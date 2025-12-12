|Кадровые перестановки в Киргизии 12.12.2025
Cамат Исабеков назначен директором Департамента таможенной инфраструктуры Евразийской экономической комиссии
Самат Исабеков родился в 1972 году. В 1995 году окончил Кыргызский национальный университет по специальности "правоведение", в 2009 году - Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Кыргызской Республики по специальности "международные отношения".
С 1996 года проходил службу в таможенных органах Кыргызской Республики, занимая оперативные и руководящие должности.
В июне 2021 года был назначен Председателем Государственной таможенной службы при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики. Имеет звание генерал-майора таможенной службы.
С 10 декабря 2025 года назначен директором Департамента таможенной инфраструктуры Евразийской экономической комиссии.
Таалай Базарбаев освобожден от должности Посла Кыргызстана в Италии
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, в соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Базарбаев Таалай Чолпонбекович, в связи с завершением срока дипломатической службы, освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Итальянской Республике, Постоянного представителя Кыргызской Республики при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Всемирной продовольственной программе ООН и Международном фонде сельскохозяйственного развития.