|10 самых важных дат истории Актюбинска, - П.В.Густерин
12:54 02.02.2026
П.В. Густерин
10 самых важных дат истории Актюбинска
1869 - основание военного укрепления под названием Актюбе.
С 1891 - уездный город Актюбинск Тургайской области.
1902 - строительство через город железной дороги Оренбург - Ташкент.
1921-1928 - административный центр Актюбинской губернии.
1921-1930 - административный центр Актюбинского округа.
С 10 марта 1932 - административный центр Актюбинской области.
С 1936 - в составе Казахстана.
С 1991 - в составе суверенного Казахстана.
11 марта 1999 - переименование в Актобе.
5 июня 2016 - нападение исламистов на горожан и воинскую часть.