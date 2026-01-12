|Трамп направил приглашения выступить в его "Совета мира" лидерам около 60 стран (список)
16:19 19.01.2026
В январе 2026 года президент США Дональд Трамп выступил с инициативой создания "Совета мира" (Board of Peace) - новой международной организации для урегулирования конфликтов, первоочередной задачей которой станет восстановление и управление сектором Газа.
На текущий момент (19 января 2026 года) официальный полный список из примерно 60 стран, приглашенных президентом США Дональдом Трампом, не опубликован. Белый дом планирует объявить его в ближайшее время.
Тем не менее, многие страны публично подтвердили получение приглашений или свое участие. Ниже приведен список этих государств и одной международной организации в алфавитном порядке:
Страны, подтвердившие приглашение в "Совет мира" (январь 2026 г.)
Австралия
Албания
Аргентина
Бахрейн
Беларусь
Бразилия
Венгрия
Вьетнам
Германия
Греция
Египет
Израиль
Индия
Иордания
Италия
Казахстан
Канада
Кипр
Новая Зеландия
ОАЭ
Пакистан
Парагвай
Португалия
Россия
Румыния
Саудовская Аравия
Турция
Узбекистан
Финляндия
Франция
Чили
Южная Корея
Япония
Также приглашение направлено Европейской комиссии (президенту Урсуле фон дер Ляйен) для представления интересов Европейского союза.
Google ИИ