Санкции ЕС против России: Краткая хронология всех 20-ти пакетов

03:15 07.02.2026

Краткая хронология всех пакетов санкций ЕС против России (с 2022 по 2026 годы):



Год 2022:

1-й пакет (февр. 2022): Реакция на признание ЛНР/ДНР. Персональные санкции (депутаты Госдумы), запрет на финансирование госдолга.

2-й пакет (февр. 2022): Ответ на начало СВО. Заморозка активов президента и главы МИД, ограничения на экспорт высоких технологий и авиацию.

3-й пакет (март 2022): Отключение первых банков от SWIFT (ВТБ, "Открытие" и др.), закрытие неба ЕС для самолетов РФ, запрет на вещание RT и Sputnik.

4-й пакет (март 2022): Запрет на инвестиции в энергетический сектор РФ, экспорт предметов роскоши и импорт продукции из стали.

5-й пакет (апр. 2022): Эмбарго на российский уголь, запрет на заход российских судов в порты ЕС и работу российских автоперевозчиков.

6-й пакет (июнь 2022): Частичное эмбарго на нефть (морские поставки), отключение Сбербанка от SWIFT.

7-й пакет (июль 2022): Запрет на импорт российского золота, усиление контроля над экспортом двойного назначения.

8-й пакет (окт. 2022): Правовая база для введения потолка цен на нефть, запрет на обслуживание криптокошельков граждан РФ.

9-й пакет (дек. 2022): Санкции против еще трех банков (включая МКБ), запрет на экспорт беспилотников и отзыв лицензий у телеканалов (НТВ, Россия-1).



