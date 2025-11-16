Где зарыта ерменсайская коррупционная собака? - Рахим Шайисламов

00:50 24.11.2025 ГДЕ ЗАРЫТА ЕРМЕНСАЙСКАЯ КОРРУПЦИОННАЯ "СОБАКА"?



(по следам статьи "Затянувшаяся преамбула")



Название данной статьи "Где порыта ерменсайская коррупционная собака?" - это, безусловно, идиома. И вот как объясняет эту идиому ИИ: она является вариантом выражения "Вот где собака зарыта". Что означает поиск и обнаружение скрытой причины, истинного источника или истинного мотива какого-либо действия, проблемы или неудачи, которая ранее оставалась неочевидной. Применительно к "ерменсайской коррупционной собаке", это значит, что общество хочет выяснить, где именно скрывается коррупция, являющаяся истинной причиной какой-либо проблемы...



1



Итак, начинаем. Нашу редакцию заинтересовало одно развернутое информационное сообщение на портале Nur.kz под названием "Жители ЖК "Сакура" поблагодарили акима Алматы за решение вопросов теплоснабжения" - /https://www.nur.kz/society/2306736-zhiteli-zhk-sakura-poblagodarili-akima-almaty-za-reshenie-voprosov-teplosnabzheniya/. И как выяснилось - не только наше издание. Так же, на одном из казахстанских электронных ресурсов, была опубликована пространная статья, под очень точным заголовком "ЗАТЯНУВШАЯСЯ ПРЕАМБУЛА" - /https://dialog.kz/articles/mnenie/2025-11-16/renat-baytov-zatyanuvshayasya-preambula/. В ней было практически собрано все, чем славен Ерменсай в свете поднимаемой проблемы. Впрочем, про этот оригинальный уголок южной столицы Казахстана тот же ИИ уже знает и сообщает: "Ерменсай - это микрорай, расположенный в Бостандыкском районе города. Он известен своими проблемами с застройкой и инфраструктурой, такими как хаотичная застройка и старые коммуникации, а также является местом проведения масштабного проекта по строительству нового водозабора...". Но даже ИИ не указывает главную особенность "микрорайона" - что, несмотря на свои неудобья, перечисляемые в алматинских масс-медиа очень давно, из года в год, это место, по сию пору считается по-настоящему престижной локацией.



Интригу жу мы увидели в том, что в статье "ЗАТЯНУВШАЯСЯ ПРЕАМБУЛА" ее автор считает, что, Ерменсай своими предгорными отрогами, улицами из-за вероятного возникновения горно-туристического кластера приобретет какой-то иной облик. Речь идет о ссылке на портал Caravan.kz, "Горы для всех: в Алматы планируют строить Almaty Superski" (https://www.caravan.kz/news/gory-dlja-vseh-v-almaty-planirujut-stroit-almaty-superski/) где в довольно большой статье живописуется следующее: "Курорты в горах Алматы построит компания, которая должна была застраивать Кок-Жайлау. В конце сентября был утвержден обновленный мастер-план строительства горнолыжного курорта Almaty Superski, разработанный совместно с международной компанией Pas Grau International (PGI), известной своим опытом в создании более 120 горнолыжных курортов по всему миру - от швейцарских Давоса и Сент-Морица до французского Куршевеля и американских Аспена и Вейла. Проект станет частью Алматинского горного кластера (АГК) - сети современных всесезонных курортов, объединенных единой концепцией развития туризма в регионе, которая позволит сделать горы доступными для всех категорий граждан".



Нам трудно судить, что принесет вышеупомянутый план и состоится ли он реально, но Ерменсай возможно и вправду перестанет быть "райским" в кавычках, и прям "по чесноку" приобретет архитектурно-визуальную стройность и лоск. В виде широких дорог и их цивилизованного освещения, невидимые глазу достоинства в виде налаженной коммунальной инфраструктуры, одним словом, может и впрямь грядут ряд прогрессивных изменений? Но гораздо объективнее, а следовательно, и полезнее было бы, наверное, сначала повести разговор о текущем состоянии дел. А оно таково - микрорайон Ерменсай за счет якобы строительства сетей ЖКХ, которые объявляются с небольшими перерывами вот уже более десятка лет разными составами алматинского акимата, давно превратился в коррупционную дыру, делянку где отмываются колоссальные деньги. Разумеется, бюджетные. Мы не собираемся ни в коем случае "катить бочку" на коллег по информационно-журналистскому цеху, но эффекта когда несколько слепых касаются слона и не могут угадать главное - что же это за животина перед ними. Это не добрый трудяга слон, это именно то самое, что вынесено в заголовок именно этой статьи. И мессиджи власти относительно южного края Бостандыкского района надо рассматривать именно - и только - под таким углом! Вот именно поэтому само по себе посещение всего то отдельно стоящего ЖК премиального класса, целым главой городской администрации, дабы чтобы убедиться в том, что решены проблемы теплоснабжения и выслушать благодарность жильцов - это само выглядит как то странно. Коллеги в "Затянувшейся преамбуле" это чуть-чуть уловили, до явно не до конца. Главный вопрос же не в том, что возможно снесут какую-то часть старого и доброго Ерменсая (повторимся, ну не премиальный же ЖК!), а в том. что Ерменсай стал ну просто полигоном для такого явления, как коррупция...



Как тут не вспомнить крик души чинуш из акимата, во главе с самим тогдашним акимом Е. Досаевым, который объявил буквально спасительный аврал, назвав это режимом ЧС, о чем свидетельствует Постановление №1/260 от 31 марта 2025 года. Ухнуто было на это аж 4,8 миллиардов народных тенге. Все лето 2025 года доблестный подрядчик Управления энергетики и водоснабжения акимата в лице ТОО "SGGroup Сапа Строй" (БИН 101240005685; директор Ковалев С.) прокладывал в Ремизовке и в Ерменсае новые трубы водопровода и канализации. При этом эти работы делались на пафосе, что они стараются быстрей дать воды исстрадавшимся жителям района. А вот частники в лице небезызвестного Водснаб (ранее ТОО Орхан), ТОО Ерменсайводгаз, ТОО Баур ЛТД, только и делают что грабят местное население своими тарифами... Между тем работы по укладке труб проводились со страшными нарушениями начиная от документации и кончая регламентом для такой деятельности, какую проводило в жуткой спешке вышеуказанное ТОО "SGGroup Сапа Строй" согласно Договору о государственных закупках. Причем в соответствии с бюджетной программой ЧС на выполнение работ по объекту "Ликвидация чрезвычайной ситуации техногенного характера и на проведение аварийно-восстановительных работ по строительству магистральных сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне "Ерменсай" в Бостандыкском районе города Алматы" (новое строительство) и на объекте расположенном по адресу: микрорайон "Ерменсай" Бостандыкский район, город Алматы" (далее - Договор о государственных закупках). Срок выполнения работ по Договору о государственных закупках (п.1.1., п.3.1.3.) - до 25 декабря 2025 года.



Заметим, раз тут речь идет о совершенно новом строительстве, то оно должно вестись строго согласно требованиям Закона РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности". Т.е. строительство объектов и их комплексов, а также прокладка коммуникаций, инженерная подготовка территории, благоустройство и озеленение осуществляются по проектно-сметной документации, разработанной в соответствии с утвержденными в установленном порядке проектами детальной планировки, проектом застройки. Сия проектно-сметная документация, в свою очередь, должна проходить согласование, комплексную вневедомственную экспертизу и утверждение в соответствии с требованиями, установленными государственными нормативными документами. Разумеется, при этом Исполнитель со своей стороны гарантирует Заказчику, что результаты выполнения работ по договору будут соответствовать ПСД (п.8.1. Договора). Но, как нетрудно догадаться, все эти прописанные нормы в Договорах о государственных закупках обязательства и обязанности оказались ...не обязательны для "спасителей" жителей вышеуказанного района, жилого массива...



2



В итоге весь ЧС прошел (официально окончание 28 декабря) с грубейшими нарушениями требований действующего законодательства РК и условий Договора о государственных закупках. Подрядчиком были начаты и проводились работы по Договору о государственных закупках ... без получения положительного заключения экспертизы по ПСД и собственно отдельно взятого документа как это самое ПСД. Об этом свидетельствует предписание ГАСК (протокол об административных правонарушениях №25700360001165 от 15.10. 2025 года) где четко указано, что у ТОО "SGGroup Сапа Строй" отсутствует ПСД . Но ведь уже буквально на носу 25 декабря и возникает вопрос вопросов: а как акимат примет эти работы без ПСД и как Управлением ранее ПРОПЛАЧИВАЛИСЬ ДЕНЬГИ ИЗ БЮДЖЕТА (!) НЕ СМОТРЯ НА ТАКОЕ ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ? В соответствии с Договором о государственных закупках общая сумма данного договора составляет 4 715 324 048,96 (Четыре миллиарда семьсот пятнадцать миллионов триста двадцать четыре тысячи сорок восемь) тенге, 96 тиын. Пунктом 5.2. Договора о государственных закупках установлено, что Заказчик производит Исполнителю авансовый платеж в размере 50% от общей суммы договора, что составляет 2 357 662 024, 48 (Два миллиарда триста пятьдесят семь миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи двадцать четыре) тенге, 48 тиын. Далее Договором о государственных закупках предусмотрены промежуточные платежи в размере 45% от общей суммы договора напротив подписанных актов выполненных работ и окончательный расчет на сумму, составляющую 5% от общей суммы договора, производится Заказчиком по факту подписания акта приемки ввода в эксплуатацию. Принимая во внимание, что до настоящего времени Исполнителем фактически выполняются работы по Договору о государственных закупках, можно сделать вывод, что Заказчик, несмотря на нарушения Исполнителем законодательства РК и условий Договора о государственных закупках, которые могут существенно повлиять на результаты работ, осуществляет таки финансирование данных работ из государственного бюджета в соответствии с условиями данного Договора. Но разве такое положение дел не называется хищением бюджетных средств?



Идем дальше. Помимо вышеобозначенных нарушений исполнителем действующего законодательства РК, оно при выполнении работ по Договору о государственных закупках также нарушает требования Строительных и Санитарных норм (СНиП и СанПиН). А именно, насосная станция построена прямо возле действующего кладбища, тогда как, согласно нормам СанПиН, источники водоснабжения должны находится на удалении от мест захоронения на расстоянии 800 метров - это район урочища Ремизовка по ул. Ушкемпирова 2/1 Южнее ул. Байшешек. Данное нарушение может привести к заражению питьевых источников, предназначенных для населения. Нарушаются требования СНиП РК 3.01-101-2013 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов"". Согласно требованиям Таблицы 18 данного СНиПа РК, допустимые расстояния между действующим водопроводом и строящейся канализацией должно быть не менее 2 - 1,5 метров. По факту канализация смонтирована прямо под действующим водопроводом с питьевой водой. А по ул. Арайлы и ул. Талды в районе ЖК "Алма Вилла" канализация смонтирована вплотную со строящимся водопроводом с питьевой водой, без соблюдения указанных расстояний стенка от стенки. Этот и вышеуказанный факты неминуемо приведут к заражению воды, предназначенной в том числе для питьевых нужд населения.



Так же подрядчик Акимата умудрился проложить и смонтировать трубы водопровода и канализации прямо над действующим стратегическим энергетическим кольце города (подземные линии электропередач ЛЭП 220 кВ ПС "Бесагаш" - ПС "Ерменсай") и на силовых кабелях, соединяющих ПС Ерменсай со спортивными объектами Азиады, расположенными на Медео и Чимбулак. Данные силовые кабельные линии расположены по ул. Центральная в дачных массивах и по ул. Арайлы, ул.Талды микрорайона Ерменсай. Данные нарушения могут привести к неприятным последствиям техногенного характера. Таким образом, вышеуказанные нарушения Исполнителем требований нормативных правовых и иных актов РК с "молчаливого" согласия Заказчика - КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" существенно увеличивает риски для безопасности водохозяйственных систем и сооружений, позволяющих обеспечивать защиту жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов. Что, в конечном итоге, может с большой долей вероятности привести к возникновению опасных чрезвычайных ситуаций техногенного характера и к ухудшению эпидемиологической обстановки. И не липового ЧС, а самого, что, называется , настоящего! Кстати, об этом писали не раз и не два за летне-осенний период текущего года наши коллеги, из целого ряда других электронных изданий...



Не менее эпичная часть безобразий коррупционного характера касается строительства не только сетей, но и очистных сооружений в районе. От которых, собственно и должны по идее запитаться (когда-нибудь!) прокладываемые пот тесным улицам Ерменсая сети подачи. Так, в мае текущего года КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" на основании итогов государственных закупок способом конкурс, как полождено, с использованием рейтингово-балльной системы от 27 мая 2025 года №14745101-2 заключило с ТОО "Агидель-Ас" (БИН 030140017390) (далее - Подрядчик) типовой договор о государственных закупках строительно-монтажных работ №040740002533/250077/00 - по проекту "Развитие систем водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство повысительной насосной станции и станции водоподготовки Нурлытау" для КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы", который находится - город Алматы" (далее - Договор о государственных закупках). В соответствии с Договором о государственных закупках общая сумма данного договора составляет 9 860 500 019,79 (Девять миллиардов восемьсот шестьдесят миллионов пятьсот тысяч девятнадцать) тенге, 79 тиын. Но ведь акимат не имел права объявлять конкурс и проплачивать финансы, пока не будут сделаны работа по подготовке требований РГП "Горсэскпртиза" (Заключение №01-0491/24 от 04 ноября 2024 года). В полном соответствии с Законом РК №242 от 16 июля 2011 года "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности" (далее - Закон) "экспертиза проектов - экспертная деятельность, заключающаяся в проведении анализа и оценки качества проектов путем установления соответствия (несоответствия) проектных решений условиям исходных документов (материалов, данных) для проектирования, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также соблюдения в проектных решениях и расчетах требований градостроительных и технических регламентов, норм и положений государственных и межгосударственных нормативных документов". В связи с чем, в целях исполнения требований градостроительных и технических регламентов, а также государственных нормативных документов пунктом 5 статьи 10 "Выводы" указанного Заключения экспертизы установлено, что: "…5. Заказчику до начала строительства выполнить проектирование и строительство сооружений доочистки промывных вод и обезвоживания осадка от горизонтальных отстойников на станции водоподготовки Нурлытау (участок 2)". И тут как видим очередной коррупционный, мягко говоря, прокол...



Ну а теперь, в финале нашего экскурса в подоплеку происходящего возникает самый едкий вопрос. Если при встрече с акимом города, жители ЖК "Сакура" благодарят его за работающую инженерную инфраструктуры района - зачем тогда была вся эта круговерть с объявлением и незаконным, по сути дела, исполнением мероприятий в рамках ЧС??? Ведь вся тригикомедия заключается в том, что "Сакура", практически как и весь Ерменсай уже "тыщу лет", как запитывался водой от частника, ГПО "Водснаб" (бывший ТОО "Орхан). А "орхановцы" прославились на весь Алматы, на весь Казахстан, именно как крайне безответственный, плохой поставщика воды. Потому что про них в критическом ключе сообщали многие СМИ: начиная от Ord.kz, Kazakhstan Tuday, Тоtal.kz, Contur.kz и многих других сайтов и инфоагентств, различные телеканалы и "бумажные" газеты. Список очень солидный. Но "Орхан", превратившийся в "Водснаб" чуствует себя отлично. Конкурентов нет, а акимат тянет резину на протяжении кучи лет. А что сделается этому монополисту в этом бизнесе, если государство, в нашем случае алматинский акимат, уже много лет придумывают проект за проектом, а воз и ныне там... Почему нет отдачи от вбуханных в процветание микрорайона госбюджетных денег? Вот, например такой факт, и он не самый жуткий, между прочим. Но крайне характерный - в 2020 году некое ТОО Сункар брал тендер "на канализацию". Всего то ...380 млн. тенге. Кто ни будь помнит об этом? Вряд ли, ибо были и покруче. И таких "канализационных" проектов было немало до 2020 года и, тем более, после. НО где канализация та? Видимо, в чьих-то карманах



К данному материалу можно было прикрепить копии реальных документов. Но мы пока воздержались. Признаться, статья получилась и без иллюстраций объемной.



Автор- Рахим ШАЙИСЛАМОВ, пос. Баганашил Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763934600





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы выделили дополнительные деньги на развитие регионов в рамках рассмотрения Закона о республиканском бюджете

- В Костанае прошла экспертная площадка "10-AIMAQ: новая траектория развития"

- Экибастуз - новый центр мировой металлургии: запущен завод "EkibastuzFerroAlloys"

- Кадровые перестановки

- Рабочий график главы государства

- Мажилис одобрил законопроект по совершенствованию безопасных условий труда в первом чтении

- Премьер-министр поручил усилить меры по предупреждению пожаров, гибели и травмирования людей

- Дополнительные места в стационарах и выездные бригады: Олжас Бектенов поручил усилить оказание медпомощи гражданам в сезон вирусных заболеваний

- Принята разработанная по поручению Президента Программа совместных действий Правительства, Нацбанка и АРРФР

