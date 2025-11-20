Уходящий мэр Нью-Йорка залетел в Узбекистан в поисках работы

02:07 24.11.2025

Мэр Нью-Йорка прибыл в Узбекистан для обсуждения сотрудничества и инноваций

20.11.2025



Действующий мэр Нью-Йорка Эрик Адамс начал официальный визит в Узбекистан. Об этом пишет The New York Post.



В рамках поездки он проведет встречи с представителями власти, деловых кругов, технологического сектора, спортивных и религиозных организаций. Основная цель визита - укрепление сотрудничества с Нью-Йорком, создание совместных рабочих мест и развитие инновационных направлений.



На этой неделе Адамс посетит сразу два крупных города страны - Ташкент и Самарканд.



Во время приема, посвященного культурному наследию Узбекистана, который состоялся в октябре, Адамс назвал Нью-Йорк "Ташкентом Америки", подчеркнув значимость узбекской общины в городе.



В 2024 году федеральные прокуроры США обвиняли Эрика Адамса в сговоре и мошенничестве, включая эпизоды, связанные с Узбекистаном. Однако мэр отверг обвинения, а в 2025 году Министерство юстиции США закрыло дело, не предъявив новых претензий.



