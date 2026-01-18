 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Таджикистан: Об экспорте электроэнергии в Афганистан, - Камолидин Сирожидинов
01:16 26.01.2026

Таджикистан: Об экспорте электроэнергии в Афганистан

Как общеизвестно, Афганистан является чистым импортером электроэнергии. Закупает электроэнергию почти в четыре раза больше, чем вырабатывает внутри страны. На закупку тратит около 300 млн. долларов США в год. В Афганистане высокий круглогодичный спрос на внешние поставки электроэнергии. В соседнюю страну поставки электроэнергии по рыночным тарифам осуществляются Ираном, Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном. Конкуренция на поставку электроэнергии в Афганистан слишком высока.

Экспорт дает возможность Таджикистану повышать свою конкурентоспособность, увеличить выработку электроэнергии, снижать удельные издержки, укреплять бренд, облегчить доступ к иностранным инвестициям, является источником валютных поступлений, улучшает технологический уровень, способствует финансовому оздоровлению отрасли, увеличивает доход государственного бюджета и т.д. Экспорт не должен вызывать чувство возмущения или негодования общественности.

Поставки из Таджикистана осуществляют ОАО "Барки Точик" - государственная национальная энергетическая компания (основной экспортер) и смешанная государственно-частная Памирская энергетическая компания ОАО "Памир Энерджи" (частичная поставка в северный Афганистан, провинция Бадахшан, с охватом электрическим светом около 35 тыс. чел).

Экспорт электроэнергии в Афганистан имеет некоторые свои особенности: ОАО "Барки Точик" приходится реагировать на требования национальной энергетической структуры Афганистана. Одним из таких главных требований, на мой взгляд, возможно, является не сезонная, а круглогодичная поставка электроэнергии хотя бы со сниженными объемами в холодный (зимний) период года.

На веб-сайте ОАО "Барки Точик" опубликованы модифицированные табличные отчеты о результатах производственной и финансово-экономической деятельности компании. Эти отчеты уникальные. Отчеты раскрывают также данные по экспорту электроэнергии (объемы и стоимость поставок) в Афганистан и содержать некоторые иные новые сведения (цифры), проливающие свет на подробности экспорта электроэнергии в Афганистан и в другие соседние страны, особенно в зимний период, когда в самом Таджикистане наблюдаются ограничения в поставках электроэнергии населению.

Так, табличные фактические данные обнародованного по квартального отчета за 2025 год показывают, что в первом квартале (январь-март) объем экспорта электроэнергии в Афганистан составил 114,42 млн. кВт. час, что равняется всего на всего 2% от поданного квартального объема в электрическую сеть Таджикистана. Во втором же квартале (апрель-июнь) объем поставок в Афганистан увеличился в более чем в 5 раз и составил 603,58 млн. кВт. час, в третьем квартале 2025 г. – 917,2 млн. кВт. час. За второй и третий кварталы объемы выработки электроэнергии превышали внутренний спрос и поэтому избыток экспортировался. Средний экспортный тариф по кварталам 2025 г.: Первый квартал – 43,62 дирам/кВт. час (4 цента), второй – 39,6 (4 цента), третий – 37,59 дирам/кВт. час (4 цента). Данные за четвертый квартал пока еще не опубликованы.

Любопытная деталь. В первом квартале 2025 года Таджикистан экспортировал электроэнергию также в Узбекистан в объеме 618,55 млн. кВт. час, но за этот же квартал импортировал с другой ЛЭП 841,4 млн. кВт. час электроэнергии. Разница в экспорте-импорте с Узбекистаном составляет 222,85 млн. кВт. час в пользу импорта, что с излишками (почти в два раза) покрывает экспорт в Афганистан в первом квартале 2025 г. Следовательно, зимний экспорт в Афганистан абсолютно (отрицательно) не повлияло на электроснабжение населения Таджикистана. Более того, выгода заметна и по удельной цене за электроэнергию. Поставляли Афганистану по цене 43,62 дирам за кВТ.час (4 цента), покупали от энергосистемы Узбекистана по 21,81 дирам кВт. час.(2 цента).

Объем экспорта электроэнергии в Афганистан за 2024 г. составил 1,525 млрд. кВт. час. Общий объем денежных поступлений при экспортном тарифе 42 дирам/кВт. час (3,85 цента) – 697,13 млн. сомони (63,95 млн. долл. США). По квартальные отчеты за 2024 г. не опубликованы.

Поскольку отчет за 2023 год (по квартальный и годовой) не опубликован, с целью выяснения истинного положения дел в четвертом квартале (октябрь-декабрь) обратимся к опубликованным фактическим итогам каждого квартала 2022 года. В первом квартале 2022 г. объем экспорта в Афганистан составил 89,3 млн. кВт. час, во втором - 644,6, в третьем – 875,8, и в четвертом квартале – 99,7 млн. кВт. час. Всего за 2022 г экспортировано в Афганистан 1709,4 млн. кВт. час электроэнергии. Средний экспортный тариф 36-40 дирам/кВт. час (примерно в среднем 4,3 цента за кВт. час). Общий годовой доход примерно 1135 млн. сомони (примерно около 73 млн. млн. долл. США).

Хотя разбивка по месяцам не приводится, анализируя опубликованные показатели можно сделать однозначный вывод о том, что электроэнергия в Афганистан подается круглогодично, но со значительно меньшими объемами поставок в холодный, зимний период года. Суммарный экспорт за первый и четвертый квартал (6 месяцев) 2022 г. составил всего 11% от общего годового объема экспорта, что не очень-то значительно влияет на электроснабжение населения Таджикистана в холодный период года (октябрь-март). Видимо аналогично было и в 2025 году и в другие годы.

Опубликованные отчеты (таблицы) внесли полную ясность в этом вопросе. Теперь мы знаем ответы на все вопросы касательно экспорта электроэнергии в Афганистан, которые нас волновали.

Говоря об экспорте нельзя не отметить закупки электроэнергии со стороны самой ОАО "Барки Точик" из внутренних самостоятельных источников генерации не входящих в состав "Барки Точик". Это Сангтудинская ГЭС-1, Сангтудинская ГЭС-2 и Рогунская ГЭС.

В 2024 г. ОАО "Барки Точик" осуществил закупки:
- от Сангтудинской ГЭС-1: 2675,86 млн. кВт. час электроэнергии по цене 31,98 дирам/кВт. час (3 цента);
- от Сангтудинской ГЭС-2: 869,5 млн. кВт. час электроэнергии по цене 66,73 дирам/кВт. час (6,36 цента);
- от Рогунской ГЭС: 1208,0 млн. кВт. час электроэнергии по цене 20,44 дирам/кВт. час.(1,95 цента).

В 2025 г., по раннее достигнутыми договоренностями сторон закупочная цена (тариф) для ОАО "Барки Точик" по ГЭС Сангтуда-1 и Сангтуда-2 значительно снизилась, а по Рогунской ГЭС осталась прежней.

От Сангтудинской ГЭС-1 в 2025 году закуплено:
В первом квартале: 666,8 млн. кВт. час по цене 16,36 дирам за кВт. час;
Во втором квартале: 805,58 млн. кВт. час по цене 14,85 дирам за кВт. час;
В третьем квартале: 963,72 млн. кВт. час по цене 14,1 дирам за кВт. час.

От Сангтудинской ГЭС-2 в 2025 году закуплено:
В первом квартале: 219,72 млн. кВт. час электроэнергии по цене 32,05 дирам за кВт час;
Во втором квартале: 268,1 млн. кВт. час по цене 24,41 дирам за кВт. час;
В третьем квартале: 320,49 млн. кВт. час по цене 32,57 дирам за кВт. час.

От Рогунской ГЭС за первые три квартала 2025 года закуплено электроэнергии объемом 1081,3 млн. кВт. час по удельной цене 20,44 дирам за кВт. час.

Собственное производство электроэнергии и все осуществленные объемы закупок передавались в единую электроэнергетическую систему Таджикистана, где распределялись внутренним потребителям и поставлялись на экспорт, в том числе в Афганистан.

С 01 февраля текущего, 2026 г. чувствительно повышаются тарифы на электроэнергию для генерации и передачи поставляемой ОАО "Барки Точик"" для ОАО "Шабакахои таксимоти барк" (распределительные электросети) на 51,3%. Было 16,37 дирам за кВт. час, будет 24,77 дирам за один кВт. час. С другой стороны как упомянуто выше тарифы двух независимых производителей электроэнергии (ГЭС Сангтуда-1 и Сангтуда-2) значительно снизились. Эти два изменения очень благоприятно скажутся на производственной деятельности ОАО "Барки Точик" в 2026 году. Финансовые показатели улучшаться, экспортные возможности расширятся.

Что касается причин ежегодных ограничений по электроснабжению населения Таджикистана в холодный период года (январь-март, октябрь-декабрь) то следует отметить не только невозможность обеспечить достаточный объем генерации до половодья, но и в некоторой степени из-за ухудшения технического состояния сетей. По мнению многих, как специалистов, так и организаций, в том числе международных: -старые сети не выдерживают нагрузку. Вот, что отмечал летом 2025 г. международный аудитор ОАО "Барки Точик" в своем консолидированном отчете:

"Реконструкция электроэнергетической отрасли диктуется сложившейся обстановкой в энергосистеме, обусловленной стремительным ухудшением технического состояния основных фондов. Проведение текущих и капитальных ремонтов крайне недостаточно, требуется новое строительство, восстановление, реконструкция и техническое перевооружение в соответствии с требованиями технического прогресса. Таким образом, технический риск морального и физического износа велик".

инж. Сирожидинов Камолидин
г. Душанбе, 25 января 2026 г.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1769379360


