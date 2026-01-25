10 самых важных дат истории Актюбинска, - П.В.Густерин

12:54 02.02.2026

П.В. Густерин



10 самых важных дат истории Актюбинска



1869 - основание военного укрепления под названием Актюбе.



С 1891 - уездный город Актюбинск Тургайской области.



1902 - строительство через город железной дороги Оренбург - Ташкент.



1921-1928 - административный центр Актюбинской губернии.



1921-1930 - административный центр Актюбинского округа.



С 10 марта 1932 - административный центр Актюбинской области.



С 1936 - в составе Казахстана.



С 1991 - в составе суверенного Казахстана.



11 марта 1999 - переименование в Актобе.



5 июня 2016 - нападение исламистов на горожан и воинскую часть.