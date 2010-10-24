Как был убит президент Южной Кореи Пак Чон Хи (история), - П.В.Густерин

21:34 09.01.2026

П.В. Густерин



Как был убит президент Южной Кореи



Перевод статьи, опубликованной в газете The Korea Times, об убийстве 3-го корейского президента Пак Чон Хи, с комментариями переводчика.



На фото: президент Кореи Пак Чон Хи (слева), директор Корейского ЦРУ Ким Чжэ Гю (справа).



Майкл Брин



Убийство президента Пак Чон Хи в 1979 г.



Вечером 26 октября 1979 г. [3-й] президент Кореи Пак Чон Хи сел ужинать последний раз [в жизни].



Главной темой его разговора [за ужином] было возникновение гражданских беспорядков после исключения из Национального собрания лидера оппозиции Ким Ен Сама за [его] продолжавшуюся критику репрессивной политики [президента] Пака.



Выбор собеседников отражал его опасения: директор Корейского ЦРУ Ким Чжэ Гю, главный телохранитель Ча Чжи Чхоль, который становился все более влиятельным, и главный секретарь Голубого дома (Официальная резиденция президента Республики Корея в Сеуле. – П.Г.), бывший директор Корейского ЦРУ Ким Ге Вон.



Все четверо были знакомы много лет. Все они были армейскими офицерами и участвовали в военном перевороте, который привел Пака к власти 18 лет назад (16 мая 1961 г. – П.Г.). Они ужинали в ресторане, [расположенном] в пристройке Корейского ЦРУ на территории Голубого дома.



По обычаю [южно-корейской] элиты того времени, [при разговоре] для развлечения гостей присутствовали две молодые девушки: 24-летняя певица Шим Су Бон, выступавшая для [президента] Пака на предыдущих ужинах, и 22-летняя Шин Чжэ Сун, студентка театрального факультета Университета Ханьян (Древнее название Сеула. – П.Г.), которую для этой функции привлек сотрудник Корейского агентства по делам культуры.



Группа начала ужинать вскоре после 18:00. Девушки сели по обе стороны от [президента] Пака.



[Президент] Пак попросил Шим Су Бон спеть. В фильме 2005 года "Последний взрыв президента" актриса, играющая Шим, исполняет энка (Жанр японского песнопения. – П.Г.), который, как считается, нравился [президенту] Паку. Однако сама Шим [позднее] утверждала, что спела только одну корейскую песню "Тот человек тогда", которая с тех пор неразрывно связана с событиями, произошедшими в тот вечер.



[Президент] Пак был невысоким и коренастым мужчиной. Его рост составлял 1,63 м (5 футов и 4 дюйма), и он поддерживал себя в хорошей [физической] форме. Он был умеренно пьющим человеком, считался брутальным и лишенным чувства юмора. Бывший американский посол описывал его как "отстраненного, авторитарного и подозрительного", утверждая, что он "требовал уважения, а не популярности". За пять лет, прошедших после убийства его жены Юк Ен Су во время покушения на его жизнь, он стал еще более замкнутым (Юк Ен Су – вторая и последняя жена президента Пак Чон Хи – погибла 15 августа 1974 г. в Сеуле в возрасте 48 лет. – П.Г.).



Согласно более позднему отчету следователей, [президент] Пак был расстроен тем, что Корейское центральное разведывательное управление (КЦРУ) не предвидело антиправительственных демонстраций и не подавило их. Около 7-ми часов вечера он спросил Кима, не связано ли это с тем, что его агенты не получили предварительной информации о протестах.



Позже Ким рассказал следователям, что он проинформировал [президента] Пака о том, что, вопреки его прежним предположениям, участники беспорядков были разгневанными гражданами, а не "нечистыми элементами", которых диктатура обвиняла в протестах и которые не пользовались народной поддержкой. "Из 160 арестованных только 16 были студентами", – сказал он. [Президент] Пак опасался, что недовольство перерастет в общенациональное восстание.



Ким утверждал, что [президент] Пак устроил "истерику", заявив, что если ситуация ухудшится, он отдаст приказ стрелять по демонстрантам, чтобы сохранить контроль [над ситуацией в стране]. [Президент] Пак якобы сказал, что, хотя виновные в приказе стрелять на поражение по студенческим демонстрантам в 1960 г. были казнены, никто не может казнить его, поскольку он президент.



Ким утверждал, что Ча подхватил эту тему и сказал, что, как и камбоджийское правительство убило пять миллионов человек и до сих пор находится у власти, "ничего не изменится", если будет убит один или два миллиона корейцев.



Независимо от того, было ли это преувеличением, чтобы представить себя спасителем, ясно, что вмешательство Ча в этот накаленный спор вызвало ярость Кима. Ча стал ближайшим советником президента и не гнушался физических нападений на высокопоставленных чиновников, которые его раздражали.



Было около 7:40 вечера. Ким Чжэ Гю выбежал [из обеденного зала]. Он приказал своей охране стрелять в охранников [президента] Пака, если они услышат выстрелы. Он вернулся в комнату с пистолетом 32-го калибра за поясом и сел. Затем он внезапно встал, направив пистолет на Ча.



Он крикнул [президенту] Паку: "Как у тебя может быть советником такой жалкий червяк?", – и выстрелил в Ча, попав ему в запястье правой руки. Затем он выстрелил [президенту] Паку в грудь. Ча бросился в ванную. Ким Ге Вон, секретарь администрации президента, выбежал из комнаты. Оружие Кима заклинило, и он бросился из зала. Тем временем девушки оказывали помощь раненому президенту. Снаружи охранники Кима из КЦРУ обстреляли четырех сотрудников охраны [президента] Пака, убив троих [из них].



Ким вернулся с пистолетом 38-го калибра и убил Ча выстрелом в живот. Певица Шим Су Бон выбежала из зала. Затем Ким подошел к [президенту] Паку, лежавшему на полу. Когда он поднес пистолет к голове [президента] Пака, студентка Шин убежала. Ким добил [президента] Пака [выстрелом] за правое ухо.



Через несколько мгновений автор самой удивительной и невероятной истории экономического развития в мире был мертв. Это был конец эпохи для корейцев. Два десятилетия назад их страна была одной из беднейших в мире. Теперь же ее называли не иначе как экономическое чудо (Южная Корея в 60-90-х годах являлась одним из четырех "азиатских тигров". – П.Г.).



Ким был арестован через четыре часа после убийства [президента] Пака.



Нелепый побег [Кима]: он остановил такси у Голубого дома, и то, что он не устранил трех свидетелей, убедило следователей в том, что убийства были актом спонтанной ярости, а не частью преднамеренной попытки государственного переворота, организованной КЦРУ.



Ким был повешен 24 мая 1980 г. вместе с начальником службы безопасности КЦРУ, двумя агентами и водителем. Один агент был расстрелян 6 марта. Другой, Со Ен Джун, был заключен в тюрьму, а затем, в 1982 г., освобожден.



Главный секретарь Ким Ге Вон также вызывал подозрения. Считалось, что, будучи лучшим другом Ким Чжэ Гю, он знал эмоциональное состояние Кима и мог предотвратить произошедшее. Его бегство с места преступления и недонесение, кто нажал на курок, указывали на то, что он был заговорщиком. Он был приговорен к смертной казни, но позже суд постановил, что он был скорее безответственным, чем виновным, и смягчил приговор. Он также был освобожден в 1982 г.



Певица Шим Су Бон не могла появляться на телевидении до середины 80-х годов. Однако она записала несколько [аудио]альбомов.



Студентка театрального факультета Шин Чжэ Сун написала книгу о прежитом ею под названием "Женщина, которая там была?". В настоящее время она живет в Лос-Анджелесе.



The Korea Times,

24 октября 2010 г.