтон бойкотирует саммит G20 в ЮАР
00:05  Русские войска освободили Купянск и ворвались в Красный Лиман - итоговая сводка Readovka за 20 ноября
Четверг, 20.11.2025
17:32  Председателем Налогового комитета Узбекистана назначен Фаррух Пулатов
16:25  Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений Такаити о Тайване. Что пишут СМИ
16:20  Царьград: "Это капитуляция Украины". Или принять мирный план сейчас, или ждать полного военного разгрома
15:43  Турецкий гамбит или игра в наперстки? - Дмитрий Седов
08:06  Фильм об узбекском летчике "Тайметов. Вестник Победы" по итогам голосования признан лучшим
07:23  Консультативная встреча глав государств ЦА способна изменить судьбу региона, - Азиз Абдраимов
05:32  Мир ждут большие перемены, и Казахстану предстоит сыграть важную роль, - Петр Своик
03:57  Россия решительно ответит на размещение ВСУ в Прибалтике, - Александр Хроленко
02:35  Что известно о мирном плане Трампа по Украине
00:05  Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 19 ноября
Среда, 19.11.2025
18:22  Правда.Ру: Угрозы Запада конфисковать российские активы - это блеф
16:33  СВР России: Европейская элита игнорирует реальность на Украине
10:15  Искусственный интеллект – опасный подхалим, - Сергей Худиев
10:02  Огонь по своим: пошлины США обрушили экономики Запада, - Дмитрий Мигунов
09:53  СП: Трамп взял киевского клоуна за горло и диктует условия примирения с Россией
08:58  Бродячая кошка против старой рыси: Евросоюз раздирает схватка двух блондинок, - Николай Межевич
01:23  Британский сценарий для Европы: перманентная война в "серой зоне", - Олег Яновский
00:05  ВС РФ на финальном этапе подготовки штурма Северска – итоговая сводка Readovka за 18 ноября
Вторник, 18.11.2025
23:36  Bloomberg: Узбекистан планирует провести IPO государственного фонда в Лондоне
22:34  Глава МОК Ковентри призвала правительства не смешивать спорт и политику
12:44  Европа и Япония агрессивно ищут себе новое место в мире, - Тимофей Бордачев
12:21  Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего, - Кирилл Стрельников
12:11  Зседание ШОС в Москве: Кого пригласили кроме стран-членов организации
11:45  ФСК: Ядреная Такаити стремится к атомному реваншу?
10:39  НГ: Подтверждение стратегической дружбы и партнерства России и Казахстана
09:40  REGNUM: сокращение населения Прибалтики обернулось ростом популяции диких зверей
00:05  Бои за Мирноград и Родинское вступают в финальную фазу – итоговая сводка Readovka за 17 ноября
Понедельник, 17.11.2025
21:04  ProFinance: Мировой госдолг стремится к 100% мирового ВВП
19:22  Казахстан: Политолог Данияр Ашимбаев предложил запретить депутатам принимать участие в тендерах местных акиматов
19:06  Сердара Бердымухамедов выступил на встрече глав ЦА в Ташкенте и был награжден узбекским орденом "Дружбы высшей степени"
18:50  Об участии Эмомали Рахмона в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
18:40  Уровень благосостояния казахстанцев оставил позади соседей по ЦА. Но далеко не все так однозначно, - Айдархан Кусаинов
15:11  Садыр Жапаров предложил сосредоточиться на трех ключевых шагах реальной интеграции стран ЦА
Турне МИД Китая Ван И по Центральной Азии. Встречи с президентами Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана
23:24 23.11.2025

Президент Садыр Жапаров принял министра иностранных дел Китая Ван И
https://president.kg/
19.11.2025

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 19 ноября принял Члена Политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, Главу Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.



В ходе встречи обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, включая укрепление политического диалога и реализацию совместных проектов.

Садыр Жапаров подчеркнул, что кыргызско-китайские отношения сегодня находятся на исторической высоте, а каждый визит министра иностранных дел Ван И наполнен глубоким содержанием и новыми идеями по развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между Кыргызстаном и Китаем.

В этом контексте Глава государства акцентировал внимание на практическом сотрудничестве, в частности отметил строительство железных и автомобильных дорог, открытие новых авиамаршрутов, а также реализацию совместных проектов во многих сферах.

Президент Садыр Жапаров также обозначил динамичное укрепление многостороннего сотрудничества - в первую очередь, в рамках ШОС и в формате "Центральная Азия - Китай".

В свою очередь, министр иностранных дел Китая Ван И передал Садыру Жапарову искренние слова приветствия и наилучшие пожелания от Председателя КНР Си Цзиньпина и выразил готовность приложить все усилия для реализации договоренностей достигнутых между главами двух государств.

Министр иностранных дел КНР сказал, что до этого был в Кыргызстане три года назад, отметив, что за это время страна достигла значительных успехов, и добавил, что Китай, как добрый сосед и друг - искренне рад этому.

Ван И высоко оценил уровень всестороннего партнерства, добрососедства и сотрудничества между двумя странами. Он также отметил, что до сведения представителей китайских компаний, работающих в Кыргызстане, доводится необходимость строгого соблюдения законодательства и уважения традиций страны пребывания.

В завершение встречи Президент Садыр Жапаров передал Председателю КНР Си Цзиньпину теплые слова приветствия и наилучшие пожелания, а министру иностранных дел КНР Ван И пожелал успехов в государственной деятельности.

***

Президент Узбекистана принял министра иностранных дел Китая
https://president.uz/
21.11.2025

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 21 ноября принял делегацию Китайской Народной Республики во главе с членом Политического бюро ЦК КПК, руководителем Канцелярии Комиссии по иностранным делам, министром иностранных дел Ван И, прибывшим в нашу страну для участия в очередном заседании стратегического диалога глав внешнеполитических ведомств двух стран.



Были рассмотрены практические аспекты дальнейшего углубления узбекско-китайских отношений всестороннего всепогодного стратегического партнерства в новую эпоху и расширения многопланового сотрудничества в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.

В начале встречи глава МИД Китая передал лидеру нашего государства искренние приветствия и наилучшие пожелания Председателя КНР Си Цзиньпина.

С особым удовлетворением отмечено, что благодаря политической воле и совместным усилиям глав государств двусторонние отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень.

В прошлом году товарооборот достиг 14 миллиардов долларов, количество совместных предприятий составляет порядка 5 тысяч, с начала года освоено почти 15 миллиардов долларов китайских инвестиций. Портфель проектов технологического партнерства приблизился к 90 миллиардам долларов.

Обращено внимание на продвижение кооперации в сфере высоких технологий, "зеленой" и атомной энергетики, искусственного интеллекта, транспорта, инфраструктуры, агросектора, геологии, химии и других направлениях.

Активизировались контакты на всех уровнях, эффективно взаимодействуют регионы двух стран, продолжаются содержательные образовательные и культурно-гуманитарные обмены.

Лидер Узбекистана отметил необходимость тщательной подготовки к предстоящим мероприятиям на высшем уровне и наполнения двустороннего сотрудничества новым практическим содержанием.

Подчеркнута важность активной реализации проекта строительства железной дороги Узбекистан – Кыргызстан – Китай и ее сопряжения с другими транспортными маршрутами.

Особое внимание уделено координации в вопросах социально-экономического восстановления Афганистана, безопасности. Отмечена необходимость продолжения тесного политического диалога и взаимодействия в многосторонних форматах, поддержки межвузовской кооперации, проектов в сфере борьбы с бедностью, развития туризма и других.

Выражена уверенность в успешном проведении Дней китайской культуры в Узбекистане в конце ноября этого года.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки.

***

Встреча с Министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И
г.Душанбе
https://president.tj/
22.11.2025

22 ноября во Дворце нации Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон принял Министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.



В начале беседы Глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что Китай, являясь одним из ключевых торгово-экономических и инвестиционных партнеров Таджикистана, занимает ведущие позиции в системе внешнеэкономических связей нашей страны.

В этом контексте соответствующее внимание было уделено вопросам расширения многопланового взаимовыгодного сотрудничества в рамках всестороннего стратегического партнерства. При этом, уважаемый Эмомали Рахмон особо подчеркнул значение результатов серии своих содержательных встреч в текущем году с Председателем КНР уважаемым Си Цзиньпином.

В свою очередь Министр иностранных дел КНР Ван И сказал следующее: "Я убедился в новых достижениях вашей страны, вашей столицы. Везде демонстрируют яркое развитие. Господин Президент, Вы как основатель вашего государства и национальный лидер внесли свою душу и сердце в развитие вашего государства. Вы поставили народ превыше всего. Эту Вашу концепцию государственного управления мы очень ценим".

Была подтверждена поддержка Таджикистаном новых глобальных инициатив руководства Китая, в том числе инициативы "Глобального управления".

Стороны выразили удовлетворение эффективной деятельностью механизмов сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Отмечено, что за десять месяцев текущего года объем двусторонней торговли превысил два миллиарда долларов. Было подчеркнуто, что сегодня двустороннее экономическое сотрудничество сторон охватывает такие стратегически важные отрасли экономики, как промышленность, особенно горнодобывающая, а также транспорт, энергетика и сельское хозяйство.

Стороны выразили намерение расширить сотрудничество в областях цифровой экономики, искусственного интеллекта и внедрения "зеленых" технологий. Также было подчеркнуто заинтересованность Таджикистана в увеличении номенклатуры и объемов экспорта аграрной продукции на китайский рынок.

Отдельной темой обсуждения стали вопросы взаимодействия в сфере безопасности. При этом особое внимание было уделено совместной борьбе с терроризмом, экстремизмом, религиозным радикализмом, киберпреступностью, наркотрафиком и другими проявлениями транснациональной организованной преступности.

Стороны с удовлетворением отметили динамику развития культурно-гуманитарных связей. Была выражена признательность Правительству Китая за предоставление государственных квот таджикским студентам, подчеркнута заинтересованность Таджикистана в увеличении количества квот для учебы граждан Таджикистана в вузах Китая по востребованным в нашей стране специальностям.

В ходе встречи стороны также обсудили сотрудничество двух стран в рамках международных и региональных организаций. Обсуждались конкретика взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества, а также вопросы совершенствования механизмов взаимодействия в формате "Центральная Азия – Китай". Лидер нации выразил признательность китайской стороне за поддержку в создании в Душанбе Антинаркотического Центра Шанхайской организации сотрудничества.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763929440


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы выделили дополнительные деньги на развитие регионов в рамках рассмотрения Закона о республиканском бюджете
- В Костанае прошла экспертная площадка "10-AIMAQ: новая траектория развития"
- Экибастуз - новый центр мировой металлургии: запущен завод "EkibastuzFerroAlloys"
- Кадровые перестановки
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил законопроект по совершенствованию безопасных условий труда в первом чтении
- Премьер-министр поручил усилить меры по предупреждению пожаров, гибели и травмирования людей
- Дополнительные места в стационарах и выездные бригады: Олжас Бектенов поручил усилить оказание медпомощи гражданам в сезон вирусных заболеваний
- Принята разработанная по поручению Президента Программа совместных действий Правительства, Нацбанка и АРРФР
