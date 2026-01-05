В случае роста вероятности морской блокады России: транзитная роль и выгоды Казахстана, - Ермек Ниязов

13:46 14.01.2026

В случае роста вероятности морской блокады Российской Федерации происходит структурное перераспределение торговых и логистических потоков в пользу сухопутных маршрутов. Морская логистика в такой конфигурации становится высокорисковой и менее предсказуемой, что вынуждает участников торговли заранее переориентироваться на континентальные коридоры. В этих условиях сухопутный транзит через Казахстан приобретает ключевое значение как наиболее масштабируемый и относительно устойчивый маршрут между Россией, Китаем и рынками Глобального Юга.



Казахстан в данной модели перестает быть вспомогательным транзитером и превращается в системный логистический узел. Через его территорию концентрируются потоки экспорта сырья, импорта оборудования и комплектующих, а также параллельного импорта. Альтернативные направления- Кавказ, Иран, Каспий- сохраняют вспомогательную роль из-за ограниченной пропускной способности и более высоких транзакционных издержек.



Экономические выгоды для Казахстана формируются сразу по нескольким направлениям. Во-первых, растут доходы от железнодорожного транзита, пограничной обработки, складской логистики и сопутствующих услуг. Во-вторых, усиливается роль страны как регионального хаба, что стимулирует инвестиции в инфраструктуру, логистику, финансы и сервисы. В-третьих, возрастает переговорная позиция Казахстана в отношениях с крупными экономическими центрами за счет его незаменимости в континентальных цепочках поставок.



Одновременно усиливается и стратегическое значение времени и надежности транзита. В условиях, когда морские маршруты несут повышенные риски, ключевым конкурентным преимуществом становится не только цена, но и предсказуемость поставок. Это позволяет Казахстану капитализировать свое географическое положение через управление скоростью, пропускной способностью и качеством логистических услуг.



В более широком контексте рост вероятности морской блокады РФ ускоряет процесс континентализации евразийской торговли. Казахстан оказывается в центре этой трансформации как сухопутный узел, связывающий север Евразии с восточными и южными рынками. При активном управлении транзитной ролью это создает долгосрочные экономические преимущества, выходящие за рамки текущей конъюнктуры и формирующие основу для устойчивого роста.



Выгода возможна только при активном управлении этой ролью: пассивная позиция означает рост рисков без контроля над процессом.



Ну а сухопутный коридор через Казахстан, в условиях морских ограничений - не временное решение, а структурный элемент новой логистической архитектуры Евразии.



Ермек НИЯЗОВ