|10 самых важных дат истории Усть-Каменогорска, - П.В.Густерин
22:01 09.02.2026
П.В. Густерин
10 самых важных дат истории Усть-Каменогорска
1720 - основание крепости Усть-Каменная.
С 1868 - уездный город Усть-Каменогорск.
1938 - введение в эксплуатацию железной дороги, связавшей город с Транссибом.
1939-1951 - строительство Усть-Каменогорской ГЭС.
1958 - начало вещания Усть-Каменогорского телецентра.
1958-1965 - строительство Титано-магниевого комбината.
1959 - введение в эксплуатацию трамвайного сообщения.
1977 - строительство Комбината искусственных шелковых тканей.
С 1991 - в составе суверенного Казахстана.
1992 - получил официальное название на казахском языке - Өскемен. На русском языке название осталось прежним.