Новые назначения в Кыргызстане 19 февраля

13:01 20.02.2026

19 февраля



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Шабданбеков Жумгалбек Кумарович назначен председателем Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Шамырканов Урматбек Муслинович назначен министром чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Солтобаев Талантбек Осмонбекович назначен министром транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Токтобаев Акыл Токтобаевич назначен министром природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей.