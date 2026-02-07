 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Суббота, 14.02.2026
17:32  Подробности инцидентов с ядерным оружием США, - П.В.Густерин
11:40  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой (продолжение)
08:16  Ташиев – ум, честь и совесть эпохи Ренессанса в Кыргызстане, - Имангали Кайратов
03:01  Авианосный блеф: почему гонка США и Китая - это спектакль, - Руслан Панкратов
01:09  Бес попутал! В Германии опять нашелся Канцлер, призывающий сделать армию снова великой
00:05  Самые важные события 13 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 13.02.2026
22:09  Глава "Асакабанка" Кудратилла Туляганов стал хокимом Алмазарского района Ташкента
19:23  Золотая лихорадка в Китае. Под запрет попал рекламный слоган типа "цены на золото взлетят"
15:57  В Туркменистане началось выдвижение кандидатов на выборы, намеченные на 29 марта 2026 года
14:31  Секретарем Совбеза Кыргызстана назначен Адилет Орозбеков
07:17  Россия восстановила железнодорожное сообщение со странами Южного Кавказа
06:59  "Кабар": Президент Садыр Жапаров объяснил недавние кадровые решения
06:04  В Казахстане опубликован окончательный вариант проекта новой Конституции. Референдум назначен на 15 марта
03:32  Преимущества и риски Starlink: что обрел Таджикистан?
00:05  ВС РФ разваливают фронт ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 февраля
Четверг, 12.02.2026
23:03  Политолог Ашимбаев: конституция Казахстана защищает ее от псевдолиберального радикализма
17:14  В Кыргызстане новый Торага Жогорку Кенеша - Марлен Маматалиев
08:43  На 100-м году жизни скончался бывший руководитель Каракалпакстана Каллибек Камалов
03:10  НГ: В Киргизии предотвращен очередной государственный переворот
02:44  Мир вступил в эпоху потрясений, - Сергей Лавров
01:06  ФСК: Поможет ли Трамп удержаться у власти Орбану на выборах в Венгрии?
00:31  Сыргак Бердикожоев назначен председателем Службы государственной охраны при Президенте Кыргызстана
00:05  Самые важные события 11 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.02.2026
22:30  Россия решила повеселить Казахстан? Как полицейская операция "смешарик" превратилась во "вторжение" контрабанды
17:08  ЦБ России выпускает анимационный мини-сериал "Изи деньги" - эпическое столкновение хомяка Хомы с мошенниками
16:02  Вестник Киберполиции РФ: Объем утечек данных компаний через публичные ИИ-сервисы за 2025 год вырос в 30 раз
15:31  Евросоюз неожиданно осознал, в какой сильной опасности оказался из-за зависимости от США
14:48  Президенты Кыргызстана и Узбекистана обменялись мнениями по актуальным темам региональной повестки
14:45  Дело Эпштейна - обнуление старой элиты, - Олег Яновский
14:40  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-10 февраля
04:01  СП: Турция тоже хочет обзавестись ядерным оружием?
02:57  MAX заработал в Туркмении. Теперь мессенджер доступен во всех странах ЦА. Инструкция для регистрации
01:34  Специально для RT: Кто и зачем опубликовал обращение 75-ти о досрочных президентских выборах в Киргизии
00:05  Русские войска продолжили расширять зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 10 февраля
Вторник, 10.02.2026
21:02  ЕАЭС и Монголия договорились о снижении и обнулении пошлин на 367 товарных позиций
20:40  ФСК: О чем свидетельствуют перестановки в высшем командном составе НОАК
16:28  Киргизия на пороге досрочных выборов, - Виктория Панфилова
16:02  Президент Садыр Жапаров объяснил отставку главы ГКНБ. Все распоряжения президента от 10.02.2026
15:45  Киргизия. Ташиев освобожден от должности главы ГКНБ, Жумгалбек Шабданбеков назначен и.о.
03:14  США требуют от Тайваня платить больше и быстрее за подготовку к войне с Китаем
02:53  Совместные проекты – ключевой элемент сотрудничества России и Казахстана, - Азиз Абдраимов
01:42  СВР России: Западные "демократизаторы" вновь нацеливаются на Беларусь
00:05  Началось встречное сражение на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 9 февраля
Понедельник, 09.02.2026
22:01  10 самых важных дат истории Усть-Каменогорска, - П.В.Густерин
16:49  Известия: Как реагируют СМИ и акции на исторические результаты выборов в Японии
14:36  НГ: В России профессиональная стратегия молодежи кардинально изменилась
03:01  Показанный президенту жилой массив "Янги Узбекистон" в Кашкадарье не продержался и года
02:39  Ловушка терминов? Кто на самом деле построил Колпаковское училище в Караколе, которое стоит уже 150 лет
01:11  В Узбекистане широко отпразднуют день рождения Амира Темура - что предусмотрено
00:05  Русская армия "срезает" ВСУ на Харьковщине – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.02.2026
21:47  НГ: Центральная Азия ищет торговые пути в обход Ирана
19:01  Завтра: Почему в российском информационном поле доминируют "вражьи СМИ"
16:01  Взгляд: История с портом Чабахар. России и Центральной Азии закрывают окно в Индийский океан?
15:05  Евразийство или евроордынство? Почему в России по-прежнему доминируют голоса с Запада, - Игорь Караулов
02:09  Известия: На Ближнем Востоке формируются два противоборствующих блока
01:18  Комплекс еврокарлика. Дания 1807, 1940, 2026 годов, - Игорь Шумейко
Суббота, 07.02.2026
22:00  "Абрикосовая столица" меняет облик: В Исфаре демонтировали знаменитый символ города
19:11  Синьхуа: МИД КНР прокомментировал популярный в интернете тренд "стать китайцем"
15:17  НГ: Турнир в Вейк-ан-Зее завершился триумфом узбекских гроссмейстеров
03:15  Санкции ЕС против России: Краткая хронология всех 20-ти пакетов
01:48  Британская Shell разочарована Казахстаном, отказавшимся менять Карачаганак на бусы
Подробности инцидентов с ядерным оружием США, - П.В.ГустеринПодробности инцидентов с ядерным оружием США, - П.В.Густерин
17:32 14.02.2026

П.В. Густерин

Подробности инцидентов с ядерным оружием США

Перевод статьи, опубликованной в газете The New York Times, об инцидентах, произошедших с ядерными силами США до 1981 г., с комментариями переводчика.

Ричард Холлоран

США обнародовали информацию о происшествиях с ядерным оружием

В отчете Пентагона обнародована информация о пяти происшествиях с ядерным оружием, о которых ранее не сообщалось, включая одно происшествие с подводной лодкой. В трех из этих происшествий ядерное оружие [так и] не было найдено.

Все, кроме одного, из 32-х происшествий, обсуждаемых в отчете, произошли в 1950–1968 гг., после чего военно-воздушные силы прекратили практику использования бомбардировщиков, вооруженных ядерным оружием, во время военной тревоги, оставляя его на земле.

Единственное происшествие с 1968 г. случилось в сентябре прошлого (1980. – П.Г.) года в [штате] Арканзас: парные баки топлива в шахте межконтинентальной баллистической ракеты взорвались, выбросив ядерную боеголовку "Титан-2" примерно на 200 ярдов (Около 183 м. – П.Г.). Один техник военно-воздушных сил погиб, а еще 21 получил ранения.

Происшествия, информация о которых была недавно (На момент публикации статьи. – П.Г.) обнародована:

– Весной 1968 г. имело место происшествие в Атлантическом океане. В отчете не было подробностей, но информированные официальные лица заявили, что авария произошла на подводной лодке, и что детали держались в секрете, чтобы не допустить разглашения Советским Союзом или кем-либо еще местонахождения ядерного оружия подводной лодки, которое, по всей видимости, не было найдено.

– В декабре 1965 г. штурмовик А-4 с одним ядерным оружием на борту сошел с неисправным рулем высоты с авианосца и упал в Тихий океан в неизвестном месте более чем в 800 километрах от берега. Пилот и самолет погибли, ядерное оружие не было найдено.

– В ноябре 1963 г. около 123 тысяч фунтов (около 56 тонн. – П.Г.) неядерных взрывчатых веществ, содержащихся в ядерном оружии, взорвались на складе Комиссии по атомной энергии на базе Медина (штат Техас). Три сотрудника комиссии получили ранения, но загрязнение радиоактивными материалами, хранившимися в других частях здания, было незначительным. Неядерные материалы, используемые для детонации радиоактивного топлива бомбы, были получены из устаревшего оружия, находившегося в процессе разборки.

– В сентябре 1959 г. противолодочный самолет военно-морских сил США P-5M совершил аварийную посадку в заливе Пьюджет-Саунд у острова Уидби (штат Вашингтон). Невооруженное ядерное противолодочное оружие самолета, не содержащее радиоактивных материалов, не было найдено.

– В ноябре 1950 г. из-за аварийной ситуации в полете бомбардировщик B-50, летевший на высоте 10 550 футов (Около 3215 м. – П.Г.) над водной поверхностью где-то за пределами США, сбросил бомбу, которая не содержала ядерного материала, необходимого для инициирования атомного взрыва. Неядерные взрывчатые вещества в бомбе детонировали, по-видимому, при ударе о воду.

Участие военно-воздушных и военно-морских сил

В отчете говорится, что "не было даже частичного непреднамеренного ядерного взрыва в США, несмотря на очень сильные нагрузки, которым подвергалось оружие, участвовавшее в этих авариях".

Все аварии, как говорится в отчете, произошли с участием военно-воздушных или военно-морских сил. В докладе говорится, что армия никогда не сталкивалась с серьезными авариями с применением ядерного оружия, а Корпус морской пехоты ядерного оружия в мирное время не имеет.

В январе 1966 г. в широко освещавшейся в СМИ аварии бомбардировщик B-52 и самолет-заправщик KC-135 столкнулись во время дозаправки, и бомбардировщик сбросил четыре ядерные бомбы недалеко от Паломареса (Испания). Неядерные взрывчатые вещества в двух бомбах взорвались при ударе, вызвав выброс радиоактивных материалов; две другие бомбы были найдены, одна на суше, а другая в Средиземном море.

Вторая известная авария произошла в 1968 г., когда бомбардировщик B-52 разбился недалеко от авиабазы Туле в Гренландии. Четыре ядерные бомбы были уничтожены во вспыхнувшем пожаре, [в результате чего] произошло радиоактивное загрязнение морского льда.

Изменение порядка дежурства [ядерных сил]

Из-за этих и предыдущих аварий с 1968 г. военно-воздушне силы прекратили использовать бомбардировщики с ядерным оружием как для учебных, так и для тренировочных полетов, говорится в отчете, где также приводятся несколько других причин, включая растущую стоимость дежурных полетов и появление межконтинентальных баллистических ракет.

Среди менее известных аварий – потеря бомбардировщика B-47 над Средиземным морем в 1956 г., когда он не смог установить контакт с самолетом-заправщиком и бесследно исчез. Две капсулы с ядерными материалами, находившиеся на борту самолета, так и не были найдены.

В 1957 г. транспортный самолет C-124 потерял мощность двух двигателей вблизи восточного побережья США и, пытаясь остаться в воздухе, сбросил две невооруженные бомбы, которые не были найдены. Самолет благополучно приземлился недалеко от Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси).

В некоторых случаях, согласно отчету, усилия экипажа самолета предотвратили более серьезную аварию. В 1961 г. бомбардировщик B-52, летевший недалеко от Юба-Сити (штат Калифорния), едва не остался без топлива, поскольку не смог встретиться с находившимся в воздухе самолетом-заправщиком.

Командир приказал экипажу катапультироваться на высоте 10 тысяч футов (Около 3 км. – П.Г.), но оставался с самолетом до высоты 4 тысячи футов (Около 1,2 км. – П.Г.), чтобы отвести его от населенных пунктов, после чего катапультировался.

В отчете говорится, что два ядерных заряда на борту самолета оторвались при крушении, но предохранительные устройства предотвратили их детонацию или выброс радиоактивных веществ.

The New York Times
26 мая 1981 г.

Источник - ЦентрАзия
