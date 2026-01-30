"Абрикосовая столица" меняет облик: В Исфаре демонтировали знаменитый символ города

22:00 07.02.2026

В центре Исфары снесли одну из самых узнаваемых достопримечательностей города - макет огромного абрикоса с веточкой. Демонтаж конструкции, ставшей визитной карточкой региона, вызвал активные обсуждения среди жителей.



История абрикоса



Инсталляция была торжественно открыта в октябре 2016 года. Расположенный в самом сердце города, у моста через реку Исфаринка, гигантский плод с зеленой веткой символизировал главное богатство края. Исфара заслуженно считается центром абрикосоводства: около 85% населения региона связано с выращиванием этого фрукта, а местные сады занимают десятки тысяч гектаров.



Причины перемен



Решение о сносе не было случайным. Город вступил в фазу масштабного обновления к 35-летию независимости Таджикистана (9 сентября 2026 года).



