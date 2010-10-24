 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 09.01.2026
22:21  Таджикистан. Кадровые изменения в структуре Министерства внутренних дел
21:34  Как был убит президент Южной Кореи Пак Чон Хи (история), - П.В.Густерин
17:29  Игра в города: как и зачем в Центральной Азии строят новые мегаполисы, - Игорь Кармазин
14:02  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 9 января
12:09  Переписка товарища Ким Чен Ын и Президента РФ
05:08  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой
03:27  МВД: В Шымкенте ликвидирована схема хищения нефтепродуктов
02:30  Александр Лукашенко о Венесуэле: Сговор, предательство и уступка Трампа
01:16  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть II, - Валентин Катасонов
00:37  СП: Верить нельзя никому? Зачем России "одноразовые союзники"
Четверг, 08.01.2026
22:00  Сколько стоит Гренландия "по Трампу" - в нефтяных танкерах
17:06  Нацбанк Таджикистана опровергает информацию о кредитах под 1 процент
16:53  МИД КР объяснил, почему США ввели визовый залог для граждан Кыргызстана
15:21  МИД России напоминает: военные объекты коалиции желающих на Украине - законные боевые цели
13:39  Известия: что сделали тарифы США с мировой экономикой
11:50  МК: Насколько реальна перспектива "нового Нюрнберга" над украинской верхушкой?
06:00  Узбекистан начал готовиться к войне с замены иностранных терминов на национальные эквиваленты
Среда, 07.01.2026
20:10  Medya Gunlugu: в каких странах США свергали неугодных им лидеров (список обновляется)
16:19  Кадровые перестановки в Таджикистане 07.01.2026
14:02  Китай запретил экспорт в Японию всех товаров двойного назначения
03:00  В Узбекистане опубликовали актуальную схему Ташкентского метро
02:00  Специально для RT: Спор Вашингтона с Копенгагеном о Гренландии. Какие вообще отношения у острова с Данией?
01:00  От Бреттон-Вудса к Ямайке и далее. Часть I, - Валентин Катасонов
00:40  Turkmen Serdar: Выводы для Центральной Азии после похищения Мадуро
Вторник, 06.01.2026
21:45  Брюссельский надзор: ЕС назначил себя главным аудитором по сексу в Казахстане
16:49  МИД Китая о так называемом "судебном процессе" США в отношении похищенного Президента Мадуро
15:15  Казахстанский экспорт нефти и урана: о выборе правильного направления, - Николай Кузьмин
04:31  Венесуэла одержала победу на заседании Совета Безопасности ООН
00:15  США презентовали в ООН "Доктрину Донро". Теперь у Трампа есть собственная нефтяная империя?
Понедельник, 05.01.2026
21:49  Совместные учения ВМС стран БРИКС в ЮАР пройдут в январе 2026 года
20:16  Венесуэла - что это было? Сильный перестал делать вид, что связан правилами, - Ермек Ниязов
19:51  Выступление представителя России на заседании СБ ООН по ситуации в Венесуэле
17:12  Казахстан вступил в новый этап модернизации. Новогоднее интервью Касым-Жомарта Токаева
15:53  Япония готовится к статусу ядерной державы? - Анатолий Кошкин
14:05  Bloomberg: Трамп создал собственный "мировой порядок"
04:28  Мировая реакция на агрессию США против Венесуэлы
02:23  Caravan.kz: Будут ли в Казахстане устанавливать вышки 5G в 2026 году?
01:44  В вузах Таджикистана изучаются 16 иностранных языков
01:15  Экономист Сорокина: замороженные резервы России не дают покоя не только ЕС
00:10  Атака США на Венесуэлу: карибский фактор нефтяной интервенции, - Дмитрий Нефедов
Воскресенье, 04.01.2026
19:03  Мир стоит на пороге большой войны, - Александр Дугин
17:45  МИД КНДР: насилие в отношении Венесуэлы подтверждает дурную и зверскую сущность США
16:16  В Узбекистане учредят нагрудный знак "За вклад в борьбу с коррупцией" для защиты информаторов от преследований
15:13  Мировые запасы нефти по странам: инфографика
10:38  Киргизия. Шумкарбек Адилбек уулу назначен директором Национального института стратегических инициатив
01:31  Генсек ООН: Похищение Президента Венесуэлы создает опасный прецедент
00:40  В Киргизии Майлуу-Сууйский ламповый завод прекращает производство ламп накаливания
00:30  Как внедряется программа ОДКБ по таджикско-афганской границе
00:20  Новый год под стук колес: история дежурной ташкентского метро
00:10  Бюджет Казахстана на 2026 год: как его будут тратить
Суббота, 03.01.2026
21:46  Военный Осведомитель: Детали военной операции США в Венесуэле
20:23  Синьхуа: Китай решительно осуждает применение силы США против Венесуэлы
16:33  Венесуэла как актив - зачем Трамп пошел на силовое решение
13:25  Полвека назад Венесуэла национализировала нефтедобычу. "Миротворец" Трамп хочет все вернуть, - Валентин Катасонов
13:12  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы
12:56  Доктрина Монро в действии: Трамп заявил о захвате Мадуро и его семьи
01:20  Монголия рассматривает предложение России о малой АЭС
Пятница, 02.01.2026
15:24  "Я умею выбирать людей". Саида Мирзиеева впервые дала большое интервью
14:53  Известия: каких успехов добилась российская армия в 2025 году
13:59  Венесуэла собирает нефтяную армаду: смогут ли США остановить?
12:48  Как Китай справляется с экономическими вызовами. Разбор
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Как был убит президент Южной Кореи Пак Чон Хи (история), - П.В.ГустеринКак был убит президент Южной Кореи Пак Чон Хи (история), - П.В.Густерин
21:34 09.01.2026

П.В. Густерин

Как был убит президент Южной Кореи

Перевод статьи, опубликованной в газете The Korea Times, об убийстве 3-го корейского президента Пак Чон Хи, с комментариями переводчика.

На фото: президент Кореи Пак Чон Хи (слева), директор Корейского ЦРУ Ким Чжэ Гю (справа).

Майкл Брин

Убийство президента Пак Чон Хи в 1979 г.

Вечером 26 октября 1979 г. [3-й] президент Кореи Пак Чон Хи сел ужинать последний раз [в жизни].

Главной темой его разговора [за ужином] было возникновение гражданских беспорядков после исключения из Национального собрания лидера оппозиции Ким Ен Сама за [его] продолжавшуюся критику репрессивной политики [президента] Пака.

Выбор собеседников отражал его опасения: директор Корейского ЦРУ Ким Чжэ Гю, главный телохранитель Ча Чжи Чхоль, который становился все более влиятельным, и главный секретарь Голубого дома (Официальная резиденция президента Республики Корея в Сеуле. – П.Г.), бывший директор Корейского ЦРУ Ким Ге Вон.

Все четверо были знакомы много лет. Все они были армейскими офицерами и участвовали в военном перевороте, который привел Пака к власти 18 лет назад (16 мая 1961 г. – П.Г.). Они ужинали в ресторане, [расположенном] в пристройке Корейского ЦРУ на территории Голубого дома.

По обычаю [южно-корейской] элиты того времени, [при разговоре] для развлечения гостей присутствовали две молодые девушки: 24-летняя певица Шим Су Бон, выступавшая для [президента] Пака на предыдущих ужинах, и 22-летняя Шин Чжэ Сун, студентка театрального факультета Университета Ханьян (Древнее название Сеула. – П.Г.), которую для этой функции привлек сотрудник Корейского агентства по делам культуры.

Группа начала ужинать вскоре после 18:00. Девушки сели по обе стороны от [президента] Пака.

[Президент] Пак попросил Шим Су Бон спеть. В фильме 2005 года "Последний взрыв президента" актриса, играющая Шим, исполняет энка (Жанр японского песнопения. – П.Г.), который, как считается, нравился [президенту] Паку. Однако сама Шим [позднее] утверждала, что спела только одну корейскую песню "Тот человек тогда", которая с тех пор неразрывно связана с событиями, произошедшими в тот вечер.

[Президент] Пак был невысоким и коренастым мужчиной. Его рост составлял 1,63 м (5 футов и 4 дюйма), и он поддерживал себя в хорошей [физической] форме. Он был умеренно пьющим человеком, считался брутальным и лишенным чувства юмора. Бывший американский посол описывал его как "отстраненного, авторитарного и подозрительного", утверждая, что он "требовал уважения, а не популярности". За пять лет, прошедших после убийства его жены Юк Ен Су во время покушения на его жизнь, он стал еще более замкнутым (Юк Ен Су – вторая и последняя жена президента Пак Чон Хи – погибла 15 августа 1974 г. в Сеуле в возрасте 48 лет. – П.Г.).

Согласно более позднему отчету следователей, [президент] Пак был расстроен тем, что Корейское центральное разведывательное управление (КЦРУ) не предвидело антиправительственных демонстраций и не подавило их. Около 7-ми часов вечера он спросил Кима, не связано ли это с тем, что его агенты не получили предварительной информации о протестах.

Позже Ким рассказал следователям, что он проинформировал [президента] Пака о том, что, вопреки его прежним предположениям, участники беспорядков были разгневанными гражданами, а не "нечистыми элементами", которых диктатура обвиняла в протестах и которые не пользовались народной поддержкой. "Из 160 арестованных только 16 были студентами", – сказал он. [Президент] Пак опасался, что недовольство перерастет в общенациональное восстание.

Ким утверждал, что [президент] Пак устроил "истерику", заявив, что если ситуация ухудшится, он отдаст приказ стрелять по демонстрантам, чтобы сохранить контроль [над ситуацией в стране]. [Президент] Пак якобы сказал, что, хотя виновные в приказе стрелять на поражение по студенческим демонстрантам в 1960 г. были казнены, никто не может казнить его, поскольку он президент.

Ким утверждал, что Ча подхватил эту тему и сказал, что, как и камбоджийское правительство убило пять миллионов человек и до сих пор находится у власти, "ничего не изменится", если будет убит один или два миллиона корейцев.

Независимо от того, было ли это преувеличением, чтобы представить себя спасителем, ясно, что вмешательство Ча в этот накаленный спор вызвало ярость Кима. Ча стал ближайшим советником президента и не гнушался физических нападений на высокопоставленных чиновников, которые его раздражали.

Было около 7:40 вечера. Ким Чжэ Гю выбежал [из обеденного зала]. Он приказал своей охране стрелять в охранников [президента] Пака, если они услышат выстрелы. Он вернулся в комнату с пистолетом 32-го калибра за поясом и сел. Затем он внезапно встал, направив пистолет на Ча.

Он крикнул [президенту] Паку: "Как у тебя может быть советником такой жалкий червяк?", – и выстрелил в Ча, попав ему в запястье правой руки. Затем он выстрелил [президенту] Паку в грудь. Ча бросился в ванную. Ким Ге Вон, секретарь администрации президента, выбежал из комнаты. Оружие Кима заклинило, и он бросился из зала. Тем временем девушки оказывали помощь раненому президенту. Снаружи охранники Кима из КЦРУ обстреляли четырех сотрудников охраны [президента] Пака, убив троих [из них].

Ким вернулся с пистолетом 38-го калибра и убил Ча выстрелом в живот. Певица Шим Су Бон выбежала из зала. Затем Ким подошел к [президенту] Паку, лежавшему на полу. Когда он поднес пистолет к голове [президента] Пака, студентка Шин убежала. Ким добил [президента] Пака [выстрелом] за правое ухо.

Через несколько мгновений автор самой удивительной и невероятной истории экономического развития в мире был мертв. Это был конец эпохи для корейцев. Два десятилетия назад их страна была одной из беднейших в мире. Теперь же ее называли не иначе как экономическое чудо (Южная Корея в 60-90-х годах являлась одним из четырех "азиатских тигров". – П.Г.).

Ким был арестован через четыре часа после убийства [президента] Пака.

Нелепый побег [Кима]: он остановил такси у Голубого дома, и то, что он не устранил трех свидетелей, убедило следователей в том, что убийства были актом спонтанной ярости, а не частью преднамеренной попытки государственного переворота, организованной КЦРУ.

Ким был повешен 24 мая 1980 г. вместе с начальником службы безопасности КЦРУ, двумя агентами и водителем. Один агент был расстрелян 6 марта. Другой, Со Ен Джун, был заключен в тюрьму, а затем, в 1982 г., освобожден.

Главный секретарь Ким Ге Вон также вызывал подозрения. Считалось, что, будучи лучшим другом Ким Чжэ Гю, он знал эмоциональное состояние Кима и мог предотвратить произошедшее. Его бегство с места преступления и недонесение, кто нажал на курок, указывали на то, что он был заговорщиком. Он был приговорен к смертной казни, но позже суд постановил, что он был скорее безответственным, чем виновным, и смягчил приговор. Он также был освобожден в 1982 г.

Певица Шим Су Бон не могла появляться на телевидении до середины 80-х годов. Однако она записала несколько [аудио]альбомов.

Студентка театрального факультета Шин Чжэ Сун написала книгу о прежитом ею под названием "Женщина, которая там была?". В настоящее время она живет в Лос-Анджелесе.

The Korea Times,
24 октября 2010 г.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1767983640


Новости Казахстана
- Начинается новый этап развития регионов: Спикер Сената о курсе Президента страны на децентрализацию
- Парадоксы тарифной политики
- Роман Скляр обсудил с руководством XINFA GROUP г-ном Чжао Тинъюном строительство промышленного парка в Павлодарской области
- Кадровые перестановки
- Руководство Демпартии "Ак жол" ознакомилось с работой промышленных предприятий Карагандинской области
- Аида Балаева провела встречу с участниками 3-й Генеральной Ассамблеи Союза тюркских торгово-промышленных палат
- Пока мужик не спросит, правительство не пошевелится
- А ГЭС я попрошу остаться!
- В Шымкенте ликвидирована схема хищения нефтепродуктов
- О результатах деятельности КНБ по противодействию коррупции в 2025 году
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  