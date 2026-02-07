Подробности инцидентов с ядерным оружием США, - П.В.Густерин

17:32 14.02.2026

П.В. Густерин



Подробности инцидентов с ядерным оружием США



Перевод статьи, опубликованной в газете The New York Times, об инцидентах, произошедших с ядерными силами США до 1981 г., с комментариями переводчика.



Ричард Холлоран



США обнародовали информацию о происшествиях с ядерным оружием



В отчете Пентагона обнародована информация о пяти происшествиях с ядерным оружием, о которых ранее не сообщалось, включая одно происшествие с подводной лодкой. В трех из этих происшествий ядерное оружие [так и] не было найдено.



Все, кроме одного, из 32-х происшествий, обсуждаемых в отчете, произошли в 1950–1968 гг., после чего военно-воздушные силы прекратили практику использования бомбардировщиков, вооруженных ядерным оружием, во время военной тревоги, оставляя его на земле.



Единственное происшествие с 1968 г. случилось в сентябре прошлого (1980. – П.Г.) года в [штате] Арканзас: парные баки топлива в шахте межконтинентальной баллистической ракеты взорвались, выбросив ядерную боеголовку "Титан-2" примерно на 200 ярдов (Около 183 м. – П.Г.). Один техник военно-воздушных сил погиб, а еще 21 получил ранения.



Происшествия, информация о которых была недавно (На момент публикации статьи. – П.Г.) обнародована:



– Весной 1968 г. имело место происшествие в Атлантическом океане. В отчете не было подробностей, но информированные официальные лица заявили, что авария произошла на подводной лодке, и что детали держались в секрете, чтобы не допустить разглашения Советским Союзом или кем-либо еще местонахождения ядерного оружия подводной лодки, которое, по всей видимости, не было найдено.



– В декабре 1965 г. штурмовик А-4 с одним ядерным оружием на борту сошел с неисправным рулем высоты с авианосца и упал в Тихий океан в неизвестном месте более чем в 800 километрах от берега. Пилот и самолет погибли, ядерное оружие не было найдено.



– В ноябре 1963 г. около 123 тысяч фунтов (около 56 тонн. – П.Г.) неядерных взрывчатых веществ, содержащихся в ядерном оружии, взорвались на складе Комиссии по атомной энергии на базе Медина (штат Техас). Три сотрудника комиссии получили ранения, но загрязнение радиоактивными материалами, хранившимися в других частях здания, было незначительным. Неядерные материалы, используемые для детонации радиоактивного топлива бомбы, были получены из устаревшего оружия, находившегося в процессе разборки.



– В сентябре 1959 г. противолодочный самолет военно-морских сил США P-5M совершил аварийную посадку в заливе Пьюджет-Саунд у острова Уидби (штат Вашингтон). Невооруженное ядерное противолодочное оружие самолета, не содержащее радиоактивных материалов, не было найдено.



– В ноябре 1950 г. из-за аварийной ситуации в полете бомбардировщик B-50, летевший на высоте 10 550 футов (Около 3215 м. – П.Г.) над водной поверхностью где-то за пределами США, сбросил бомбу, которая не содержала ядерного материала, необходимого для инициирования атомного взрыва. Неядерные взрывчатые вещества в бомбе детонировали, по-видимому, при ударе о воду.



Участие военно-воздушных и военно-морских сил



В отчете говорится, что "не было даже частичного непреднамеренного ядерного взрыва в США, несмотря на очень сильные нагрузки, которым подвергалось оружие, участвовавшее в этих авариях".



Все аварии, как говорится в отчете, произошли с участием военно-воздушных или военно-морских сил. В докладе говорится, что армия никогда не сталкивалась с серьезными авариями с применением ядерного оружия, а Корпус морской пехоты ядерного оружия в мирное время не имеет.



В январе 1966 г. в широко освещавшейся в СМИ аварии бомбардировщик B-52 и самолет-заправщик KC-135 столкнулись во время дозаправки, и бомбардировщик сбросил четыре ядерные бомбы недалеко от Паломареса (Испания). Неядерные взрывчатые вещества в двух бомбах взорвались при ударе, вызвав выброс радиоактивных материалов; две другие бомбы были найдены, одна на суше, а другая в Средиземном море.



Вторая известная авария произошла в 1968 г., когда бомбардировщик B-52 разбился недалеко от авиабазы Туле в Гренландии. Четыре ядерные бомбы были уничтожены во вспыхнувшем пожаре, [в результате чего] произошло радиоактивное загрязнение морского льда.



Изменение порядка дежурства [ядерных сил]



Из-за этих и предыдущих аварий с 1968 г. военно-воздушне силы прекратили использовать бомбардировщики с ядерным оружием как для учебных, так и для тренировочных полетов, говорится в отчете, где также приводятся несколько других причин, включая растущую стоимость дежурных полетов и появление межконтинентальных баллистических ракет.



Среди менее известных аварий – потеря бомбардировщика B-47 над Средиземным морем в 1956 г., когда он не смог установить контакт с самолетом-заправщиком и бесследно исчез. Две капсулы с ядерными материалами, находившиеся на борту самолета, так и не были найдены.



В 1957 г. транспортный самолет C-124 потерял мощность двух двигателей вблизи восточного побережья США и, пытаясь остаться в воздухе, сбросил две невооруженные бомбы, которые не были найдены. Самолет благополучно приземлился недалеко от Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси).



В некоторых случаях, согласно отчету, усилия экипажа самолета предотвратили более серьезную аварию. В 1961 г. бомбардировщик B-52, летевший недалеко от Юба-Сити (штат Калифорния), едва не остался без топлива, поскольку не смог встретиться с находившимся в воздухе самолетом-заправщиком.



Командир приказал экипажу катапультироваться на высоте 10 тысяч футов (Около 3 км. – П.Г.), но оставался с самолетом до высоты 4 тысячи футов (Около 1,2 км. – П.Г.), чтобы отвести его от населенных пунктов, после чего катапультировался.



В отчете говорится, что два ядерных заряда на борту самолета оторвались при крушении, но предохранительные устройства предотвратили их детонацию или выброс радиоактивных веществ.



The New York Times

26 мая 1981 г.