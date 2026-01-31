Ловушка терминов? Кто на самом деле построил Колпаковское училище в Караколе 150 лет назад

02:39 09.02.2026

Листая новости о Караколе, вы наверняка встречали заголовки: "Мастера из Европы построили здание на Иссык-Куле и оно стоит уже почти 155 лет", "Здание колледжа им. И. Бийбосунова в 1870-х построили приглашенные мастера из Европы".



Современная молодежь часто попадает в "ловушку терминов", представляя себе строителей из современного Евросоюза. Давайте восстановим историческую справедливость и узнаем имена героев этой стройки!



Историко-архитектурная справка:



Главный корпус педагогического колледжа им. И. Бийбосунова (г. Каракол)

Дата постройки: 1878 год (главный корпус), 1908 год (второй корпус).

Материал: Тянь-шаньская ель (ель Шренка).

Статус: Памятник архитектуры республиканского значения.



1. Инициатор и заказчик: Генерал Герасим Колпаков



Строительство здания стало частью масштабного плана по превращению военного укрепления Каракол в современный административный и культурный центр. Инициатором проекта выступил первый губернатор Семиреченской области Герасим Алексеевич Колпаков (1819–1896).



Его вклад: После разрушительных землетрясений Колпаков лично запретил возведение крупных кирпичных зданий, внедрив стандарт сейсмостойкого деревянного зодчества. Он выделил средства на создание первого светского учебного заведения региона - Колпаковского училища, которое позже стало мужской гимназией, а ныне является педагогическим колледжем.



2. Проектировщики: "Европейские мастера" и инженерная мысль



В истории здания часто упоминаются "европейские мастера". В контексте XIX века это означало специалистов западной инженерной школы Российской империи:



Инженерная группа: Проектированием и надзором занимались военные инженеры и архитекторы из Санкт-Петербурга и Москвы. Среди них было много этнических немцев и поляков (до 20-30% командного состава), что и дало повод называть стиль зданий "европейским".



Яков Иванович Корольков (1850–1921): Выдающийся инженер и ученый, живший в Караколе. Он адаптировал чертежи под местные климатические условия, следил за качеством постройки и внедрял научные методы эксплуатации зданий. Именно он принимал в этих стенах знаменитого венгерского исследователя Дьердя Алмаши в 1906 году.



Семья Зенковых: Основы сейсмостойкого строительства в регионе заложил первый архитектор Семиречья Павел Зенков, чьи методики (сочетание гибкого деревянного каркаса и прочного фундамента) были применены и в Караколе.



3. Исполнители: Искусство сруба



Если "мозгом" проекта были инженеры, то его "руками" стали русские плотницкие артели.



Происхождение мастеров: Мастера из северных губерний России (Владимирской, Вятской, Костромской) были приглашены за их уникальное умение работать с деревом.



Технология: Они применили технику "сруба с остатком", превратив грубые бревна тянь-шаньской ели в изящную архитектурную форму с резными портиками и наличниками, имитирующими европейскую каменную лепнину.



4. Технологический феномен: Сейсмическое чудо



Здание стоит уже 148 лет (на 2026 г.) и считается "сейсмическим чудом". Его долговечность обусловлена тремя факторами:



Материал: Тянь-шаньская ель со временем "каменеет", становясь устойчивой к гниению и вредителям.



Эластичность: Деревянный каркас поглощает энергию подземных толчков, в то время как кирпичные здания разрушаются.



Вентиляция: Продуманная инженерами система фундамента предотвращает скопление влаги, что спасло нижние венцы сруба от разрушения за полтора века.



5. Историческая преемственность



Здание никогда не меняло своего назначения. От Колпаковского училища и гимназий начала XX века до создания в 1930 году педагогического техникума - эти стены всегда служили образованию. Здесь учились и работали великие деятели науки и культуры: Касым Тыныстанов, Хусейн Карасаев, Нагима Айтматова и Ильяс Бийбосунов, чье имя колледж с гордостью носит сегодня.



Примечание:

1. В 1871 году в Караколе было официально учреждено двухклассное городское училище. В 1878 году было завершено строительство того самого капитального деревянного здания из тянь-шаньской ели по проекту инженеров администрации Колпакова, которое сохранилось до наших дней.

2. История переименований города: Основан как Каракол (1869), переименован в Пржевальск (1889), вернули название Каракол (1921), снова Пржевальск (1939), с 1992 - Каракол.



Автор справки Google ИИ.