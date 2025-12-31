Сколько стоит Гренландия "по Трампу" - в нефтяных танкерах

22:00 08.01.2026

Сколько Трампу нужно захватить танкеров с нефтью, чтоб купить на них Гренландию?



На 8 января 2026 года короткий расчет выглядит так:



1. Сколько стоит Гренландия "по Трампу"?



В январе 2026 года администрация Трампа обсуждает стратегию прямых выплат жителям Гренландии для стимулирования отделения от Дании.

Сумма выплаты: Обсуждается разовый платеж в размере $100 000 каждому жителю.

Население: Около 57 000 человек.

Итоговая цена (бюджет выплат): $5,7 млрд.



