|10 самых важных дат истории Уральска, - П.В.Густерин
20:37 28.12.2025
П.В. Густерин
10 самых важных дат истории Уральска
1613 - основание под названием Яицкий городок.
1772 - центр восстания яицких казаков.
Январь - апрель 1774 - осада городской крепости пугачевцами, закончившаяся безрезультатно.
1775 - переименование Яицкого городка в Уральск.
1833 - посещение А.С. Пушкиным и В.И. Далем.
1868 - административный центр Уральской области в составе Оренбургской губернии.
1879 - пожар, уничтоживший большую часть города.
1894 - строительство железной дороги, связавший город с центральной частью России.
1919 - занятие города 25-й стрелковой дивизией под командованием В.И. Чапаева.
С 1920 - в составе Казахстана.