    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-10 февраля
14:40 11.02.2026

Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-10 февраля

5 февраля

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Салмурбек уулу Азат освобожден от занимаемой должности мэра города Кара-Балта Чуйской области Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии с частью 1 статьи 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Исаков Алмазбек Карыпович назначен мэром города Кара-Балта Чуйской области Кыргызской Республики.

9 февраля

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Джусупов Улан Калыгулович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, пунктом 1 части 1 статьи 10 (на основании личного заявления) Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Шакиров Кутпидин Абдырахманович освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации – акима Кеминского района Чуйской области Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Тутуев Канболот Мусаевич назначен главой государственной администрации – акимом Кеминского района Чуйской области Кыргызской Республики.

10 февраля

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич освобожден от занимаемой должности заместителя председателя Кабинета Министров - председателя Государственного комитета национальной безопасности.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Шабданбеков Жумгалбек Кумарович назначен исполняющим обязанности председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.
Кандидатура Жумгалбека Шабданбекова вносится для согласования в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики для назначения на должность председателя ГКНБ.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Рысалиев Даниэл Ормонбекович освобожден от занимаемой должности заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики – директора Координационного центра по обеспечению кибербезопасности Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Сманов Элизар Мухамедкулович освобожден от занимаемой должности заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики – директора Антитеррористического центра Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Авазов Курванбек Рахманович освобожден от занимаемой должности первого заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Мамасадыков Рустам Алайбекович освобожден от должности секретаря Совета безопасности Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Мамасадыков Рустам Алайбекович назначен первым заместителем председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии со статьями 70, 71 Конституции Кыргызской Республики, частью 2 статьи 4 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" постановляется:
1. Внести в Указ Президента Кыргызской Республики "О структуре и составе Кабинета Министров Кыргызской Республики" от 12 октября 2021 года № 425 следующие изменения:
в пункте 1:
– абзац шестой изложить в следующей редакции:
"– председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики;";
– дополнить абзацем двадцать седьмым следующего содержания:
"– Государственная пограничная служба Кыргызской Республики.".
2. Преобразовать Пограничную службу Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики в Государственную пограничную службу Кыргызской Республики.
3. Кабинету Министров Кыргызской Республики:
– привести свои решения в соответствие с настоящим Указом;
– принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в целях совершенствования деятельности по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов, руководствуясь статьями 70, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:
1. Образовать Службу государственной охраны при Президенте Кыргызской Республики на базе 9 Службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики (далее – Служба государственной охраны).
2. Установить, что Служба государственной охраны -– непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Кыргызской Республики специальный государственный орган, относящийся к системе обеспечения национальной безопасности Кыргызской Республики и осуществляющий в пределах установленной законодательством Кыргызской Республики компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов.
3. Установить, что:
– председатель Службы государственной охраны назначается на должность и освобождается от должности Президентом Кыргызской Республики;
– заместители председателя Службы государственной охраны назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Кыргызской Республики по представлению председателя Службы государственной охраны.
4. Правовую основу деятельности Службы государственной охраны составляют Конституция Кыргызской Республики, Закон Кыргызской Республики "О государственной охране", настоящий Указ и другие нормативные правовые акты Кыргызской Республики.
5. Положение о Службе государственной охраны, штатная численность и структура Службы государственной охраны утверждаются Президентом Кыргызской Республики.
6. Кабинету Министров Кыргызской Республики: – привести свои решения в соответствие с настоящим Указом; – принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.
7. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, освободить Алимбаев Абдикарим Карбекович освобожден от занимаемой должности первого заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики – директора Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, Алимбаев Абдикарим Карбекович назначен председателем Государственной пограничной службы Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, Шадыбеков Уранбек Аманович назначен заместителем председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики – директором Координационного центра по обеспечению кибербезопасности Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Эрбаев Алишер Ташбаевич назначен заместителем председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики – директором Антитеррористического центра Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1770810000


