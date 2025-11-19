Турне МИД Китая Ван И по Центральной Азии. Встречи с президентами Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана

23.11.2025

Президент Садыр Жапаров принял министра иностранных дел Китая Ван И

19.11.2025



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 19 ноября принял Члена Политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, Главу Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.



