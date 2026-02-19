Президенты Казахстана и Узбекистана приняли участие в заседании Совета мира. Белоруссию в США не пустили

02:55 20.02.2026 Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева на первом саммите Совета мира

Уважаемый Президент Трамп,



Ваши Превосходительства!



Позвольте выразить искреннюю признательность Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за созыв инаугурационного заседания Совета.



Несомненно, сегодняшний саммит – это результат политической воли и прагматизма Президента Трампа.







Узбекистан поддержал миротворческую инициативу о создании Совета мира и твердо заявил о намерении принять практическое участие в ее успешной реализации.



Убежден, что работа Совета позволит сформировать благоприятную обстановку для экономического и социального восстановления Сектора Газа. При этом любой механизм внешнего управления непременно должен опираться на внутреннюю поддержку населения Сектора.



Скоординированные усилия всех сторон позволят обеспечить устойчивость постконфликтного процесса и создание условий для скорейшего восстановления Газы.



Подчеркну, что Узбекистан готов внести посильный вклад в возведение здесь жилых домов, детских садов, школ и больниц.



Уважаемые друзья!



Символично, что нынешний саммит проходит в Институте мира имени Дональда Трампа.



Наша встреча является ярким проявлением международной солидарности, миротворчества и общего стремления к улучшению ситуации на Ближнем Востоке. Мы должны использовать эту историческую возможность для построения Новой Газы – с процветающей экономикой и достойными условиями жизни для ее населения.



Благодарю за внимание.



Президент Узбекистана обозначил приоритеты работы Совета мира по сектору Газа

19.02.2026



Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 19 февраля принял участие в инаугурационном заседании Совета мира в городе Вашингтоне.



В мероприятии, прошедшем под председательством Президента США Дональда Трампа, также участвовали главы делегаций Азербайджана, Казахстана, Бахрейна, Индонезии, Аргентины, Парагвая, Румынии, Египта, Катара, Пакистана, Венгрии, Албании, Армении, Вьетнама, Камбоджи, ОАЭ, Турции, Кувейта, Саудовской Аравии, Израиля, Марокко и других государств.



Были обсуждены вопросы восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа, обеспечения мира и стабильности в этом регионе.



В своем выступлении глава нашего государства выразил признательность Президенту США, председателю Совета мира Дональду Трампу за созыв первого саммита.



Отмечено, что Узбекистан поддержал миротворческую инициативу о создании Совета мира, твердо заявив о намерении принять практическое участие в ее успешной реализации.



– Убежден, что работа Совета позволит сформировать благоприятную обстановку для экономического и социального восстановления сектора Газа, – заявил Шавкат Мирзиеев.



При этом подчеркнуто, что любой механизм внешнего управления Газой должен непременно опираться на внутреннюю поддержку населения сектора.



Выражена уверенность, что скоординированные усилия всех сторон позволят обеспечить устойчивость постконфликтного процесса и создание условий для скорейшего восстановления Газы.



Глава нашего государства заявил о готовности Узбекистана внести посильный вклад в возведение жилых домов, детских садов, школ и больниц в секторе Газа.



– Наша встреча является ярким проявлением международной солидарности, миротворчества и общего стремления к улучшению ситуации на Ближнем Востоке. Мы должны использовать эту историческую возможность для построения Новой Газы – с процветающей экономикой и достойными условиями жизни для ее населения, – отметил Президент.



На мероприятии выступили и другие главы государств, правительств и внешнеполитических ведомств зарубежных стран.



По итогам заседания была подписана Декларация о поддержке деятельности Совета мира.



Президент Узбекистана на заседании Совета мира выступал на русском языке



ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев единственный из присутствующих на заседании "Совета мира" в Вашингтоне выступал на русском языке, передает корреспондент РИА Новости.



На заседании среди владеющих русским, помимо Мирзиеева, присутствовали, в частности, президенты Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян.



Токаев говорил на английском. Остальные лидеры постсоветских стран не выступали.



Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на инаугурационном заседании Совета мира

20 февраля 2026 года

г. Вашингтон, США



Приветствуя участников саммита, Глава государства выразил благодарность Президенту США Дональду Трампу за проведение этого исторического мероприятия.



– Наша встреча в Институте мира имени Дональда Трампа проходит в период, когда решительные и прагматичные действия приобретают определяющее значение. По сути, речь идет о построении прочного мира посредством практических, целенаправленных мер, а не через бесконечные конференции с резолюциями, основанными лишь на благих пожеланиях. Г-н Президент, Ваше четкое видение и дальновидный подход к продвижению глобального мира и стабильности вдохновили мою страну присоединиться к Совету мира, – сказал он.







Касым-Жомарт Токаев считает, что Совет мира отвечает новым реалиям, укрепляя существующие многосторонние усилия.



– Мир еще не видел подобных инициатив – по своей сути это беспрецедентный шаг, поскольку инновационная концепция или проект "Мир через созидание" имеет все шансы стать реальностью благодаря нашим совместным усилиям. Поэтому, г-н Президент, я полностью разделяю Ваше убеждение в том, что прочный мир должен основываться на конкретных действиях, – отметил Глава государства.



Президент заявил о готовности Казахстана присоединиться к усилиям по стабилизации и восстановлению Газы.



– Казахстан заинтересован в участии в процессах восстановления и строительства через международные компании с подтвержденной деловой репутацией и высоким уровнем компетенции. Данная программа может предусматривать строительство инфраструктуры, жилья, школ, больниц и других важных социальных объектов. Наша страна, будучи одним из крупнейших мировых производителей пшеницы, готова оказать гуманитарную помощь с целью обеспечения продовольственной безопасности в Газе и за ее пределами. Казахстан планирует выделить свыше 500 образовательных грантов палестинским студентам для обучения в наших университетах в течение пяти лет. Мы также могли бы поделиться нашим международно признанным опытом в сфере электронного правительства и другими цифровыми решениями. Казахстан готов поддержать Международные силы стабилизации, направив медицинские подразделения с полевым госпиталем, а также наблюдателей в Центр гражданско-военной координации, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.



По мнению Главы государства, устойчивое развитие Ближнего Востока требует новых механизмов, направленных на продвижение мира, расширение сотрудничества и укрепление доверия в регионе.



– Руководствуясь этим убеждением, Казахстан принял решение присоединиться к Авраамским соглашениям, тем самым внося вклад в прагматичное экономическое и гуманитарное сотрудничество в регионе и за его пределами. Эти принципы полностью соответствуют благородной миссии Совета мира, – добавил Президент.



Учитывая глобальный характер повестки Совета, Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность нашей страны оказывать практическую поддержку, в том числе путем проведения в Казахстане встреч различных уровней и форматов.



– Также хотел бы предложить учредить под эгидой Совета мира специальную награду, носящую имя Президента Трампа, в знак признания его выдающихся достижений в деле продвижения мира. Убежден, что под Вашим сильным и дальновидным руководством Совет успешно выполнит свою благородную миссию, – подытожил Глава Казахстана.



Президент США Дональд Трамп в своей приветственной речи выразил искреннюю признательность всем участникам первого заседания Совета мира за их вклад в коллективные усилия по обеспечению устойчивой стабильности и содействию восстановлению в Газе. Представляя лидеров стран – участниц Совета мира, Президент США охарактеризовал Казахстан как прекрасную и богатую страну.



В своем выступлении Дональд Трамп назвал глав государств – участников Саммита настоящими лидерами глобального масштаба, которые своими решительными действиями вносят весомый вклад в дело укрепления мира, стабильности и международного диалога.



В рамках мероприятия высокого уровня с докладами выступили члены исполнительных органов Совета мира. Участникам были представлены планы по восстановлению сектора Газа, включая вопросы инфраструктурного развития, обеспечения безопасности и международного финансирования.



Член Старшего исполнительного Совета Джаред Кушнер ознакомил с мастер-планом по развитию Газы, отметив, что она должна стать современным пространством с благоприятными условиями для жизни населения и устойчивого социально-экономического развития.



Президент Всемирного банка Аджай Банга подчеркнул, что финансовые механизмы Совета мира будут основаны на принципах полной транспарентности и адресного распределения средств.



Руководитель Международных сил стабилизации генерал Джаспер Джефферс рассказал о мерах, направленных на обеспечение безопасности и поддержание стабильности в Газе.



Глава Национального комитета по управлению Газой Али Шаат представил подходы к координации восстановительных работ и взаимодействию с международными партнерами.



Кроме того, на заседании выступили Вице-президент США Джей Вэнс, Государственный секретарь США Марко Рубио, Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Президент Индонезии Прабово Субианто, Президент Румынии Никушор Дан, Премьер-министр Албании Эди Рама, Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и другие.



США не выдали визы белорусской делегации для участия в заседании "Совета мира", несмотря на выполнение Минском всех требуемых процедур.



Представлять страну по распоряжению белорусского лидера должен был глава МИД РБ Максим Рыженков.



"В этой ситуации возникает закономерный вопрос: о каком мире и о какой последовательности может идти речь, если даже базовые формальности для нашего участия не были выполнены организаторами?" - отметили в МИД Беларуси.



