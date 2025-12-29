 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 05.01.2026
04:28  Мировая реакция на агрессию США против Венесуэлы
02:23  Caravan.kz: Будут ли в Казахстане устанавливать вышки 5G в 2026 году?
01:44  В вузах Таджикистана изучаются 16 иностранных языков
01:15  Экономист Сорокина: замороженные резервы России не дают покоя не только ЕС
00:10  Атака США на Венесуэлу: карибский фактор нефтяной интервенции, - Дмитрий Нефедов
Воскресенье, 04.01.2026
19:03  Мир стоит на пороге большой войны, - Александр Дугин
17:45  МИД КНДР: насилие в отношении Венесуэлы подтверждает дурную и зверскую сущность США
16:16  В Узбекистане учредят нагрудный знак "За вклад в борьбу с коррупцией" для защиты информаторов от преследований
15:13  Мировые запасы нефти по странам: инфографика
01:31  Генсек ООН: Похищение Президента Венесуэлы создает опасный прецедент
00:40  В Киргизии Майлуу-Сууйский ламповый завод прекращает производство ламп накаливания
00:30  Как внедряется программа ОДКБ по таджикско-афганской границе
00:20  Новый год под стук колес: история дежурной ташкентского метро
00:10  Бюджет Казахстана на 2026 год: как его будут тратить
Суббота, 03.01.2026
21:46  Военный Осведомитель: Детали военной операции США в Венесуэле
20:23  Синьхуа: Китай решительно осуждает применение силы США против Венесуэлы
16:33  Венесуэла как актив - зачем Трамп пошел на силовое решение
13:25  Полвека назад Венесуэла национализировала нефтедобычу. "Миротворец" Трамп хочет все вернуть, - Валентин Катасонов
13:12  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы
12:56  Доктрина Монро в действии: Трамп заявил о захвате Мадуро и его семьи
01:20  Монголия рассматривает предложение России о малой АЭС
Пятница, 02.01.2026
15:24  "Я умею выбирать людей". Саида Мирзиеева впервые дала большое интервью
14:53  Известия: каких успехов добилась российская армия в 2025 году
13:59  Венесуэла собирает нефтяную армаду: смогут ли США остановить?
12:48  Как Китай справляется с экономическими вызовами. Разбор
12:42  Взгляд: Почему враги не задушили Иран
01:05  Россия передала США данные БПЛА, атаковавшего резиденцию Путина
00:44  СП: Киргизско-китайский конфликт состоялся на русском языке - а иначе никак
Четверг, 01.01.2026
20:24  Как Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выступил с Новогодним обращением
14:04  НГ: Золото Памира под прицелом афганских диверсантов
13:54  Baijiahao: Запад боится Россию из-за ее мощного культурного ядра
01:00  Туркменские ученые предложили способ погасить горящий газовый кратер в Дарвазе
00:30  Новогоднее обращение Председателя КНР Си Цзиньпина в канун 2026 года
00:10  Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Среда, 31.12.2025
22:21  Шавкат Мирзиеев поздравил узбекистанцев с Новым 2026 годом
22:08  Поздравление Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
21:08  Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Новым годом
20:42  Поздравительное послание Эмомали Рахмона по случаю наступления Нового 2026 года
17:23  RS: Десять "украинских" моментов 2025 года, которые мы еще долго будем помнить
13:30  Таджикистан построил на границе c Афганистаном танкодром
13:00  Минобороны РФ показало схему украинской атаки на резиденцию Путина
11:25  Президент Киргизии подписал указ по дебюрократизации системы госуправления
01:25  Юань станет первой в мире цифровой валютой центрального банка, приносящей проценты
00:45  Podrobno.uz: Итоги 2025. Как уходящий год испытал Узбекистан на прочность
00:05  ВС РФ порвали оборону ВСУ севернее Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 30 декабря
Вторник, 30.12.2025
16:05  Сбросить бремя иллюзий! Подводя итоги 2025 года, - Сергей Кожемякин
10:33  Российскому природному газу в Центральной Азии альтернативы нет и не предвидится, - Дмитрий Нефедов
10:15  Минобороны РФ: Ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии (видео)
10:00  Алмазбек Атамбаев лишен государственных наград Кыргызстана
09:37  О прогрессе в строительстве Рогунской ГЭС, - Камолидин Сирожидинов
02:16  Цифровой юань – как альтернатива системе СВИФТ, - Валентин Катасонов
01:50  Путин утвердил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа
01:26  СП: Афганистанские моджахеды от голода бегут на север, Душанбе отстреливается, 201-я дивизия передергивает затвор
00:46  Военкор Коц: Россия может ответить Киеву оружием, какого мир еще не видел
00:05  ВС РФ начали операцию против Ореховского укрепрайона ВСУ. Трамп был шокирован попыткой атаки ВСУ на резиденцию Путина
Понедельник, 29.12.2025
20:21  Военные учения НОАК под названием "Совместные операции по пресечению попыток "независимости" Тайваня"
18:14  Набор умений для эры ИИ-ассистентов. Почему критического мышления больше недостаточно
17:05  ProFinance: Добыча нефти в Казахстане упала после атаки украинского беспилотника на крупный терминал
16:08  Центральная Азия - понятие достаточно веселое, - Данияр Ашимбаев
15:05  Результат встречи Трампа с Зеленским: договорились договариваться, - Дмитрий Шевченко
12:05  Президент Сердар Бердымухамедов утвердил девиз 2026 года – "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов"
Мировая реакция на агрессию США против Венесуэлы
04:28 05.01.2026

Группы стран

БРИКС (Россия, Китай, ЮАР и др.): Решительно осудили агрессию, назвав ее актом нарушения международного права и посягательством на суверенитет.

АЛБА (Куба, Никарагуа, Боливия): Максимально жесткое осуждение, квалификация действий США как "государственного терроризма".



Европейский союз (ЕС): Расколот. 26 стран подписали декларацию с призывом к миру и защите гражданских, подтвердив непризнание Мадуро, но не одобрив открыто методы США.

Группа семи (G7): Япония и другие союзники выразили готовность содействовать "стабилизации", фактически поддержав цели США.



Страны с жесткой позицией

Россия: Осудила удары как "неприемлемое посягательство", заявив о солидарности с венесуэльским народом.

Китай: Выразил "глубокий шок" и призвал США прекратить применение силы.

КНДР: Решительно осудила агрессию, назвав ее проявлением "жестокой природы США" и угрозой мировому порядку.

Белоруссия: Охарактеризовала действия Вашингтона как безусловное преступление.

Иран: Назвал атаку вопиющим нарушением территориальной целостности суверенного государства.

Страны с двойственной или особой позицией

Испания: Поддержала два заявления: 1) осудила агрессию на национальном уровне как нарушение международного права; 2) подписала совместное коммюнике с 5 странами Латинской Америки (Бразилия, Чили, Колумбия, Мексика, Уругвай) с протестом против применения силы.

Венгрия: Единственная в ЕС заблокировала общую резолюцию с критикой операции.

Турция: Призвала к сдержанности и диалогу, осудив военное вмешательство как способ решения политических проблем.

Страны, поддержавшие агрессию

Аргентина: Президент Хавьер Милей приветствовал операцию, назвав ее "победой свободы" над диктатурой.

Эквадор: Выразил поддержку действиям по "восстановлению демократии" в регионе.

Источник - ЦентрАзия
