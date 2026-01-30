 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Суббота, 07.02.2026
22:00  "Абрикосовая столица" меняет облик: В Исфаре демонтировали знаменитый символ города
19:11  Синьхуа: МИД КНР прокомментировал популярный в интернете тренд "стать китайцем"
15:17  НГ: Турнир в Вейк-ан-Зее завершился триумфом узбекских гроссмейстеров
03:15  Санкции ЕС против России: Краткая хронология всех 20-ти пакетов
01:48  Британская Shell разочарована Казахстаном, отказавшимся менять Карачаганак на бусы
00:05  ВС РФ начали изоляцию Боровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 6 февраля
Пятница, 06.02.2026
22:58  МК: Версии проводимой в Китае чистки в военном руководстве
11:21  Казахстан и Россия: дружба, проверенная временем, - посол РК в РФ Даурен Абаев
06:14  В Киргизии ГКНБ выявил женское крыло "Хизб ут-Тахрир"* - обсуждали установление халифата
02:17  Интервью Президента Казахстана пакистанской газете
00:05  ВС РФ добивают сельский укрепрайон ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 февраля
Четверг, 05.02.2026
17:03  Узбекистан получил окно в океан через пакистанский порт Карачи
16:19  Талибан* заявил, что угроза ИГИЛ* исходит не из Афганистана, а из соседних стран
15:36  В Таджикистане запущен спутниковый интернет Starlink
14:38  НГ: Президент ФИФА как барометр мировой политики
13:02  США в ЦентрАзии: сладкоголосые вестники экспансии, - Сергей Кожемякин
04:10  Китай построил в Алжире первую в Африке тяжеловесную магистраль в пустыне
03:08  Узбекистан вернул из Британии уникальные артефакты времен древней Бактрии
02:47  Международная торговля в 2025 году: Трамп шумит, а Китай втихую укрепляет позиции, - Валентин Катасонов
00:05  Русские войска расширяют свое присутствие в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 4 февраля
Среда, 04.02.2026
19:04  Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции
17:56  Президент Казахстана обсудил в Исламабаде возможности пакистанских портов Карачи и Гвадар. На очереди Узбекистан
16:45  США пытаются сломить волю Кубы к сопротивлению, - Дмитрий Нефедов
08:04  Садыр Жапаров разъяснил причины реформ автошкол и рассказал о своих родных, которые погибли в ДТП
07:52  ЕЭК: О ситуации на казахстанско-кыргызской границе
07:46  Где и как ремонтируют самолеты и вертолеты ВВС Минобороны Узбекистана (видео)
04:03  НГ: Евросоюз демонстративно накажет Бишкек
03:49  Минтруд Таджикистана подвел итоги 2025 года: 31 тысяча уехала по оргнабору в РФ, 36 тысяч - депортированы из РФ
00:05  Русские войска преодолели оборонительную линию ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 3 февраля
Вторник, 03.02.2026
19:51  Прощай, Чабахар? Как США закрывают Центральной Азии окно в океан
18:07  Си Цзиньпин впервые заявил о планах сделать юань мировой резервной валютой
15:12  100 лет Кыргызской АССР: опыт и перспективы
14:44  Граждане США и Украины объединились, чтобы "потрясти" кошельки казахстанцев через онлайн-казино
02:07  НГ: Соединенные Штаты готовятся выкупить у Дании контроль над Панамским каналом
01:01  Взгляд: Почему капитализм мешает добывать редкоземы и как получилось, что монополистом стал Китай?
00:05  Русские войска возобновили активные действия на Харьковском направлении – итоговая сводка Readovka за 2 февраля
Понедельник, 02.02.2026
22:00  СВР России: Франция готовит неоколониальные перевороты в Африке
19:10  Силы Запада против США – империя должна пасть? - Платон Беседин
14:48  Президент Таджикистана утвердил символ 35-летия государственной независимости
14:37  Президенты Узбекистана и Турции подписали солидный пакет документов о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
12:54  10 самых важных дат истории Актюбинска, - П.В.Густерин
06:24  РГ: Эксперты оценили решение ОПЕК+ не менять объемы добычи нефти
04:40  ФСБ опубликовала доклад Судоплатова о настроениях немцев и их сателлитов под Сталинградом
02:56  НГ: Таджикистан не смог справиться с зависимостью от денег мигрантов
01:19  Известия: Оппозиция Молдавии инициирует референдум о выходе из СНГ
00:05  Русская армия штурмует Красный Лиман и давит ВСУ под Константиновкой – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 01.02.2026
21:28  "Единая Россия" и казахстанская партия "Аманат" подписали документ о сотрудничестве и обменялись подарками
19:04  Синьхуа: Визит премьера Британии в Китай продемонстрировал ширину и глубину сотрудничества
13:43  Глобальный долг: каков он и к чему может привести? - Валентин Катасонов
13:25  НГ: "Переждать" Трампа может и не получиться
01:53  КНДР испытала мощнейшую в мире модернизированную РСЗО KN-25 (видео)
00:05  Энергетическое перемирие: как России пережить на коленях "адское унижение", - Кирилл Стрельников
Суббота, 31.01.2026
18:00  В Душанбе песнями и танцами встретили праздник Сада (видео)
13:32  В Казахстане опровергли фейк об отмене запрета на продажу земли иностранцам в проекте новой Конституции
04:52  Взгляд: Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим
03:23  Современное изобразительное искусство: мазня или шедевр (на примере фильма 1+1)
02:58  "Большая игра": с помощью беглых "правозащитников" Запад шатает ЦА-регион, - Марат Нургожаев
00:05  Русские войска провели внезапную атаку к северу от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 30 января
Пятница, 30.01.2026
22:07  У нашей Организации хороший послужной список. Интервью Генсека ОДКБ Таалатбека Масадыкова
20:47  Казахстан укрепляет позиции в Кувейте в сфере мясопереработки
17:33  Известия: США рассчитывают на венесуэльский сценарий для Ирана
    Таджикистан   | 
"Абрикосовая столица" меняет облик: В Исфаре демонтировали знаменитый символ города
22:00 07.02.2026

В центре Исфары снесли одну из самых узнаваемых достопримечательностей города - макет огромного абрикоса с веточкой. Демонтаж конструкции, ставшей визитной карточкой региона, вызвал активные обсуждения среди жителей.

История абрикоса

Инсталляция была торжественно открыта в октябре 2016 года. Расположенный в самом сердце города, у моста через реку Исфаринка, гигантский плод с зеленой веткой символизировал главное богатство края. Исфара заслуженно считается центром абрикосоводства: около 85% населения региона связано с выращиванием этого фрукта, а местные сады занимают десятки тысяч гектаров.

Причины перемен

Решение о сносе не было случайным. Город вступил в фазу масштабного обновления к 35-летию независимости Таджикистана (9 сентября 2026 года).



Реконструкция дорог: Для разгрузки трафика расширяется дорожное полотно именно в той зоне, где стоял памятник.

Новое строительство: Район застраивается современными объектами, такими как ЖК "Исфара Сити", что требует обновления архитектурного облика.

Технический износ и "грустный" вид: За годы под палящим солнцем ярко-оранжевый фрукт выгорел до грязно-желтого цвета.

Что будет дальше?

По предварительной информации, власти планируют установить новый монумент. Горожане надеются, что новый символ станет достойным и долговечным воплощением трудолюбия жителей "абрикосового рая".

Автор: Google ИИ

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1770490800


