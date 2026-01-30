Казахстан укрепляет позиции в Кувейте в сфере мясопереработки

От дипломатии к контрактам: Казахстан укрепляет позиции в Кувейте в сфере мясопереработки



Казахстанский агробизнес делает серьезную ставку на Ближний Восток. Компания "Eurasia Agro Semey", реализующая масштабный инвестиционный проект по строительству современного мясоперерабатывающего комплекса в Абайской области, подписала Меморандум о сотрудничестве с кувейтской "ALMARAI National Co.". Сделка, оформленная в ходе рабочего визита в Кувейт, может стать "входным билетом" для отечественной мясной продукции на рынок с потребительской базой более 400 млн человек.



Кувейт как логистический хаб



Выбор партнера не случаен. Кувейт импортирует более 90% продуктов питания, что делает его критически зависимым от внешних поставок. Однако для Казахстана это не просто рынок сбыта, а стратегический хаб.



Как отмечает Посол РК в Кувейте Ержан Елекеев, развитая сеть представительств кувейтского частного сектора позволяет использовать страну как логистический узел для экспансии на весь регион Ближнего Востока. Посольство активно содействует выстраиванию прямых контактов, чтобы облегчить путь казахстанской продукции с высокой добавленной стоимостью на рынки стран Ближнего Востока.



Масштаб наследия и новая технологичность



Проект компании "Eurasia Agro Semey" реализуется на территории, исторически связанной с деятельностью знаменитого Семипалатинского мясокомбината имени Калинина – одного из крупнейших предприятий мясной промышленности советского периода, обладавшего мощностью переработки до одного миллиона голов скота в год.



В настоящее время компания осуществляет строительство нового современного мясоперерабатывающего комплекса, отвечающего международным стандартам. При этом проект сохраняет преемственность производственных традиций региона и опирается на накопленный опыт и кадровый потенциал, формируя современное высокотехнологичное предприятие, где процесс контролируется по принципу "от фермы до прилавка":

• Производственные мощности: в одну смену комплекс готов перерабатывать до 1 000 голов мелкого и 100 голов крупного рогатого скота.

• Глубокая переработка: ежесуточно планируется выпускать до 5 тонн консервов и 3 тонн колбасных изделий.

• Ресурсная база: компания оперирует внушительным земельным банком более чем в 51 000 Га, включая пастбища и орошаемые земли.



Экономический эффект и тайминг



Проект компании "Eurasia Agro Semey" реализуется в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В своем выступлении на Втором форуме работников сельского хозяйства Президент отметил, что по прогнозам мировое потребление красного мяса в ближайшие десять лет увеличится до 233 млн тонн. Это открывает для Казахстана дополнительные возможности для наращивания экспорта и укрепления позиций на международных рынках.



Полноценный запуск предприятия намечен на август 2026 года. Помимо валютной выручки, проект несет серьезную социальную нагрузку. По предварительным расчетам, создание полноценного агропромышленного кластера обеспечит работой до 10 000 человек, включая смежные фермерские хозяйства.



На фоне глобального роста спроса на продовольствие, кейс "Eurasia Agro Semey" становится наглядным примером того, как индустриальное наследие может быть трансформировано в экспортно-ориентированный актив нового поколения.



