10 самых важных дат истории Алма-Аты, - П.В.Густерин

12:25 13.12.2025

П.В. Густерин



10 самых важных дат истории Алма-Аты



1854 - основание военного поселения Верный.



1867 - присвоение Верному статуса города, ставшего административным центром Семиреченской области.



5 февраля 1921 - переименование Верного в Алма-Ату.



1928 - основание Казахского государственного университета (в настоящее время - Казахский национальный педагогический университет имени Абая).



1929 - перенесение столицы Казахской АССР из Кзыл-Орды.



1936-1991 - столица Казахской ССР.



1972 - открытие спортивного комплекса "Медео".



1984 - введение в эксплуатацию телевизионной башни "Коктобе".



1988-2011 - строительство метрополитена.



1991-1997 - столица суверенного Казахстана.