Где при Петре I изучали восточные языки? - П.В.Густерин

14:10 30.11.2025

П.В. Густерин



Где при Петре I изучали восточные языки



На фото: А.П. Волынский



Одержав в 1714 г. победу над шведским флотом при Гангуте, Петр I, понимая, что успешное для России окончание Северной войны – вопрос времени, снова задумался о продвижении на Восток.



Разумеется, для любого внешнеполитического предприятия, а тем более военного характера, требуется лингвистическое обеспечение. Под царевой рукой был самый настоящий востоковед – Дмитрий Кантемир, но его одного на все восточные дела хватить не могло, тем более он не переставал носить титул "господарь Молдавии", а это отменяло его участие в мероприятиях без присутствия царского величества. Посему в 1716 г. был издан указ:



"2978. – Января 18 [года 1716]. Сенатский [указ]. – О выборе в Москве, из Латинскихъ школ, пяти человек молодых для посылки в Персию обучаться Восточным языкам.



На Москве из Латинских школ выбрать из учеников ребят добрых молодых пять человек, таких, которые бы по меньшей мере грамматику [Латинского языка] выучили для посылки в Персиду при Посланнике Господине Волынском для учения языкам Турецкому, Арабскому и Персидскому, а выбрав, отдать их в Посольский приказ".



Указ опубликован в кн.: Полное собрание законов Российской империи. – Т. V. – СПб., 1830, с. 189.



Прим.:



1) Столицей Персии в то время был город Исфахан.



2) Артемий Петрович Волынский (1689–1740) – российский государственный деятель. Начал службу в 1704 г. солдатом в Преображенском полку. В 1711 г. участвовал в Прутском походе. В 1715–1719 гг. – посланник в Персии, где заключил выгодный торговый договор. Будучи назначенным губернатором Астрахани, являлся организатором и участником Персидского похода 1722–1723 годов.



См. нашу статью: Обстоятельства проведения Петром I внешней политики на южном направлении

https://centrasia.org/newsA.php?st=1492154640