|Турне МИД Китая Ван И по Центральной Азии. Встречи с президентами Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана
23:24 23.11.2025
Президент Садыр Жапаров принял министра иностранных дел Китая Ван И
https://president.kg/
19.11.2025
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 19 ноября принял Члена Политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, Главу Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.
В ходе встречи обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, включая укрепление политического диалога и реализацию совместных проектов.
Садыр Жапаров подчеркнул, что кыргызско-китайские отношения сегодня находятся на исторической высоте, а каждый визит министра иностранных дел Ван И наполнен глубоким содержанием и новыми идеями по развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между Кыргызстаном и Китаем.
В этом контексте Глава государства акцентировал внимание на практическом сотрудничестве, в частности отметил строительство железных и автомобильных дорог, открытие новых авиамаршрутов, а также реализацию совместных проектов во многих сферах.
Президент Садыр Жапаров также обозначил динамичное укрепление многостороннего сотрудничества - в первую очередь, в рамках ШОС и в формате "Центральная Азия - Китай".
В свою очередь, министр иностранных дел Китая Ван И передал Садыру Жапарову искренние слова приветствия и наилучшие пожелания от Председателя КНР Си Цзиньпина и выразил готовность приложить все усилия для реализации договоренностей достигнутых между главами двух государств.
Министр иностранных дел КНР сказал, что до этого был в Кыргызстане три года назад, отметив, что за это время страна достигла значительных успехов, и добавил, что Китай, как добрый сосед и друг - искренне рад этому.
Ван И высоко оценил уровень всестороннего партнерства, добрососедства и сотрудничества между двумя странами. Он также отметил, что до сведения представителей китайских компаний, работающих в Кыргызстане, доводится необходимость строгого соблюдения законодательства и уважения традиций страны пребывания.
В завершение встречи Президент Садыр Жапаров передал Председателю КНР Си Цзиньпину теплые слова приветствия и наилучшие пожелания, а министру иностранных дел КНР Ван И пожелал успехов в государственной деятельности.
***
Президент Узбекистана принял министра иностранных дел Китая
https://president.uz/
21.11.2025
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 21 ноября принял делегацию Китайской Народной Республики во главе с членом Политического бюро ЦК КПК, руководителем Канцелярии Комиссии по иностранным делам, министром иностранных дел Ван И, прибывшим в нашу страну для участия в очередном заседании стратегического диалога глав внешнеполитических ведомств двух стран.
Были рассмотрены практические аспекты дальнейшего углубления узбекско-китайских отношений всестороннего всепогодного стратегического партнерства в новую эпоху и расширения многопланового сотрудничества в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.
В начале встречи глава МИД Китая передал лидеру нашего государства искренние приветствия и наилучшие пожелания Председателя КНР Си Цзиньпина.
С особым удовлетворением отмечено, что благодаря политической воле и совместным усилиям глав государств двусторонние отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень.
В прошлом году товарооборот достиг 14 миллиардов долларов, количество совместных предприятий составляет порядка 5 тысяч, с начала года освоено почти 15 миллиардов долларов китайских инвестиций. Портфель проектов технологического партнерства приблизился к 90 миллиардам долларов.
Обращено внимание на продвижение кооперации в сфере высоких технологий, "зеленой" и атомной энергетики, искусственного интеллекта, транспорта, инфраструктуры, агросектора, геологии, химии и других направлениях.
Активизировались контакты на всех уровнях, эффективно взаимодействуют регионы двух стран, продолжаются содержательные образовательные и культурно-гуманитарные обмены.
Лидер Узбекистана отметил необходимость тщательной подготовки к предстоящим мероприятиям на высшем уровне и наполнения двустороннего сотрудничества новым практическим содержанием.
Подчеркнута важность активной реализации проекта строительства железной дороги Узбекистан – Кыргызстан – Китай и ее сопряжения с другими транспортными маршрутами.
Особое внимание уделено координации в вопросах социально-экономического восстановления Афганистана, безопасности. Отмечена необходимость продолжения тесного политического диалога и взаимодействия в многосторонних форматах, поддержки межвузовской кооперации, проектов в сфере борьбы с бедностью, развития туризма и других.
Выражена уверенность в успешном проведении Дней китайской культуры в Узбекистане в конце ноября этого года.
Состоялся также обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки.
***
Встреча с Министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И
г.Душанбе
https://president.tj/
22.11.2025
22 ноября во Дворце нации Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон принял Министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.
В начале беседы Глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что Китай, являясь одним из ключевых торгово-экономических и инвестиционных партнеров Таджикистана, занимает ведущие позиции в системе внешнеэкономических связей нашей страны.
В этом контексте соответствующее внимание было уделено вопросам расширения многопланового взаимовыгодного сотрудничества в рамках всестороннего стратегического партнерства. При этом, уважаемый Эмомали Рахмон особо подчеркнул значение результатов серии своих содержательных встреч в текущем году с Председателем КНР уважаемым Си Цзиньпином.
В свою очередь Министр иностранных дел КНР Ван И сказал следующее: "Я убедился в новых достижениях вашей страны, вашей столицы. Везде демонстрируют яркое развитие. Господин Президент, Вы как основатель вашего государства и национальный лидер внесли свою душу и сердце в развитие вашего государства. Вы поставили народ превыше всего. Эту Вашу концепцию государственного управления мы очень ценим".
Была подтверждена поддержка Таджикистаном новых глобальных инициатив руководства Китая, в том числе инициативы "Глобального управления".
Стороны выразили удовлетворение эффективной деятельностью механизмов сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.
Отмечено, что за десять месяцев текущего года объем двусторонней торговли превысил два миллиарда долларов. Было подчеркнуто, что сегодня двустороннее экономическое сотрудничество сторон охватывает такие стратегически важные отрасли экономики, как промышленность, особенно горнодобывающая, а также транспорт, энергетика и сельское хозяйство.
Стороны выразили намерение расширить сотрудничество в областях цифровой экономики, искусственного интеллекта и внедрения "зеленых" технологий. Также было подчеркнуто заинтересованность Таджикистана в увеличении номенклатуры и объемов экспорта аграрной продукции на китайский рынок.
Отдельной темой обсуждения стали вопросы взаимодействия в сфере безопасности. При этом особое внимание было уделено совместной борьбе с терроризмом, экстремизмом, религиозным радикализмом, киберпреступностью, наркотрафиком и другими проявлениями транснациональной организованной преступности.
Стороны с удовлетворением отметили динамику развития культурно-гуманитарных связей. Была выражена признательность Правительству Китая за предоставление государственных квот таджикским студентам, подчеркнута заинтересованность Таджикистана в увеличении количества квот для учебы граждан Таджикистана в вузах Китая по востребованным в нашей стране специальностям.
В ходе встречи стороны также обсудили сотрудничество двух стран в рамках международных и региональных организаций. Обсуждались конкретика взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества, а также вопросы совершенствования механизмов взаимодействия в формате "Центральная Азия – Китай". Лидер нации выразил признательность китайской стороне за поддержку в создании в Душанбе Антинаркотического Центра Шанхайской организации сотрудничества.