23:19 19.02.2026

П.В. Густерин



10 самых важных дат истории Петропавловска



1752 - основан как крепость Святого Петра.



1807 - присвоение статуса города с переименованием в Петропавловск.



В 1824-1839 - окружной город Омской области.



В 1868-1918 - уездный город Акмолинской области.



В 1896 - строительство через город Транссиба.



С 1936 - областной центр Северо-Казахстанской области.



1941 - в результате эвакуации из европейской части СССР в городе начинают работать несколько промышленных предприятий.



1948-1961 - строительство завода тяжелого машиностроения.



С 1991 - в составе суверенного Казахстана.



2014 - ликвидация троллейбусного транспорта.