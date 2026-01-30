|"Абрикосовая столица" меняет облик: В Исфаре демонтировали знаменитый символ города
22:00 07.02.2026
В центре Исфары снесли одну из самых узнаваемых достопримечательностей города - макет огромного абрикоса с веточкой. Демонтаж конструкции, ставшей визитной карточкой региона, вызвал активные обсуждения среди жителей.
История абрикоса
Инсталляция была торжественно открыта в октябре 2016 года. Расположенный в самом сердце города, у моста через реку Исфаринка, гигантский плод с зеленой веткой символизировал главное богатство края. Исфара заслуженно считается центром абрикосоводства: около 85% населения региона связано с выращиванием этого фрукта, а местные сады занимают десятки тысяч гектаров.
Причины перемен
Решение о сносе не было случайным. Город вступил в фазу масштабного обновления к 35-летию независимости Таджикистана (9 сентября 2026 года).
Реконструкция дорог: Для разгрузки трафика расширяется дорожное полотно именно в той зоне, где стоял памятник.
Новое строительство: Район застраивается современными объектами, такими как ЖК "Исфара Сити", что требует обновления архитектурного облика.
Технический износ и "грустный" вид: За годы под палящим солнцем ярко-оранжевый фрукт выгорел до грязно-желтого цвета.
Что будет дальше?
По предварительной информации, власти планируют установить новый монумент. Горожане надеются, что новый символ станет достойным и долговечным воплощением трудолюбия жителей "абрикосового рая".
Автор: Google ИИ