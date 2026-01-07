|10 самых важных дат истории Семипалатинска, - П.В.Густерин
23:17 15.01.2026
П.В. Густерин
10 самых важных дат истории Семипалатинска
1718 - основание крепости Семипалатка на 18 км ниже по Иртышу от местоположения современного города.
1776 - перенос на нынешнее место.
1782 - переименование в Семипалатинск, присвоение статуса уездного города.
В 1854-1920 - центр Семипалатинской области.
С 1920 - в составе Казахстана.
В 1920-1928 - центр Семипалатинской губернии.
В 1928-1932 - центр Семипалатинского округа.
В 1930 через город была проложена Туркестано-Сибирская железная дорога.
С 1932 - областной центр.
2007 - переименование в Семей.