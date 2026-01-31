 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 09.02.2026
02:39  Ловушка терминов? Кто на самом деле построил Колпаковское училище в Караколе 150 лет назад
00:05  Русская армия "срезает" ВСУ на Харьковщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.02.2026
21:47  НГ: Центральная Азия ищет торговые пути в обход Ирана
19:01  Завтра: Почему в российском информационном поле доминируют "вражьи СМИ"
16:01  Взгляд: История с портом Чабахар. России и Центральной Азии закрывают окно в Индийский океан?
15:05  Евразийство или евроордынство? Почему в России по-прежнему доминируют голоса с Запада, - Игорь Караулов
02:09  Известия: На Ближнем Востоке формируются два противоборствующих блока
01:18  Комплекс еврокарлика. Дания 1807, 1940, 2026 годов, - Игорь Шумейко
Суббота, 07.02.2026
22:00  "Абрикосовая столица" меняет облик: В Исфаре демонтировали знаменитый символ города
19:11  Синьхуа: МИД КНР прокомментировал популярный в интернете тренд "стать китайцем"
15:17  НГ: Турнир в Вейк-ан-Зее завершился триумфом узбекских гроссмейстеров
03:15  Санкции ЕС против России: Краткая хронология всех 20-ти пакетов
01:48  Британская Shell разочарована Казахстаном, отказавшимся менять Карачаганак на бусы
00:05  ВС РФ начали изоляцию Боровской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 6 февраля
Пятница, 06.02.2026
22:58  МК: Версии проводимой в Китае чистки в военном руководстве
11:21  Казахстан и Россия: дружба, проверенная временем, - посол РК в РФ Даурен Абаев
06:14  В Киргизии ГКНБ выявил женское крыло "Хизб ут-Тахрир"* - обсуждали установление халифата
02:17  Интервью Президента Казахстана пакистанской газете
00:05  ВС РФ добивают сельский укрепрайон ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за 5 февраля
Четверг, 05.02.2026
17:03  Узбекистан получил окно в океан через пакистанский порт Карачи
16:19  Талибан* заявил, что угроза ИГИЛ* исходит не из Афганистана, а из соседних стран
15:36  В Таджикистане запущен спутниковый интернет Starlink
14:38  НГ: Президент ФИФА как барометр мировой политики
13:02  США в ЦентрАзии: сладкоголосые вестники экспансии, - Сергей Кожемякин
04:10  Китай построил в Алжире первую в Африке тяжеловесную магистраль в пустыне
03:08  Узбекистан вернул из Британии уникальные артефакты времен древней Бактрии
02:47  Международная торговля в 2025 году: Трамп шумит, а Китай втихую укрепляет позиции, - Валентин Катасонов
00:05  Русские войска расширяют свое присутствие в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 4 февраля
Среда, 04.02.2026
19:04  Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции
17:56  Президент Казахстана обсудил в Исламабаде возможности пакистанских портов Карачи и Гвадар. На очереди Узбекистан
16:45  США пытаются сломить волю Кубы к сопротивлению, - Дмитрий Нефедов
08:04  Садыр Жапаров разъяснил причины реформ автошкол и рассказал о своих родных, которые погибли в ДТП
07:52  ЕЭК: О ситуации на казахстанско-кыргызской границе
07:46  Где и как ремонтируют самолеты и вертолеты ВВС Минобороны Узбекистана (видео)
04:03  НГ: Евросоюз демонстративно накажет Бишкек
03:49  Минтруд Таджикистана подвел итоги 2025 года: 31 тысяча уехала по оргнабору в РФ, 36 тысяч - депортированы из РФ
00:05  Русские войска преодолели оборонительную линию ВСУ по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 3 февраля
Вторник, 03.02.2026
19:51  Прощай, Чабахар? Как США закрывают Центральной Азии окно в океан
18:07  Си Цзиньпин впервые заявил о планах сделать юань мировой резервной валютой
15:12  100 лет Кыргызской АССР: опыт и перспективы
14:44  Граждане США и Украины объединились, чтобы "потрясти" кошельки казахстанцев через онлайн-казино
02:07  НГ: Соединенные Штаты готовятся выкупить у Дании контроль над Панамским каналом
01:01  Взгляд: Почему капитализм мешает добывать редкоземы и как получилось, что монополистом стал Китай?
00:05  Русские войска возобновили активные действия на Харьковском направлении – итоговая сводка Readovka за 2 февраля
Понедельник, 02.02.2026
22:00  СВР России: Франция готовит неоколониальные перевороты в Африке
19:10  Силы Запада против США – империя должна пасть? - Платон Беседин
14:48  Президент Таджикистана утвердил символ 35-летия государственной независимости
14:37  Президенты Узбекистана и Турции подписали солидный пакет документов о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
12:54  10 самых важных дат истории Актюбинска, - П.В.Густерин
06:24  РГ: Эксперты оценили решение ОПЕК+ не менять объемы добычи нефти
04:40  ФСБ опубликовала доклад Судоплатова о настроениях немцев и их сателлитов под Сталинградом
02:56  НГ: Таджикистан не смог справиться с зависимостью от денег мигрантов
01:19  Известия: Оппозиция Молдавии инициирует референдум о выходе из СНГ
00:05  Русская армия штурмует Красный Лиман и давит ВСУ под Константиновкой – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 01.02.2026
21:28  "Единая Россия" и казахстанская партия "Аманат" подписали документ о сотрудничестве и обменялись подарками
19:04  Синьхуа: Визит премьера Британии в Китай продемонстрировал ширину и глубину сотрудничества
13:43  Глобальный долг: каков он и к чему может привести? - Валентин Катасонов
13:25  НГ: "Переждать" Трампа может и не получиться
01:53  КНДР испытала мощнейшую в мире модернизированную РСЗО KN-25 (видео)
00:05  Энергетическое перемирие: как России пережить на коленях "адское унижение", - Кирилл Стрельников
Суббота, 31.01.2026
18:00  В Душанбе песнями и танцами встретили праздник Сада (видео)
Архив
02:39 09.02.2026
02:39 09.02.2026

Листая новости о Караколе, вы наверняка встречали заголовки: "Мастера из Европы построили здание на Иссык-Куле и оно стоит уже почти 155 лет", "Здание колледжа им. И. Бийбосунова в 1870-х построили приглашенные мастера из Европы".

Современная молодежь часто попадает в "ловушку терминов", представляя себе строителей из современного Евросоюза. Давайте восстановим историческую справедливость и узнаем имена героев этой стройки!

Историко-архитектурная справка:

Главный корпус педагогического колледжа им. И. Бийбосунова (г. Каракол)
Дата постройки: 1878 год (главный корпус), 1908 год (второй корпус).
Материал: Тянь-шаньская ель (ель Шренка).
Статус: Памятник архитектуры республиканского значения.

1. Инициатор и заказчик: Генерал Герасим Колпаков

Строительство здания стало частью масштабного плана по превращению военного укрепления Каракол в современный административный и культурный центр. Инициатором проекта выступил первый губернатор Семиреченской области Герасим Алексеевич Колпаков (1819–1896).

Его вклад: После разрушительных землетрясений Колпаков лично запретил возведение крупных кирпичных зданий, внедрив стандарт сейсмостойкого деревянного зодчества. Он выделил средства на создание первого светского учебного заведения региона - Колпаковского училища, которое позже стало мужской гимназией, а ныне является педагогическим колледжем.

2. Проектировщики: "Европейские мастера" и инженерная мысль

В истории здания часто упоминаются "европейские мастера". В контексте XIX века это означало специалистов западной инженерной школы Российской империи:

Инженерная группа: Проектированием и надзором занимались военные инженеры и архитекторы из Санкт-Петербурга и Москвы. Среди них было много этнических немцев и поляков (до 20-30% командного состава), что и дало повод называть стиль зданий "европейским".

Яков Иванович Корольков (1850–1921): Выдающийся инженер и ученый, живший в Караколе. Он адаптировал чертежи под местные климатические условия, следил за качеством постройки и внедрял научные методы эксплуатации зданий. Именно он принимал в этих стенах знаменитого венгерского исследователя Дьердя Алмаши в 1906 году.

Семья Зенковых: Основы сейсмостойкого строительства в регионе заложил первый архитектор Семиречья Павел Зенков, чьи методики (сочетание гибкого деревянного каркаса и прочного фундамента) были применены и в Караколе.

3. Исполнители: Искусство сруба

Если "мозгом" проекта были инженеры, то его "руками" стали русские плотницкие артели.

Происхождение мастеров: Мастера из северных губерний России (Владимирской, Вятской, Костромской) были приглашены за их уникальное умение работать с деревом.

Технология: Они применили технику "сруба с остатком", превратив грубые бревна тянь-шаньской ели в изящную архитектурную форму с резными портиками и наличниками, имитирующими европейскую каменную лепнину.

4. Технологический феномен: Сейсмическое чудо

Здание стоит уже 148 лет (на 2026 г.) и считается "сейсмическим чудом". Его долговечность обусловлена тремя факторами:

Материал: Тянь-шаньская ель со временем "каменеет", становясь устойчивой к гниению и вредителям.

Эластичность: Деревянный каркас поглощает энергию подземных толчков, в то время как кирпичные здания разрушаются.

Вентиляция: Продуманная инженерами система фундамента предотвращает скопление влаги, что спасло нижние венцы сруба от разрушения за полтора века.

5. Историческая преемственность

Здание никогда не меняло своего назначения. От Колпаковского училища и гимназий начала XX века до создания в 1930 году педагогического техникума - эти стены всегда служили образованию. Здесь учились и работали великие деятели науки и культуры: Касым Тыныстанов, Хусейн Карасаев, Нагима Айтматова и Ильяс Бийбосунов, чье имя колледж с гордостью носит сегодня.

Примечание:
1. В 1871 году в Караколе было официально учреждено двухклассное городское училище. В 1878 году было завершено строительство того самого капитального деревянного здания из тянь-шаньской ели по проекту инженеров администрации Колпакова, которое сохранилось до наших дней.
2. История переименований города: Основан как Каракол (1869), переименован в Пржевальск (1889), вернули название Каракол (1921), снова Пржевальск (1939), с 1992 - Каракол.

Автор справки Google ИИ.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1770593940


