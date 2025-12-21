10 самых важных дат истории Уральска, - П.В.Густерин

20:37 28.12.2025

П.В. Густерин



10 самых важных дат истории Уральска



1613 - основание под названием Яицкий городок.



1772 - центр восстания яицких казаков.



Январь - апрель 1774 - осада городской крепости пугачевцами, закончившаяся безрезультатно.



1775 - переименование Яицкого городка в Уральск.



1833 - посещение А.С. Пушкиным и В.И. Далем.



1868 - административный центр Уральской области в составе Оренбургской губернии.



1879 - пожар, уничтоживший большую часть города.



1894 - строительство железной дороги, связавший город с центральной частью России.



1919 - занятие города 25-й стрелковой дивизией под командованием В.И. Чапаева.



С 1920 - в составе Казахстана.