Сообщения об участии президентов Казахстана и Узбекистана в заседании Высшего Евразийского экономического совета

10:59 23.12.2025 Глава государства принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета



21 декабря 2025 года

г. Санкт-Петербург, Россия

https://www.akorda.kz/



Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоялось в Санкт-Петербурге.



В своем выступлении Глава нашего государства выразил признательность Президенту Владимиру Путину за теплый прием и высокий уровень организации мероприятия. Он отметил, что предновогодние петербургские встречи, ставшие доброй традицией, дают хорошую возможность подвести итоги года и наметить планы на перспективу.



Президент напомнил, что уходящий год является юбилейным для Евразийского экономического союза, который уверенно вступил во второе десятилетие своего развития. Он подчеркнул, что за этот период обеспечен устойчивый рост взаимной торговли, успешно реализуются инфраструктурные проекты, расширяется промышленная кооперация.



Касым-Жомарт Токаев отметил, что несмотря на глобальные потрясения последних лет удалось сохранить позитивную экономическую динамику.



– Ожидается, что совокупный ВВП стран ЕАЭС в 2025 году увеличится на 2 %. Согласно прогнозам, в ближайшие два года рост ВВП приобретет устойчивый характер. За время функционирования Евразийского экономического союза накопленный объем взаимных прямых инвестиций в объединении превысил 20 млрд долларов. Приток инвестиций в Казахстан увеличился почти в семь раз (в 2015 году – 600 млн долл., в 2024 году – 4 млрд долл.). Промышленное производство выросло на 29% и составило 1,5 трлн долларов, – сказал Глава государства.



Президент подчеркнул необходимость последовательного укрепления экономического потенциала ЕАЭС и обозначил приоритетные направления дальнейшего развития интеграционного объединения.



– Мир вступил в эпоху тотальной цифровой трансформации и искусственного интеллекта. Считаю, что мы должны идти в ногу со временем и обеспечить внедрение современных технологий во все сферы экономик стран – участниц ЕАЭС. Предлагаем начать работу над внедрением технологии искусственного интеллекта в сферы деятельности ЕАЭС. В частности, такие системы уже сейчас могут использоваться для прогнозирования торговых потоков и оценки влияния таможенных пошлин. В следующем году Казахстан в рамках председательства в органах ЕАЭС будет принимать ежегодный Евразийский экономический форум. На полях форума можно было бы принять Совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта на пространстве нашего объединения, – заявил он.



Касым-Жомарт Токаев выразил мнение, что ЕАЭС способен претендовать на роль мирового транспортно-логистического узла.



– Через территории наших государств пролегают важнейшие международные коридоры, такие как Западная Европа – Западный Китай, Север – Юг, Транскаспийский международный транспортный маршрут. Совместно с зарубежными партнерами Казахстан активно развивает сеть международных мультимодальных логистических центров (в РФ, КНР, Азербайджане и др.) и терминалов (в Румынии и Венгрии). Предлагаем нашим партнерам присоединиться к этой работе в целях оптимизации торговых потоков, сокращения издержек на перевозку грузов, – отметил Глава государства.



Президент сообщил, что широкие перспективы для дальнейшего сотрудничества открывает развитие морской инфраструктуры Казахстана на каспийском побережье. По его словам, современные контейнерные хабы в основных портах Каспийского моря способны обслуживать растущие объемы грузоперевозок. В связи с этим Касым-Жомарт Токаев призвал ускорить вступление в силу Соглашения о судоходстве, которое придаст импульс укреплению транзитного потенциала всех участников союза.



Глава государства считает важным сосредоточиться на развитии новых промышленных производств, ориентированных на выпуск востребованной на мировом рынке продукции с высокой добавленной стоимостью.



– По расчетам аналитиков ЕАБР, дополнительные возможности производства и экспорта промышленных товаров в странах ЕАЭС оцениваются в 67 млрд долларов. При полной реализации этого потенциала совокупный эффект роста может достичь 500 млрд долларов. Для достижения этой цели важно усилить и промышленную кооперацию. Здесь необходимы инвестиции в прорывные инновационные проекты, – считает Касым-Жомарт Токаев.



Президент подчеркнул, что пришло время полностью искоренить практику создания административных барьеров во взаимной торговле.



– Нужно устранить искусственные ограничения при перемещении граждан, километровые очереди грузового транспорта на границах. Таможенное регулирование и меры государственного контроля (транспортного, санитарного, ветеринарного и фитосанитарного) не должны использоваться как инструмент продавливания определенных решений внутри союза. За период существования ЕАЭС принято значительное количество документов, направленных на обеспечение безбарьерной торговой среды. Необходимо неукоснительно соблюдать взаимные обязательства, своевременно устранять "узкие места". Для оперативного выявления потенциальных барьеров Комиссии стоит рассмотреть возможность подключения технологий искусственного интеллекта к мониторингу законодательных инициатив стран ЕАЭС. Полноценное функционирование единого безбарьерного рынка и обеспечение свободного транзита товаров должны оставаться безусловными приоритетами. Наши граждане и бизнес должны ощущать практическую пользу от интеграции, – сказал Глава государства.



По мнению Касым-Жомарта Токаева, следует активно расширять географию торгово-экономического сотрудничества.



– В текущем году состоялось подписание Соглашения о зоне свободной торговли с Монголией и Соглашения об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами. Сегодня будет подписано аналогичное Соглашение с Индонезией. Мы приветствуем данный факт. Это важный итог нашей совместной работы и свидетельство растущего интереса третьих стран к углублению торговых связей с Евразийским экономическим союзом. В обозримой перспективе считаем важным расширять взаимодействие союза со странами Глобального Юга, Арабского мира, Юго-Восточной Азии и Африки. Нужно уделить особое внимание сотрудничеству с такими важными объединениями, как ШОС, АСЕАН и другими, – добавил Президент.



В завершение Президент отметил, что перед странами-участницами стоят непростые задачи, которые требуют выверенных решений и скоординированных действий. Он напомнил, что в следующем году ответственная миссия председателя в органах ЕАЭС перейдет к Республике Казахстан, которая настроена на дальнейшую совместную работу, призванную стать залогом новых достижений и способствовать повышению благополучия народов объединения. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что следующее заседание ВЕЭС состоится 28-29 мая в Астане.



Глава государства выразил признательность Александру Лукашенко за успешное председательство Республики Беларусь в уходящем году.



В саммите приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев, а также представители Индонезии, Ирана и Кубы.



По итогам заседания был принят ряд документов.



***



Президент Узбекистана принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ

22.12.2025

https://president.uz/



Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 22 декабря принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Государственном Эрмитаже в городе Санкт-Петербурге.



В мероприятии участвовали Президенты Российской Федерации Владимир Путин, Республики Беларусь Александр Лукашенко, Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Премьер-министр Армении Никол Пашинян.



В ходе встречи были подведены основные итоги совместной работы в текущем году и намечены приоритетные задачи на предстоящий год. Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.



Подчеркнута важность дальнейшего формирования благоприятных условий для наращивания взаимного товарооборота, углубления взаимодействия в области транспорта, стимулирования роста взаимных инвестиций и поддержки проектов кооперации, усиления сотрудничества в сфере энергетики и цифровизации, расширения совместных проектов в области науки, образования, культуры и искусства, а также развития долгосрочного партнерства между регионами.



Отмечена также необходимость сохранения и развития культурно-гуманитарного обмена между странами Содружества, в частности поддержки развития творческого, инновационного и интеллектуального потенциала молодежи. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1766476740





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Цифровой и Строительный кодексы рассмотрят сенаторы

- От имени Президента Олжас Бектенов вручил государственные награды призерам и тренерам XXV Летних Сурдлимпийских игр

- Госсоветник рассказал членам Национального курултая о значимости и результатах президентских реформ

- Почему в новой Стратегии национальной безопасности США нет Центральной Азии?

- О создании Совета по управлению государственным долгом

- Кадровые перестановки

- Аким Темира обнаружен мертвым в своем доме

- В Шымкенте пресечена деятельность незаконного онлайн-казино

- Незаконная религиозная деятельность под видом благотворительности выявлена в Костанае

