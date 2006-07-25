Второй президент США, погибший в результате покушения, - П.В.Густерин

П.В. Густерин

2-й президент США, погибший в результате покушения



На фото: Джеймс Абрам Гарфилд (слева), Шарль Гито (справа)



По просьбе читателей, автор продолжает публиковать материалы об убийствах президентов государств. Представлен перевод статьи, опубликованной в газете The New York Times, о президенте США Джеймсе Гарфилде, с предисловием и комментариями переводчика.



Предисловие



20-й президент США Джеймс Абрам Гарфилд стал 2-м президентом Соединенных Штатов, погибшим от руки убийцы. Став главой государства 4 марта 1881 г., президент Гарфилд 2 июля того же года, то есть менее, чем через четыре месяца после вступления в должность, получил два огнестрельных ранения. 19 сентября того же года, то есть через 79 дней после ранения, президент Гарфилд скончался.



Аманда Шаффер



Президент, павший от руки убийцы, и медицинская помощь 1880-х годов



Три позвонка, извлеченные из тела президента [США] Джеймса Абраама Гарфилда, лежат на куске синего атласа. Красный пластиковый зонд, проходящий сквозь них, показывает траекторию пули, выпущенной убийцей 2 июля 1881 г.



Позвонки составляют центральный экспонат новой выставки, посвященной 125-й годовщине убийства [президента] Гарфилда. На выставке также представлены фотографии и другие изображения, рассказывающие историю стрельбы и ее последствий, в результате которых [президент] Гарфилд пролежал на смертном ложе 80 дней. Выставка, открытая в Национальном музее здравоохранения и медицины на территории Военно-медицинского центра им. Уолтера Рида, открылась 2 июля и закроется через 80 дней, 19 сентября (День покушения и день смерти президента Гарфилда. – П.Г.).



[Президент] Гарфилд ждал [поезда] на железнодорожном вокзале Балтимор-Потомак в Вашингтоне, намереваясь отправиться в Новую Англию (Северо-восток США. – П.Г.), когда убийца Шарль Гито дважды выстрелил в него.



"Первая пуля задела руку Гарфилда", – сообщила Ленор Барбиан, куратор анатомических коллекций музея, – "а вторая попала ему в правую сторону спины и застряла глубоко в теле".



"Никто не ожидал, что Гарфилд переживет [ближайшую] ночь", – сказала доктор Барбиан.



Как ясно видно на экспозиции, вторая пуля пробила первый поясничный позвонок [президента] Гарфилда, пройдя справа налево.



Однако в то время, без современных методов диагностики, врачи [президента] Гарфилда не могли определить место нахождения пули. "Определение пути распространения инфекции стало их главной задачей", – сказал доктор Барбиан.



По меньшей мере дюжина медицинских экспертов исследовала рану президента, часто нестерилизованными металлическими инструментами или голыми руками, что было обычным в то время делом.



Стерильная технология, разработанная британским хирургом Джозефом Листером в середине 1860-х годов, еще не получила широкого распространения в Соединенных Штатах, хотя [уже] была принята во Франции, Германии и других странах Европы. Историки сходятся во мнении, что заражение, возникшее в результате нестерильных методов [медицины], способствовало смерти [президента] Гарфилда.



В экспозиции рассказывается [также] о том, как менявшееся состояние здоровья президента стало летом 1881 г. национальной проблемой. Его врачи ежедневно публиковали медицинские сводки, которые быстро распространялись по телеграфу и публиковались в газетах по всей стране. В ответ Белый дом получал огромное количество писем.



"Один человек предложил перевернуть президента вверх ногами и посмотреть, выпадет ли пуля сама по себе", – рассказал доктор Барбиан.



В экспозиции также представлено изображение металлоискателя, разработанного Александром Грэмом Беллом для поиска пули. Он состоял из батареи и нескольких металлических катушек, расположенных на деревянной платформе, и был подключен к наушнику.



Джеффри Резник, старший куратор музея, рассказал, что устройство было разработано для создания электромагнитного поля, которое нарушалось в присутствии металлического предмета. Это нарушение должно было вызвать щелчок в наушнике.



"Электричество и магнетизм только начинали цениться как способы исследования внутреннего строения тела", – сказал доктор Резник.



Изобретение Белла дважды не смогло точно определить местонахождение пули. Историки говорят, что это могло быть связано с тем, что устройство обнаружило металлические катушки в матрасе президента, или с тем, что Белл искал только на правой стороне тела [президента] Гарфилда, где, по мнению ведущего врача доктора Уилларда Блисса (его звали "Доктор") застряла пуля.



В начале сентября президента перевезли из Белого дома в коттедж в Элбероне, штат Нью-Джерси, на берегу моря.



Также в экспозиции представлена фотография президента на смертном одре, лежащего на спине, накрытого простыней, в окружении друзей и семьи, включая его жену Лукрецию и дочь Молли. [Президент] Гарфилд умер в Нью-Джерси 19 сентября 1881 г.



В экспозиции также представлены фотографии докторов Даниэля Ламба и Джозефа Вудворда, проводивших вскрытие. Доктора Ламб и Вудворд были связаны с Военно-медицинским музеем в Вашингтоне, который позже стал Национальным музеем здравоохранения и медицины.



В ходе вскрытия стало очевидно, что пуля пробила позвонок [президента] Гарфилда, но не задела спинной мозг. Пуля не попала ни в какие важные органы, артерии или вены и остановилась в жировой ткани на левой стороне спины президента, чуть ниже поджелудочной железы.



Доктор Ира Рутков, профессор хирургии в Университете медицины и стоматологии Нью-Джерси и историк медицины, сказала: "У Гарфилда была совершенно несмертельная рана. В современном мире он бы вернулся домой через 2–3 дня".



Помимо того, что врачи вызвали сепсис (Заражение крови. – П.Г.), исследуя рану нестерильными руками и инструментами, они оказали [президенту] Гарфилду медвежью услугу, строго ограничив его прием твердой пищи, полагая, что пуля могла пробить его кишечник, – сказала доктор Рутков, автор книги "Джеймс Гарфилд", вышедшая в серии "Американские президенты".



В середине августа врачи настаивали на ректальном (Через анальное отверстие. – П.Г.) питании [президента] Гарфилда, и таким образом он получал говяжий бульон, яичные желтки, молоко, виски и капли опиума.



"Они фактически заморили его голодом", – сказала доктор Рутков, отметив, что президент потерял более 100 фунтов (Около 45 кг. – П.Г.) массы с июля по сентябрь.



Убийство [президента] Гарфилда произошло в период перемен в американской медицине. Стандартизация медицинской практики была слабой, и различные методологические школы – включая гомеопатов и аллопатов, которые придерживались противоположных подходов к лечению – конкурировали за пациентов.



Как говорят историки, за кулисами отношения между врачами [президента] Гарфилда были напряженными. В то время как главный врач, доктор Блисс, публиковал оптимистичные отчеты в прессе, его соперники, включая доктора Сайласа Бойнтона, неоднократно сливали негативную и, как оказалось, более правдивую информацию. (Доктор Блисс был аллопатом, а доктор Бойнтон – гомеопатом, чем в некоторой степени объясняется их соперничество).



Медицинские журналы также публиковали резкие редакционные статьи, критикующие методы лечения президента. "Сегодня в медицинских журналах вы бы не увидели подобных препирательств", – сказала доктор Рутков.



Доктор Рутков отметила, что стерильная практика получила широкое распространение в Соединенных Штатах [лишь] к началу 1890-х годов. Рентгеновские лучи, которые также были бы полезны президенту, были открыты в 1890-х годах.



Экспозиция, посвященная [президенту] Гарфилду, представлена рядом с постоянной экспозицией музея, посвященной Гражданской войне (Шла в 1861–1865 гг. – П.Г.), которая включает пулю, убившую президента Авраама Линкольна, и фрагменты его черепа, а также костные пилы, протезы и различные другие артефакты Гражданской войны. В музее также хранятся селезенка, мозг и большая часть скелета убийцы [президента] Гарфилда, Гито (эти артефакты не являются частью текущей экспозиции).



Сара Воуэлл, автор книги "Отпуск по случаю убийства", в которой исследуются убийства [президентов] Линкольна, Гарфилда и МакКинли, утверждает, что позвонки [президента] Гарфилда передавали присяжным на суде над Гито.



Адвокаты убийцы пытались доказать, что их подзащитный невиновен по причине невменяемости. Защита потерпела неудачу, и он был повешен 30 июня 1882 г.



Сам Гито не раз критиковал врачей [президента] Гарфилда, утверждая, что это они убили его.



"А я его просто застрелил", – заявил Гито.



The New York Times

25 июля 2006 г.



