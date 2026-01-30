 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 30.01.2026
22:07  У нашей Организации хороший послужной список. Интервью Генсека ОДКБ Таалатбека Масадыкова
20:47  Казахстан укрепляет позиции в Кувейте в сфере мясопереработки
17:33  Известия: США рассчитывают на венесуэльский сценарий для Ирана
13:23  Британия: "величие проявляется больше в амбициях", - Олег Яновский
04:09  Что происходило в сфере автомобильных грузоперевозок в Узбекистане
02:17  Слава туркменских скакунов на международной арене неуклонно растет
00:05  ВС РФ сжимают клещи вокруг Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 29 января
Четверг, 29.01.2026
22:25  Постпред Китая при ООН предостерег от военной авантюры против Ирана
19:26  Дело №Р-7/25: разъяснения о трудовой миграции. Как Киргизия подала иск к России в суд ЕАЭС
13:52  В Мажилисе состоялся круглый стол на тему "География Казахстана в школах: фундамент для устойчивого будущего страны"
12:38  Садыр Жапаров ввел мораторий на налоговые проверки бизнеса в 2026 году
03:35  Золотое ускорение Трампа, - Александр Яковенко
00:46  Казахстан отсудил у операторов месторождения Карачаганак несколько млрд. долларов
00:05  Самые важные события 28 января в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka
Среда, 28.01.2026
23:35  Взгляд: Как США копают под Китай через Иран
16:38  ФСК: Партнерство "через колено". Предостережение потенциальным "друзьям" Америки
14:35  Израиль расширяет влияние в Каспийском регионе, - Виктория Панфилова
01:47  Ташкент. В ходе видеоселекторного совещания Шавкат Мирзиеев озвучил конкретные причины кадровых чисток
00:50  Помощником президента Таджикистана по связям с общественностью назначен Анвар Сафарзода
00:05  Русские войска начали генеральный штурм Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 27 января
Вторник, 27.01.2026
23:45  Шавкат Мирзиеев принял гендиректора "Росатома". В чем уникальность проекта интегрированной АЭС в Узбекистане
20:08  Бабло сильней эволюции. Решение загадки отказа от многоженства найдено
19:42  Война с фейками: Николай Валуев прокомментировал видео о "кнуте и прянике"
16:29  Санкции и реальность: что говорят цифры о будущем евразийских экономик, - Азиз Абдраимов
15:02  Международный туристический поезд "Шелковый путь" впервые соединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан
14:32  НГ: Китайские разведчики становятся жертвами разборок между талибами
13:10  Блейз Метревели – гремучая смесь русофобии, - П.В. Густерин
03:53  Золото – лакмусовая бумажка международной напряженности, - Валентин Катасонов
02:10  Минобороны России запустило мультимедийный проект "Пепел Холокоста: трагедия, которую невозможно забыть"
00:05  ВС РФ наступают по обоим берегам Северского Донца к юго-западу от Волчанска – итоговая сводка Readovka за 26 января
Понедельник, 26.01.2026
21:26  Таджикистан, вы в курсе, что Россия с вами? Почему Москва недостаточно занимается саморекламой в ЦА
19:57  НГ: Туркменский нейтралитет испытывают на прочность
15:47  Зам.директора Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК назначена Айнура Усенбекова
15:39  Узбекский дипломат Нурали Ирзаев назначен заместителем Сунь Вэйдуня - генсека Секретариата формата "ЦА – Китай"
15:27  В Таджикистане обсуждены итоги развития страны в 2025 году и определены основные задачи на 2026 год
14:58  Руслан Чагаев предложил Николаю Валуеву матч-реванш по геополитике
01:16  Таджикистан: Об экспорте электроэнергии в Афганистан, - Камолидин Сирожидинов
00:50  Гренландия: ключевой плацдарм в новой геополитической битве за Арктику
00:05  ВС РФ на подступах к Константиновке и Ореховскому укрепрайону – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 25.01.2026
20:48  Kun.uz сообщил об аресте бывших руководителей МВД Узбекистана - Бекмурода Абдуллаева и Рустама Турсунова
20:02  КТК завершил ремонт причала №3. Причал №2, пострадавший от украинской атаки, остается нерабочим
18:31  Мозг на паузе: как гаджеты формируют цифровой аутизм у детей, - София Токарева
16:11  В Ташкенте жители выступили против эксперимента МинстройЖКХ по передачи домов УК без согласия жителей
15:04  Британские ученые: как русские "волки-дезертиры" съели 2124 финских оленя
12:57  "Закрытие Южных ворот": чем для Таджикистана могут обернуться беспорядки в Иране?
12:53  Какие полномочия будут у вице-президента Казахстана
02:26  Sputnik: АЭС - это не опасно? Ответ - в видео
02:17  Взгляд: Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви
01:12  Ближний Восток: США и Китай на пути к схватке за аравийские редкоземы?
Суббота, 24.01.2026
22:51  "Военный Осведомитель": Новая оборонная стратегия США - что внутри?
13:37  ФСК: Революция в водном законодательстве Киргизии: что принесет новый Водный кодекс?
03:45  Монголия присоединилась к Совету мира, как ответственная и миролюбивая страна
02:55  Председатель Нацбанка Казахстана о сохранении 18% базовой ставки и девальвации тенге до 1500 за $1
00:05  Русские войска вышли на рубежи атаки южной части Константиновки – итоговая сводка Readovka за 23 января
Пятница, 23.01.2026
19:23  Эксперты объяснили, почему вложения Запада в Среднюю Азию себя не оправдают
14:38  Кыргызстан. Абылаев Тимур Замирбекович назначен заместителем директора НИСИ
14:23  В Туркменистане прошло расширенное заседание Государственного совета безопасности
13:53  Юный Моцарт: школьница из Таджикистана Джаннат Хусейнзода дирижирует и пишет музыку
03:57  Затея Трампа с "Советом мира" унижает Китай, - Юрий Тавровский
02:56  НГ: Союз Узбекистана и Таджикистана дает трещину
01:59  Индийский Центробанк предлагает связать цифровые валюты стран БРИКС
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Казахстан укрепляет позиции в Кувейте в сфере мясопереработкиКазахстан укрепляет позиции в Кувейте в сфере мясопереработки
20:47 30.01.2026

От дипломатии к контрактам: Казахстан укрепляет позиции в Кувейте в сфере мясопереработки

Казахстанский агробизнес делает серьезную ставку на Ближний Восток. Компания "Eurasia Agro Semey", реализующая масштабный инвестиционный проект по строительству современного мясоперерабатывающего комплекса в Абайской области, подписала Меморандум о сотрудничестве с кувейтской "ALMARAI National Co.". Сделка, оформленная в ходе рабочего визита в Кувейт, может стать "входным билетом" для отечественной мясной продукции на рынок с потребительской базой более 400 млн человек.

Кувейт как логистический хаб

Выбор партнера не случаен. Кувейт импортирует более 90% продуктов питания, что делает его критически зависимым от внешних поставок. Однако для Казахстана это не просто рынок сбыта, а стратегический хаб.

Как отмечает Посол РК в Кувейте Ержан Елекеев, развитая сеть представительств кувейтского частного сектора позволяет использовать страну как логистический узел для экспансии на весь регион Ближнего Востока. Посольство активно содействует выстраиванию прямых контактов, чтобы облегчить путь казахстанской продукции с высокой добавленной стоимостью на рынки стран Ближнего Востока.

Масштаб наследия и новая технологичность

Проект компании "Eurasia Agro Semey" реализуется на территории, исторически связанной с деятельностью знаменитого Семипалатинского мясокомбината имени Калинина – одного из крупнейших предприятий мясной промышленности советского периода, обладавшего мощностью переработки до одного миллиона голов скота в год.

В настоящее время компания осуществляет строительство нового современного мясоперерабатывающего комплекса, отвечающего международным стандартам. При этом проект сохраняет преемственность производственных традиций региона и опирается на накопленный опыт и кадровый потенциал, формируя современное высокотехнологичное предприятие, где процесс контролируется по принципу "от фермы до прилавка":
• Производственные мощности: в одну смену комплекс готов перерабатывать до 1 000 голов мелкого и 100 голов крупного рогатого скота.
• Глубокая переработка: ежесуточно планируется выпускать до 5 тонн консервов и 3 тонн колбасных изделий.
• Ресурсная база: компания оперирует внушительным земельным банком более чем в 51 000 Га, включая пастбища и орошаемые земли.

Экономический эффект и тайминг

Проект компании "Eurasia Agro Semey" реализуется в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В своем выступлении на Втором форуме работников сельского хозяйства Президент отметил, что по прогнозам мировое потребление красного мяса в ближайшие десять лет увеличится до 233 млн тонн. Это открывает для Казахстана дополнительные возможности для наращивания экспорта и укрепления позиций на международных рынках.

Полноценный запуск предприятия намечен на август 2026 года. Помимо валютной выручки, проект несет серьезную социальную нагрузку. По предварительным расчетам, создание полноценного агропромышленного кластера обеспечит работой до 10 000 человек, включая смежные фермерские хозяйства.

На фоне глобального роста спроса на продовольствие, кейс "Eurasia Agro Semey" становится наглядным примером того, как индустриальное наследие может быть трансформировано в экспортно-ориентированный актив нового поколения.

Посольство Республики Казахстан в Государстве Кувейт
30.01.2026

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1769795220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Пакет важных законов одобрил Сенат
- Правительство открыто к конструктивному диалогу с инвесторами во всех сферах – Олжас Бектенов провел промежуточное заседание СИИ
- Состоялось очередное заседание Комиссии по конституционной реформе
- Кадровые перестановки
- Подведены итоги аудита ВАП в городе Алматы
- Лимиты водопользования, строительство водохранилищ, поддержка сельского предпринимательства: Канат Бозумбаев посетил область Жетісу
- В столице состоялось расширенное заседание Коллегии Министерства туризма и спорта
- Вынесен приговор по делу о создании и участии в организованной преступной группе, совершившей ряд тяжких и особо тяжких преступлений на территории Республики Казахстан
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  