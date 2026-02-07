Ташиев – ум, честь и совесть эпохи Ренессанса в Кыргызстане, - Имангали Кайратов

08:16 14.02.2026

Ташиев – ум, честь и совесть эпохи Ренессанса в Кыргызстане



"Когда начинается война, зовут солдата и Бога. Когда она заканчивается, о Боге забывают, солдата судят"



Киргизский Ренессанс, так мы возвели эту понятийную дефиницию в титул статьи, это великое наследие славных предков. Дошел до наших дней - независимого государства киргизов из далеких тысячелетий, несмотря на множество препятствий и трудностей. И это всенародное достояние стоило бы сохранить, приумножить и лелеет, невзирая на искусственно подстраиваемые субъектами черной политической технологии козни, с целью лишь просидеть денек другой на скамье вершителей судеб, иметь доступ к кормушке.



События, разворачиваемые в Кыргызстане, если пропустить всю субъективность принятия решения и шелуху агитации, за пеленой которой стоит историческая судьба редкой по своей природе и уникальности – человек с большой буквой ТАШИЕВ КАМЧИБЕК КЫДЫРШАЕВИЧ, то стоит особо оговорится, что роль личности в истории по утверждению классиков философской науки, никак не ограничивается титулами и должностями, тем более сиюминутными человеческими пороками. Они эфемерны и неустойчивы, их же миссия заключается в том, чтобы создавать, инициировать прогресс вселенского масштаба в отдельно взятой республике, строит и вдохновят целый народ к процветанию и благополучию. Наверняка, сработали постулаты "Короля делает свита" или "власть и деньги любят одиночество", оставив за бортом принятия решения политика с неповторимой судьбой, столь нужного для всех в складывающейся геополитической конкуренции.



Стратег, патриот и созерцатель будущего Кыргызстана



В данной части статьи на основе обширного материала проанализируем общее мнение экспертного сообщества к проблеме обеспечения безопасности в Кыргызстане, которой верой и правдой служил Ташиев. И тем самим утихомирить горячие головы с манкуртным менталитетом, что внутри, которые с особым нигилизмом, отрицающим все позитивное, и тех, кто за рубежом устроили сабантуй по поводу отставки неповторимого Commandarmа.



"Да станут свободными малые народы, да пусть поможет им в этом разведка", как нельзя лучше характеризует почти 6 летнее пребывание Камчибека Ташиева на посту главы ГКНБ Кыргызстана, которое принесло развитию государственности исключительно позитивную тенденцию, основанную на тотальном применении законности, управляемости процессов постреволюционного периода, устранения криминального поля, которое в Кыргызстана, как нестранно выступало в качестве авангарда и зачинщика смена власти, и что самое главное, оставаясь в тени, как настоящий "боец невидимого фронта" - укрепить и цементировать президентскую власти в обуреваемом политическими стихиями обществе.



Вклад Ташиева К.К., как блюстителя закона в обеспечении национальной безопасности



Он глубоко осознал, что взбесившиеся десятилетиями внутренние группировки (приспешники беспорядков, казнокрады, криминалы, религиозные радикалы, почитатели воровского закона, маргинальная молодежь, члены наркокартелей, контрабандисты всех мастей и не чистые на руки госчиновники), умудренные опытом трех революции, сращенные с элементами извне, представляют экзистенциальную угрозу государству, национальной самоидентификации, миссии древнего тюркского народа в срезе сохранения исторического Кыргызстана, преемника не часто сменяемой власти, а ее эволюционной субстанции и естественной законности. Острие основного удара было направлено на возвеличивание миролюбивых тенденций, коим славились веками потомки легендарного Манаса, а не волюнтаристский подход и рейдерский захват власти, которыми вынашивали горе дермократы. Действительно, "революцию совершают гении, совершают фанатики, а пользуются его успехами проходимцы". Непримиримая позиция Ташиева К. проходимцам, устремленным на экспроприацию государственного добра, мешала, была как ком в горле.



Он рьяно создавал материально-техническую базу не только спецслужбы, но всех вооруженных сил, возродил дух и букву закона.



Несмотря на махинации, которые вплескивали временами со стороны недругов, Ташиев был исполнителем исключительной воли Президента, надежным как скала и активным на посулы, касающимся не отдельных граждан, а жизни целого общества. При проведении дел он не выпячивался, сохранял единства тандема, выполнял сложные дела государственного масштаба, при этом отнекивался о заслугах, приспособив лавры первенства Первому лицу.



Благодаря его лидерским качествам и дипломатической сноровки, создана солидная договорно-правовая база между двумя соседними странами – Узбекистаном и Таджикистаном, уладившая пограничный спор почти столетней давности в Центральной Азии. Дипломатия не знает другого гида, чем история. Историкам еще предстоит оценить этот шаг мирового уровня, когда не пушки решают проблемы, а разум, выкованный в условиях киргизской среды, благородным сыном киргизского народа. Если брать нынешнюю ситуацию в мире, где массово погибают люди, перекраиваются границы, сменяются власти в рамках амбициозного плана "Большой игры" по воле разбушевавшихся акторов геополитики, то работа, которую выполнил Ташиев на госгранице не только помощь киргизскому народу, но и всем народам ЦА, осознавшим центрально-азиатскую идентичность, как единственной формы и альтернативы защиты национальных интересов.



Это задним числом легко судит, а тогда пограничные конфликты могли перерасти в междоусобицу в уязвимой Ферганской долине с непредсказуемыми последствиями, массовой миграцией, охватом территории нестабильности третьих стран, полноценной войной.



Штрихи к психологическому портрету Ташиева



Не буду лукавит. Расскажу о борьбе за власть лаконично. Тем более, что гиены ополчились на Ташиева, стушевывают информационное поле в СМИ в исключительно негативном хайпе. Строя из него монстра, претендента на власть. Это мы проходили в хрущевские времена, которая стоило ему должности. Недавно почитал книгу о Петре I, "прорубившим окно в Европу". В книге есть указ, которую с целью распознавания нынешней ситуации хочу позаимствовать: "Подчиненный перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением не смущать начальство". Недоброжелатели и ябеды годами доносили на верх, что Ташиев перерос своим отношением вышестоящее начальство, метя, по-видимому, высоко к карьерным небесам "пристыдив своим разумением". Однако, эти симуляции не выдерживают критики. Человек, перенесший пять операции на сердце, у которого дни сочтены, рискуя своей жизнью и семьей, находясь в предсмертном одре, не мог отвечать на добро, злом. Кто так думает, он сам предатель киргизского народа. Логика первопроходцев устроена по-другому. При нынешней власти он стал председателем ГКНБ, заместителем Премьера, героем страны, что еще нужно для истинного патриота, который возродил позитивные традиции и уклад киргизской государственности.



Представляется, что ставит точку в политической судьбе и тандеме системы госвласти рановато. Момент не подходящий. Геополитические игроки устремляются сеет хаос и беспорядок в Центральной Азии, а Кыргызстан важная составная часть региона, не может покачать мышцами в одиночку, расшатывая единство страны и соседних государств.



Ташиев и Президент КР - этот симбиоз полезной комбинации, пришедшей на волне беспорядков, уладившим естественный ход развития государства на подножьях Тянь-Шаня. Одним из столбов такого миропорядка в КР был и есть уважаемый Ташиев К.К.



А Кыргызстану в столь разбушевавшемся цунами и череде событий желаем мира и благополучия!



Имангали Кайратов, эксперт ИАЦ "Санжар"