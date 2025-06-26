Блейз Метревели – гремучая смесь русофобии, - П.В. Густерин

13:10 27.01.2026

П.В. Густерин



Блейз Метревели – гремучая смесь русофобии



Перевод статьи, опубликованной в газете The Times, с неизвестными российскому читателю архивными фактами биографии деда нынешнего главы МИ-6, с комментариями переводчика.



Российскому читателю известно, что дед нынешней главы британской разведки Блейз Метревели был нацистом. Британский журналист реконструировал его биографию и опубликовал результаты своего журналистского расследования.



Гарри Гудвин



Дед новой главы МИ-6 был нацистским "мясником"



Дед Блейз Метревели – перебежчик из Красной Армии, ставший сотрудником немецкой разведки и участвовавший в убийствах евреев и украинских партизан.



Как выяснилось, дед нового главы МИ-6 был перебежчиком из Красной Армии, который впоследствии стал кровожадным сотрудником нацистским разведки, известным под кличкой "Мясник".



Блейз Метревели была назначена первой женщиной-главой Секретной разведывательной службы 15 июня [2025 г.], но о выпускнице Кембриджа, которая до того, как возглавить технологическое подразделение агентства, было мало что известно.



Однако немецкие архивы рассказывают, что дедом Метревели был [некто] Константин Добровольский, украинец, перебежавший из Красной Армии, чтобы стать главным информатором нацистов в Чернигове. Документы, хранящиеся в архиве во Фрайбурге (Германия) подробно описывают жизнь Добровольского. Эти документы были обнаружены журналистами газеты Daily Mail после назначения Метревели [главой британской разведки].



Известный среди командиров Вермахта как "Агент-30", Добровольский родился в 1906 г. в семье отца немецко-польского происхождения и матери-украинки. Он ненавидел Советский Союз после того, как его состоятельные родственники были убиты, а их имения конфискованы после Октябрьской революции 1917 года.



Добровольский несколько лет скрывался, а потом раздобыл поддельное удостоверение личности и отправился в Москву. В 1926 г. он был пойман, после чего отсидел десять лет в сибирском лагере за антисоветскую агитацию, антисемитизм и подделку биографии. Он вернулся из Сибири в 1937 г.



Когда Германия в 1941 г. вторглась в Советский Союз, он сразу же добровольно отправился на фронт.



Добровольский перебежал на сторону нацистов при первой же возможности 4 августа 1941 г. За шпионаж он получал месячную зарплату – всего 81 рейхсмарку, что сегодня составляет около 250 фунтов стерлингов.



Сначала он служил в карательном отряде, который участвовал в массовых убийствах евреев под Киевом.



Перебежчик вернулся в свой родной район Сосница в сентябре 1941 г., где организовал украинский полицейский отряд численностью 300 человек. Этот отряд помогал немецким эскадронам смерти "зачищать" территорию, вылавливая и убивая местных евреев.



Добровольский подписывал рукописные письма своим нацистским начальникам "Хайль Гитлер". Он хвастался "личным" участием в "истреблении евреев" и заявлял, что убил сотни украинских партизан. Согласно архивным документам, он обирал тела жертв Холокоста и смеялся, наблюдая за изнасилованиями женщин-заключенных.



Добровольский дослужился до должности начальника местной разведки. Сначала он служил инспектором в "хиви" (коллаборационистских частях), а затем, в июле 1942 г., перешел в Тайную полевую полицию. Советы назначили за голову Добровольского награду в 50 тысяч рублей (200 тысяч фунтов стерлингов в пересчете на сегодняшние деньги), назвав его "худшим врагом украинского народа".



После того, как остальная часть его семьи в 1943 г. бежала от советского наступления, он остался на оккупированной нацистами Украине и, согласно сообщениям, стал известен под кличкой "Мясник".



Отец Метревели, Константин, родился у Добровольского и его жены Барбары в Сновске (в 1935–2016 гг. – Щорс, Черниговская область. – П.Г.) под Новый год, ставший 1943-м, согласно его свидетельству о натурализации, выданному Министерством внутренних дел.



Добровольский в конце концов добился безопасного отъезда своей жены и 2-месячного сына в Германию.



Последнее упоминание о Добровольском относится к августу 1943 г., за месяц до того, как Красная Армия взяла Чернигов.



После войны мать и сын наконец прибыли в Великобританию, где Барбара в Йоркшире вышла замуж за уроженца Грузии по имени Давид Метревели. Константин взял фамилию своего отчима и никогда не видел Добровольского. Он (Константин. – П.Г.) стал уважаемым [человеком], рентгенологом и ветераном британских вооруженных сил, и воспитывал [Блейз] Метревели с ее братьями и сестрами в Гонконге.



Министерство иностранных дел заявило: "Блейз Метревели [никогда] не знала и не встречалась со своим дедом по отцовской линии. Родословная Блейз противоречива и, как и у многих людей с восточноевропейскими корнями, изучена весьма поверхностно. Именно это непростое наследие способствовало ее стремлению, как будущего главы МИ-6, предотвращать конфликты и защищать британскую общественность от современных угроз со стороны враждебных государств".



The Times

26 июня 2025 г.



См. также: Первая женщина во главе британской разведки

ttps://centrasia.org/newsA.php?st=1750579200