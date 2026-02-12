|18:02 "Отдохни, друг, займись своим здоровьем, живи спокойно". Жапаров рассказал о встрече с Ташиевым
17:25 50 на 50. Число стран, на которые наложили санкции, сравнялось с числом стран, их наложивших
15:09 Нефтяной танкер, ведомый смелым капитаном, сильнее любой эскадры НАТО, - Александр Широкорад
10:29 S&P Ratings: Прогноз по рейтингу Таджикистана пересмотрен на "Позитивный"
08:34 Узбекистан выходит в космос: воплощение научного потенциала, амбиций молодежи и национальной гордости
04:09 Синьхуа: Для Китая 2026 год пройдет в духе скачущей лошади
03:19 Проблему Арала решит не поворот сибирских рек, а наведение порядка в мелиорации, - Марат Нургожаев
02:40 НГ: Жапаров заручился согласием соседей по региону в процессе централизации власти
01:14 Взгляд: БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов
00:05 Русские войска стабилизировали фронт на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 16 февраля
|10 самых важных дат истории Петропавловска, - П.В.Густерин
23:19 19.02.2026
П.В. Густерин
10 самых важных дат истории Петропавловска
1752 - основан как крепость Святого Петра.
1807 - присвоение статуса города с переименованием в Петропавловск.
В 1824-1839 - окружной город Омской области.
В 1868-1918 - уездный город Акмолинской области.
В 1896 - строительство через город Транссиба.
С 1936 - областной центр Северо-Казахстанской области.
1941 - в результате эвакуации из европейской части СССР в городе начинают работать несколько промышленных предприятий.
1948-1961 - строительство завода тяжелого машиностроения.
С 1991 - в составе суверенного Казахстана.
2014 - ликвидация троллейбусного транспорта.