Вторник, 30.12.2025
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
О прогрессе в строительстве Рогунской ГЭС, - Камолидин СирожидиновО прогрессе в строительстве Рогунской ГЭС, - Камолидин Сирожидинов
09:37 30.12.2025

Слово о прогрессе в строительстве Рогунской ГЭС.

Продольный разрез плотины Рогунской ГЭС. Темным цветом указан объем выполненных работ по состоянию на август месяц 2025 г.

В уходящем 2025 году, основные строительные, электромеханические и гидромеханические работы продвигались в соответствии с фазами проекта строительства Рогунской ГЭС. Также, полностью обновлены и расширены материалы Оценки воздействия на окружающую и социальную среду (ОВОСС) от 2014 года.

По оценкам Всемирного банка, по состоянию на 15 декабря 2025 года объем всех выполненных работ (с начала стройки, в процентном отношении) на сооружение Рогунской ГЭС по Лотам (партия товаров/работ/услуг; крупные контракты) составляет:

Лот 1 (электромеханическое оборудование) – 9,5 %; Объявлен "Запрос предложений" подрядчиков по Лот 1А - Замена временных рабочих колес действующих гидроагрегатов №6 и №5 на постоянные рабочие колеса и сопутствующие услуги.

Лот 2 (основная плотина) – примерно 46%;

Лот 3 (правобережные сооружения ГЭС) – примерно 25%; В рамках международных конкурсных торгов, начался процесс проведения предварительной квалификации новых подрядчиков для выполнения оставшихся 75% работ по Лоту 3 (Лот 3А).

Лот 4 (левобережные сооружения ГЭС) – продолжается процесс международных конкурсных торгов по отбору подрядчика (процесс находится на стадии оценки предложений). Левобережные ранние, предконтрактные работы выполнены примерно на 61%.

Всемирный банк совместно с Правительством Республики Таджикистан планируют завершит работы по демонтажу, замене рабочего колеса, повторную установку генератора и связанные с этим восстановительные и пуско-наладочные работы в июле месяце 2026 года по действующему гидроагрегату №6 и в октябре месяце 2026 года по рабочему гидроагрегату №5. Для конкурсного отбора исполнителя этих работ – подрядчика, как выше упомянул, быль объявлен тендер. Сегодня, 30 декабря намечается вскрытие, сравнение и оценка тендерных технических предложений заинтересованных подрядчиков. По плану закупок, подписание контракта по производству работ с отобранным подрядчиком предполагается произвести во второй половине марта месяца 2026 года. После завершения работ, установленная мощность этих двух энергоблоков твердо и надежно составит 400 мВт.

По графику производства работ, основная плотина к апрелю месяцу 2026 года должна быть отсыпана (не полный профиль) до абсолютной высоты 1110 м над уровнем моря. При этом относительная высота плотины составит 145 м. К этой дате также должны быть завершены все работы по деривационному туннелю №4 (DT4). К концу сентября месяца 2026 года уровень воды в водохранилище Рогунской ГЭС должна быть поднята/наполнена до высоты 1100 м над уровнем моря. Относительная высота столба воды у плотины – 135м. При этом накопленный объем воды примерно составит – 0,8 куб. км. Площадь акватории водохранилища – 15 кв. км

К концу мая месяца 2027 г. основная плотина должна быть сооружена (по неполному профилю) до абсолютной высоты 1175 м. Относительная высота – 210 м.

И наконец, в октябре месяце 2027 года по плану и графику должен быть введен в эксплуатацию долгожданный гидроагрегат №4 с установленной мощностью 630 мВт (третье по счету из шести).

За проектирование, изготовление, доставку, монтаж, пуско-наладочные работы, за ввод в эксплуатацию ответственен (на основании контракта от 30 января 2021 г.) всемирно известная Австрийская компания Voith Hydro GmbH & Co.KG. После чего установленная мощность Рогунской ГЭС к концу 2027 г. составит 1030 мВт. Выработка электроэнергии зимой 2027-2028 гг. резко увеличивается.

Финансовое обеспечение всех выше перечисленных предстоящих работ будет осуществляться Правительством РТ, Всемирным банком и десятью другими зарубежными партнерами по развитию Таджикистана и частично за счет доходов от реализации вырабатываемой на Рогунской ГЭС электроэнергии. Следует особо подчеркнуть, что затраты по строительству основной плотины будут покрываться исключительно за счет средств государственного бюджета Республики Таджикистан, партнеры по развитию включая Всемирный банк в этом деле финансово не участвуют и не будут участвовать.

В настоящее время мы стоим на пороге вступления в силу подписанного 18 декабря 2024 г. грантового Соглашения с Всемирным банком на сумму 350 млн. долл. США. Все юридические (нормативно-правовые) договоренности и 18 условий вступления в силу в основном выполнены, осталась небольшая часть. По состоянию на 30 декабря 2025 г. грант пока еще не вступил в силу.

Совсем не давно, Всемирный банк произвел реструктуризацию проекта "Устойчивое финансирование проекта Рогунской ГЭС" и внес поправки №1 к Соглашению о финансировании указанного гранта. Внесены определенные корректировки и изменения в тексты обеих документов. Так, срок ввода в эксплуатацию третьего энергоблока (гидроагрегат №4) сокращен на один год, Приложение №1 к Соглашению о финансировании полностью удалено и заменено другим текстом. Добавлено новое.

Одним из таких новшеств является то, что не позднее 12 месяцев после вступления в силу гранта нам необходимо будет отобрать и назначит на долгосрочной основе Технического советника кредиторов (ТСК). Вероятнее всего это пока неизвестная международная консалтинговая компания с опытом работы в гидротехническом строительстве. Услуги ТСК будет финансироваться партнерами по развитию – со-финансистами проекта "Устойчивое финансирование проекта Рогунской ГЭС".

ТСК в интересах со-финансистов будет нести ответственность за следующие услуги: мониторинг и отчетность о качестве строительства объектов, включая бюджет, экологические и социальные аспекты, а также показатели охраны труда и техники безопасности; мониторинг и отчетность о технической целостности Рогунской ГЭС и связанных с ней объектов; проверка и вынесение заключений о соблюдении получателем средств и организациями осуществляющими реализацию проекта своих обязательств по Соглашению о гранте и Плану социально-экологических обязательств (ПСЭО); рекомендации по корректирующим действиям по мере необходимости.

ТСК является отдельной независимой структурой в дополнение к международному Консультанту по управлению проектом строительства Рогунской ГЭС (КУП РГЭС).

По мнению Всемирного банка, предложенная реструктуризация обеспечит столь необходимое финансирование и поддержит темпы реализации проекта Рогунской ГЭС на ключевых этапах деятельности (включая переселение), при одновременном устранении проектных рисков и обеспечении постоянного соответствия новым экологическим и социальным требованиям Всемирного банка.

Общественность задается вопросом. Приведет ли ввод в эксплуатацию третьего гидроагрегата Рогунской ГЭС к снятию зимних ограничений/лимита на использование электрической энергии? Ответ кроется в техническом состоянии приемных и распределительных электрических подстанций, распределительных сетей и оборудования.

Одним из основных проблем в распределительной системе является устаревшая сеть и перегруженные распределительные трансформаторы, что могут привести не только к высоким техническим потерям электроэнергии, но и могут резко увеличить частоту аварий в зимнее время. Выдержит ли действующая система зимнюю пиковую нагрузку обусловленную использованием электричества для отопления? Для того, чтобы ответит на этот вопрос необходимо провести соответствующее исследование.

инж. Сирожидинов Камолидин
г. Душанбе
30 декабря 2025 г.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1767076620


