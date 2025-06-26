 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 27.01.2026
23:45  Президент Узбекистана принял гендиректора корпорации "Росатом"
20:08  Бабло сильней эволюции. Решение загадки отказа от многоженства найдено
19:42  Война с фейками: Николай Валуев прокомментировал видео о "кнуте и прянике"
16:29  Санкции и реальность: что говорят цифры о будущем евразийских экономик, - Азиз Абдраимов
15:02  Международный туристический поезд "Шелковый путь" впервые соединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан
14:32  НГ: Китайские разведчики становятся жертвами разборок между талибами
13:10  Блейз Метревели – гремучая смесь русофобии, - П.В. Густерин
03:53  Золото – лакмусовая бумажка международной напряженности, - Валентин Катасонов
02:10  Минобороны России запустило мультимедийный проект "Пепел Холокоста: трагедия, которую невозможно забыть"
00:05  ВС РФ наступают по обоим берегам Северского Донца к юго-западу от Волчанска – итоговая сводка Readovka за 26 января
Понедельник, 26.01.2026
21:26  Таджикистан, вы в курсе, что Россия с вами? Почему Москва недостаточно занимается саморекламой в ЦА
19:57  НГ: Туркменский нейтралитет испытывают на прочность
15:47  Зам.директора Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК назначена Айнура Усенбекова
15:39  Узбекский дипломат Нурали Ирзаев назначен заместителем Сунь Вэйдуня - генсека Секретариата формата "ЦА – Китай"
15:27  В Таджикистане обсуждены итоги развития страны в 2025 году и определены основные задачи на 2026 год
14:58  Руслан Чагаев предложил Николаю Валуеву матч-реванш по геополитике
01:16  Таджикистан: Об экспорте электроэнергии в Афганистан, - Камолидин Сирожидинов
00:50  Гренландия: ключевой плацдарм в новой геополитической битве за Арктику
00:05  ВС РФ на подступах к Константиновке и Ореховскому укрепрайону – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 25.01.2026
20:48  Kun.uz сообщил об аресте бывших руководителей МВД Узбекистана - Бекмурода Абдуллаева и Рустама Турсунова
20:02  КТК завершил ремонт причала №3. Причал №2, пострадавший от украинской атаки, остается нерабочим
18:31  Мозг на паузе: как гаджеты формируют цифровой аутизм у детей, - София Токарева
16:11  В Ташкенте жители выступили против эксперимента МинстройЖКХ по передачи домов УК без согласия жителей
15:04  Британские ученые: как русские "волки-дезертиры" съели 2124 финских оленя
12:57  "Закрытие Южных ворот": чем для Таджикистана могут обернуться беспорядки в Иране?
12:53  Какие полномочия будут у вице-президента Казахстана
02:26  Sputnik: АЭС - это не опасно? Ответ - в видео
02:17  Взгляд: Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви
01:12  Ближний Восток: США и Китай на пути к схватке за аравийские редкоземы?
Суббота, 24.01.2026
22:51  "Военный Осведомитель": Новая оборонная стратегия США - что внутри?
13:37  ФСК: Революция в водном законодательстве Киргизии: что принесет новый Водный кодекс?
03:45  Монголия присоединилась к Совету мира, как ответственная и миролюбивая страна
02:55  Председатель Нацбанка Казахстана о сохранении 18% базовой ставки и девальвации тенге до 1500 за $1
00:05  Русские войска вышли на рубежи атаки южной части Константиновки – итоговая сводка Readovka за 23 января
Пятница, 23.01.2026
19:23  Эксперты объяснили, почему вложения Запада в Среднюю Азию себя не оправдают
14:38  Кыргызстан. Абылаев Тимур Замирбекович назначен заместителем директора НИСИ
14:23  В Туркменистане прошло расширенное заседание Государственного совета безопасности
13:53  Юный Моцарт: школьница из Таджикистана Джаннат Хусейнзода дирижирует и пишет музыку
03:57  Затея Трампа с "Советом мира" унижает Китай, - Юрий Тавровский
02:56  НГ: Союз Узбекистана и Таджикистана дает трещину
01:59  Индийский Центробанк предлагает связать цифровые валюты стран БРИКС
00:23  МК: что скрывается за кремлевским троллингом Европы
00:05  ВС РФ активизировались на севере Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 22 января
Четверг, 22.01.2026
22:29  Трамп в Давосе подписал устав "Совета мира". Лидеры каких стран приехали на церемонию и подписали документ (список)
20:18  В Казахстане построят четыре новых фармзавода за $400 млн.
17:07  Президент Туркменистана сменил главу Государственной пограничной службы
15:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 21.01.2026
01:03  Дания подавится, если получит от США $700 ярдов за Гренландию
00:05  ВС РФ усилили атакующую группировку на западном берегу Гайчура – итоговая сводка Readovka за 21 января
Среда, 21.01.2026
21:48  Второй президент США, погибший в результате покушения, - П.В.Густерин
15:08  Казахстанская нефть: К трудностями на КТК добавилась авария на месторождении Тенгиз
14:03  В ООН объявили о наступлении "эры глобального водного банкротства"
13:06  Известия: Трамп не собирается аннексировать Канаду вопреки заявлениям. И вот почему
12:38  Медет Таиров стал зам.председателя Национального банка Кыргызстана
02:33  Курултай в Казахстане. Как Токаев держит карты при себе: анализ эксперта
01:15  Объем торговли между Китаем и Центральной Азией в 2025 году превысил $100 млрд
00:05  Русские войска готовятся блокировать Боровскую группировку ВСУ – итоговая сводка Readovka за 20 января
Вторник, 20.01.2026
22:25  Монголия и КНР договорились сотрудничать в строительстве газопровода из РФ
16:34  Сергей Лавров изложил официальную позицию России по партнерству со странами Центральной Азии (видео)
12:04  Киргизия. Председателем Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений назначен Талантбек Ташибеков
10:09  Как США покупали земли других стран на протяжении веков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Блейз Метревели – гремучая смесь русофобии, - П.В. ГустеринБлейз Метревели – гремучая смесь русофобии, - П.В. Густерин
13:10 27.01.2026

П.В. Густерин

Блейз Метревели – гремучая смесь русофобии

Перевод статьи, опубликованной в газете The Times, с неизвестными российскому читателю архивными фактами биографии деда нынешнего главы МИ-6, с комментариями переводчика.

Российскому читателю известно, что дед нынешней главы британской разведки Блейз Метревели был нацистом. Британский журналист реконструировал его биографию и опубликовал результаты своего журналистского расследования.

Гарри Гудвин

Дед новой главы МИ-6 был нацистским "мясником"

Дед Блейз Метревели – перебежчик из Красной Армии, ставший сотрудником немецкой разведки и участвовавший в убийствах евреев и украинских партизан.

Как выяснилось, дед нового главы МИ-6 был перебежчиком из Красной Армии, который впоследствии стал кровожадным сотрудником нацистским разведки, известным под кличкой "Мясник".

Блейз Метревели была назначена первой женщиной-главой Секретной разведывательной службы 15 июня [2025 г.], но о выпускнице Кембриджа, которая до того, как возглавить технологическое подразделение агентства, было мало что известно.

Однако немецкие архивы рассказывают, что дедом Метревели был [некто] Константин Добровольский, украинец, перебежавший из Красной Армии, чтобы стать главным информатором нацистов в Чернигове. Документы, хранящиеся в архиве во Фрайбурге (Германия) подробно описывают жизнь Добровольского. Эти документы были обнаружены журналистами газеты Daily Mail после назначения Метревели [главой британской разведки].

Известный среди командиров Вермахта как "Агент-30", Добровольский родился в 1906 г. в семье отца немецко-польского происхождения и матери-украинки. Он ненавидел Советский Союз после того, как его состоятельные родственники были убиты, а их имения конфискованы после Октябрьской революции 1917 года.

Добровольский несколько лет скрывался, а потом раздобыл поддельное удостоверение личности и отправился в Москву. В 1926 г. он был пойман, после чего отсидел десять лет в сибирском лагере за антисоветскую агитацию, антисемитизм и подделку биографии. Он вернулся из Сибири в 1937 г.

Когда Германия в 1941 г. вторглась в Советский Союз, он сразу же добровольно отправился на фронт.

Добровольский перебежал на сторону нацистов при первой же возможности 4 августа 1941 г. За шпионаж он получал месячную зарплату – всего 81 рейхсмарку, что сегодня составляет около 250 фунтов стерлингов.

Сначала он служил в карательном отряде, который участвовал в массовых убийствах евреев под Киевом.

Перебежчик вернулся в свой родной район Сосница в сентябре 1941 г., где организовал украинский полицейский отряд численностью 300 человек. Этот отряд помогал немецким эскадронам смерти "зачищать" территорию, вылавливая и убивая местных евреев.

Добровольский подписывал рукописные письма своим нацистским начальникам "Хайль Гитлер". Он хвастался "личным" участием в "истреблении евреев" и заявлял, что убил сотни украинских партизан. Согласно архивным документам, он обирал тела жертв Холокоста и смеялся, наблюдая за изнасилованиями женщин-заключенных.

Добровольский дослужился до должности начальника местной разведки. Сначала он служил инспектором в "хиви" (коллаборационистских частях), а затем, в июле 1942 г., перешел в Тайную полевую полицию. Советы назначили за голову Добровольского награду в 50 тысяч рублей (200 тысяч фунтов стерлингов в пересчете на сегодняшние деньги), назвав его "худшим врагом украинского народа".

После того, как остальная часть его семьи в 1943 г. бежала от советского наступления, он остался на оккупированной нацистами Украине и, согласно сообщениям, стал известен под кличкой "Мясник".

Отец Метревели, Константин, родился у Добровольского и его жены Барбары в Сновске (в 1935–2016 гг. – Щорс, Черниговская область. – П.Г.) под Новый год, ставший 1943-м, согласно его свидетельству о натурализации, выданному Министерством внутренних дел.

Добровольский в конце концов добился безопасного отъезда своей жены и 2-месячного сына в Германию.

Последнее упоминание о Добровольском относится к августу 1943 г., за месяц до того, как Красная Армия взяла Чернигов.

После войны мать и сын наконец прибыли в Великобританию, где Барбара в Йоркшире вышла замуж за уроженца Грузии по имени Давид Метревели. Константин взял фамилию своего отчима и никогда не видел Добровольского. Он (Константин. – П.Г.) стал уважаемым [человеком], рентгенологом и ветераном британских вооруженных сил, и воспитывал [Блейз] Метревели с ее братьями и сестрами в Гонконге.

Министерство иностранных дел заявило: "Блейз Метревели [никогда] не знала и не встречалась со своим дедом по отцовской линии. Родословная Блейз противоречива и, как и у многих людей с восточноевропейскими корнями, изучена весьма поверхностно. Именно это непростое наследие способствовало ее стремлению, как будущего главы МИ-6, предотвращать конфликты и защищать британскую общественность от современных угроз со стороны враждебных государств".

The Times
26 июня 2025 г.

См. также: Первая женщина во главе британской разведки
ttps://centrasia.org/newsA.php?st=1750579200

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1769508600


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Министром иностранных дел Израиля
- Реализация поручений Президента: для решения проблемных вопросов в туризме Правительством создан Оперативный координационный совет
- По поручению Президента Правительство утвердило единую Концепцию "Дети Казахстана"
- Кадровые перестановки
- Регионы увеличат посевы социальных овощей и кукурузы в 2026 году
- В Правительстве рассмотрели развитие социальной сферы Северо-Казахстанской области
- Казахстан и Германия подтвердили курс на углубление торгово-инвестиционного партнерства
- Министерство финансов РК выявило в аэропорту Алматы незаконные выплаты дивидендов на 6,8 млрд тенге
- По факту гибели военнослужащего начато досудебное расследование
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  