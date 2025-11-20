|Уходящий мэр Нью-Йорка залетел в Узбекистан в поисках работы
02:07 24.11.2025
Мэр Нью-Йорка прибыл в Узбекистан для обсуждения сотрудничества и инноваций
https://kun.uz/
20.11.2025
Действующий мэр Нью-Йорка Эрик Адамс начал официальный визит в Узбекистан. Об этом пишет The New York Post.
В рамках поездки он проведет встречи с представителями власти, деловых кругов, технологического сектора, спортивных и религиозных организаций. Основная цель визита - укрепление сотрудничества с Нью-Йорком, создание совместных рабочих мест и развитие инновационных направлений.
На этой неделе Адамс посетит сразу два крупных города страны - Ташкент и Самарканд.
Во время приема, посвященного культурному наследию Узбекистана, который состоялся в октябре, Адамс назвал Нью-Йорк "Ташкентом Америки", подчеркнув значимость узбекской общины в городе.
В 2024 году федеральные прокуроры США обвиняли Эрика Адамса в сговоре и мошенничестве, включая эпизоды, связанные с Узбекистаном. Однако мэр отверг обвинения, а в 2025 году Министерство юстиции США закрыло дело, не предъявив новых претензий.
***
Уходящий мэр Нью-Йорка Эрик Адамс путешествует по всему миру за счет налогоплательщиков в поисках новой работы.
https://nypost.com/
18.11.2025
"Страны звонят мне и просят приехать и сделать то, что я сделал в Нью-Йорке", - заявил он журналистам в день выборов.
Эрик Адамс провел последние недели на посту мэра Нью-Йорка, летая по всему миру за счет налогоплательщиков, и признается, что ищет новую крутую работу с первоклассными льготами.
Спекуляции относительно перспектив его будущей работы возникли после того, как во вторник градоначальник рванул [Hizzoner bolted] в Узбекистан (Средняя Азия) после завершения нашумевшей пятидневной поездки в Израиль.
Источники сообщили, что Адамс склоняется к предложению о работе в международной строительной компании, принадлежащей израильтянам, но по-прежнему рассматривает возможность назначения послом в администрацию президента Трампа, а недавно был обсужден вариант с Республикой Конго.
Адамс, которому осталось занимать пост примерно шесть недель, стал заметно чаще отсутствовать в городе с тех пор, как 28 сентября он окончательно отказался от своей маловероятной попытки переизбраться.
Через несколько дней после этого судьбоносного решения Адамс отправился в Албанию - балканскую страну, где его сын, похабный рэпер [raunchy rapper] Джордан Коулман, прославился участием в конкурсе-подделке "American Idol".
Затем 6 ноября он отправился в Вашингтон, округ Колумбия, для участия в деловом круглом столе - и в качестве прелюдии к своей предстоящей на этой неделе поездке - с президентом Узбекистана Шавкатом Миризиеевым.
Перелет в Узбекистан во вторник совпал с тем, что бывший помощник Адамса Мохамед Бахи, 41 год, избегал тюремного заключения за то, что якобы убедил узбекского бизнесмена в Бруклине (узбекско-американский подрядчик Толиб Мансуров) солгать о незаконных подставных пожертвованиях на избирательную кампанию мэра в 2021 году...