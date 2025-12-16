|10 самых важных дат истории Атырау, - П.В.Густерин
16:02 23.12.2025
П.В. Густерин
10 самых важных дат истории Атырау
1640 - основание ярославским купцом Михаилом Гурьевым острога, названного по его имени Гурьев.
1647-1662 - строительство каменной крепости.
1667-1668 - пребывание Степана Разина.
1752 - переименование в Яицкий городок.
1774 - захват пугачевцами.
1775 - переименование в Гурьев-городок.
1885 - присвоение статуса города под названием Гурьев.
С августа 1920 - в составе Казахстана.
С 15 января 1938 - областной центр.
4 октября 1991 - переименование в Атырау.