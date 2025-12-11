Арабский язык: взгляд изнутри, - П.В.Густерин

23:50 17.12.2025

П.В. Густерин



Арабский язык: взгляд изнутри



Как известно, арабский язык имеет множество разновидностей.



Существует две главные категории разновидностей арабского языка, а также несколько подкатегорий.



Главные категории - это литературный арабский язык (аль-фусха), то есть письменный вариант, и разговорный арабский (амийя).



Литературный арабский язык имеет две подкатегории: классический, используемый в Коране и классической поэзии, и современный (аль-арабийя аль-муасыра), являющийся стандартизированным (нормированным) вариантом. Последний используется в СМИ, учебниках и т.п., а также на официальных мероприятиях, церемониях и т.п.



Иногда слышу или вижу словосочетание "современный классический арабский язык". Это то же самое, как если бы мы сказали "современный церковно-славянский язык". Классический арабский - это язык Корана, то есть VII века, также как церковно-славянский - язык свв. Кирилла и Мефодия, то есть IX века.



Современный арабский - язык, вобравший в себя множество заимствований, в том числе русизмов, например, "самАвар", а также обогащенный неологизмами, в том числе на основе арабских корней, например, "хасхаса" - "приватизация".



Разговорный арабский язык отличается от литературного составом корней и упрощенной грамматикой, а также наличием вульгаризмов. Он используется в повседневной жизни.



Разговорный арабский имеет множество региональных вариантов, которые различаются от региона к региону, от страны к стране и даже от одной области какой-либо страны к другой области.



Диалекты, как правило, бесписьменные. В пьесах, для того, чтобы придать сценам реалистичность, драматурги прибегают к использованию диалекта, который, разумеется, записывается в тексте.



Изучающие арабский язык, как носители языка, так и неносители, обычно изучают современный стандартный арабский. Несмотря на то, что это письменный вариант языка, в устной речи он понятен большинству грамотных арабов независимо от региональных диалектов, на которых они разговаривают с раннего детства.



Разговорный арабский язык является по сути диалектом (наречием).



Некоторые диалекты могут распадаться на поддиалекты (говоры). Например, в египетском диалекте существует разница между поддиалектами, на которых говорят в Нижнем Египте (Александрия, Каир) и Верхнем Египте (Асуан, Луксор).



Существует также разница между уровнем владения языком, на котором говорят люди в зависимости от уровня их образования. Различаются три уровня разговорного арабского языка: 1 - неграмотных (невежественных) людей (амийят аль-амиййин), 2 - грамотных (просвещенных) людей (амийят аль-мутанаввирин) и 3 - образованных (окультуренных) людей (амийят аль-мусаккафин).



Обычно 2-й уровень соответствует уровню полной средней школы, а 3-й - уровню высшего учебного заведения.



Какому уровню соответствуете Вы - решайте сами.