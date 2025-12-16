10 самых важных дат истории Атырау, - П.В.Густерин

16:02 23.12.2025

П.В. Густерин



10 самых важных дат истории Атырау



1640 - основание ярославским купцом Михаилом Гурьевым острога, названного по его имени Гурьев.



1647-1662 - строительство каменной крепости.



1667-1668 - пребывание Степана Разина.



1752 - переименование в Яицкий городок.



1774 - захват пугачевцами.



1775 - переименование в Гурьев-городок.



1885 - присвоение статуса города под названием Гурьев.



С августа 1920 - в составе Казахстана.



С 15 января 1938 - областной центр.



4 октября 1991 - переименование в Атырау.