|Мировая реакция на агрессию США против Венесуэлы
04:28 05.01.2026
Группы стран
БРИКС (Россия, Китай, ЮАР и др.): Решительно осудили агрессию, назвав ее актом нарушения международного права и посягательством на суверенитет.
АЛБА (Куба, Никарагуа, Боливия): Максимально жесткое осуждение, квалификация действий США как "государственного терроризма".
Европейский союз (ЕС): Расколот. 26 стран подписали декларацию с призывом к миру и защите гражданских, подтвердив непризнание Мадуро, но не одобрив открыто методы США.
Группа семи (G7): Япония и другие союзники выразили готовность содействовать "стабилизации", фактически поддержав цели США.
Страны с жесткой позицией
Россия: Осудила удары как "неприемлемое посягательство", заявив о солидарности с венесуэльским народом.
Китай: Выразил "глубокий шок" и призвал США прекратить применение силы.
КНДР: Решительно осудила агрессию, назвав ее проявлением "жестокой природы США" и угрозой мировому порядку.
Белоруссия: Охарактеризовала действия Вашингтона как безусловное преступление.
Иран: Назвал атаку вопиющим нарушением территориальной целостности суверенного государства.
Страны с двойственной или особой позицией
Испания: Поддержала два заявления: 1) осудила агрессию на национальном уровне как нарушение международного права; 2) подписала совместное коммюнике с 5 странами Латинской Америки (Бразилия, Чили, Колумбия, Мексика, Уругвай) с протестом против применения силы.
Венгрия: Единственная в ЕС заблокировала общую резолюцию с критикой операции.
Турция: Призвала к сдержанности и диалогу, осудив военное вмешательство как способ решения политических проблем.
Страны, поддержавшие агрессию
Аргентина: Президент Хавьер Милей приветствовал операцию, назвав ее "победой свободы" над диктатурой.
Эквадор: Выразил поддержку действиям по "восстановлению демократии" в регионе.