10 самых важных дат истории Усть-Каменогорска, - П.В.Густерин

22:01 09.02.2026

П.В. Густерин



10 самых важных дат истории Усть-Каменогорска



1720 - основание крепости Усть-Каменная.



С 1868 - уездный город Усть-Каменогорск.



1938 - введение в эксплуатацию железной дороги, связавшей город с Транссибом.



1939-1951 - строительство Усть-Каменогорской ГЭС.



1958 - начало вещания Усть-Каменогорского телецентра.



1958-1965 - строительство Титано-магниевого комбината.



1959 - введение в эксплуатацию трамвайного сообщения.



1977 - строительство Комбината искусственных шелковых тканей.



С 1991 - в составе суверенного Казахстана.



1992 - получил официальное название на казахском языке - Өскемен. На русском языке название осталось прежним.