|Сколько стоит Гренландия "по Трампу" - в нефтяных танкерах
22:00 08.01.2026
Сколько Трампу нужно захватить танкеров с нефтью, чтоб купить на них Гренландию?
На 8 января 2026 года короткий расчет выглядит так:
1. Сколько стоит Гренландия "по Трампу"?
В январе 2026 года администрация Трампа обсуждает стратегию прямых выплат жителям Гренландии для стимулирования отделения от Дании.
Сумма выплаты: Обсуждается разовый платеж в размере $100 000 каждому жителю.
Население: Около 57 000 человек.
Итоговая цена (бюджет выплат): $5,7 млрд.
2. Сколько нефти в одном танкере?
Берем стандартный супертанкер класса VLCC (Very Large Crude Carrier):
Объем: 2 000 000 баррелей.
Цена нефти: На текущей неделе (январь 2026) Brent торгуется в диапазоне $60–$62 за баррель.
Стоимость груза одного танкера: 2 млн баррелей × $61 ≈ $122 млн.
Итоговый ответ:
Чтобы покрыть обещанные жителям выплаты ($5,7 млрд), Трампу нужно захватить (и продать) примерно 47 нефтяных танкеров.
Автор расчета - ИИ Google