10 самых важных дат истории Семипалатинска, - П.В.Густерин

23:17 15.01.2026

П.В. Густерин



10 самых важных дат истории Семипалатинска



1718 - основание крепости Семипалатка на 18 км ниже по Иртышу от местоположения современного города.



1776 - перенос на нынешнее место.



1782 - переименование в Семипалатинск, присвоение статуса уездного города.



В 1854-1920 - центр Семипалатинской области.



С 1920 - в составе Казахстана.



В 1920-1928 - центр Семипалатинской губернии.



В 1928-1932 - центр Семипалатинского округа.



В 1930 через город была проложена Туркестано-Сибирская железная дорога.



С 1932 - областной центр.



2007 - переименование в Семей.