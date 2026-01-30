|Санкции ЕС против России: Краткая хронология всех 20-ти пакетов
03:15 07.02.2026
Краткая хронология всех пакетов санкций ЕС против России (с 2022 по 2026 годы):
Год 2022:
1-й пакет (февр. 2022): Реакция на признание ЛНР/ДНР. Персональные санкции (депутаты Госдумы), запрет на финансирование госдолга.
2-й пакет (февр. 2022): Ответ на начало СВО. Заморозка активов президента и главы МИД, ограничения на экспорт высоких технологий и авиацию.
3-й пакет (март 2022): Отключение первых банков от SWIFT (ВТБ, "Открытие" и др.), закрытие неба ЕС для самолетов РФ, запрет на вещание RT и Sputnik.
4-й пакет (март 2022): Запрет на инвестиции в энергетический сектор РФ, экспорт предметов роскоши и импорт продукции из стали.
5-й пакет (апр. 2022): Эмбарго на российский уголь, запрет на заход российских судов в порты ЕС и работу российских автоперевозчиков.
6-й пакет (июнь 2022): Частичное эмбарго на нефть (морские поставки), отключение Сбербанка от SWIFT.
7-й пакет (июль 2022): Запрет на импорт российского золота, усиление контроля над экспортом двойного назначения.
8-й пакет (окт. 2022): Правовая база для введения потолка цен на нефть, запрет на обслуживание криптокошельков граждан РФ.
9-й пакет (дек. 2022): Санкции против еще трех банков (включая МКБ), запрет на экспорт беспилотников и отзыв лицензий у телеканалов (НТВ, Россия-1).
Год 2023:
10-й пакет (февр. 2023): Запрет транзита через РФ товаров двойного назначения, санкции против "Альфа-банка", "Тинькофф" и "Росбанка".
11-й пакет (июнь 2023): Механизм наказания третьих стран за помощь в обходе санкций, запрет на въезд прицепов с номерами РФ.
12-й пакет (дек. 2023): Запрет на импорт российских алмазов, требование включать пункт "No Russia" в экспортные контракты.
Год 2024:
13-й пакет (февр. 2024): Масштабное расширение списков (почти 200 лиц и компаний), фокус на компаниях из Китая, Индии и Турции, помогающих ВПК.
14-й пакет (июнь 2024): Запрет на перевалку российского СПГ в портах ЕС для отправки в третьи страны, запрет на использование системы СПФС (аналог SWIFT).
15-й пакет (дек. 2024): Новые ограничения против "теневого флота" и запрет на импорт российского гелия.
Год 2025:
16-й пакет (февр. 2025): Блокировка системы "Мир" и запрет для иностранных компаний на использование российского аналога SWIFT (СПФС).
17-й пакет (май 2025): Запрет на экспорт специфических химикатов и запчастей для высокоточного промышленного оборудования.
18-й пакет (июль 2025): Ограничение финансовых услуг и новые меры против обхода санкций через страны Центральной Азии.
19-й пакет (окт. 2025): Окончательный отказ от краткосрочных контрактов на поставку российского СПГ.
Год 2026:
20-й пакет (февр. 2026): Масштабные санкции против "теневого флота" (43 судна), запрет на экспорт редких металлов и обслуживание арктических газовых проектов.