|10 самых важных дат истории Алма-Аты, - П.В.Густерин
12:25 13.12.2025
П.В. Густерин
10 самых важных дат истории Алма-Аты
1854 - основание военного поселения Верный.
1867 - присвоение Верному статуса города, ставшего административным центром Семиреченской области.
5 февраля 1921 - переименование Верного в Алма-Ату.
1928 - основание Казахского государственного университета (в настоящее время - Казахский национальный педагогический университет имени Абая).
1929 - перенесение столицы Казахской АССР из Кзыл-Орды.
1936-1991 - столица Казахской ССР.
1972 - открытие спортивного комплекса "Медео".
1984 - введение в эксплуатацию телевизионной башни "Коктобе".
1988-2011 - строительство метрополитена.
1991-1997 - столица суверенного Казахстана.