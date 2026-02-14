|18:02 "Отдохни, друг, займись своим здоровьем, живи спокойно". Жапаров рассказал о встрече с Ташиевым
17:25 50 на 50. Число стран, на которые наложили санкции, сравнялось с числом стран, их наложивших
15:09 Нефтяной танкер, ведомый смелым капитаном, сильнее любой эскадры НАТО, - Александр Широкорад
10:29 S&P Ratings: Прогноз по рейтингу Таджикистана пересмотрен на "Позитивный"
08:34 Узбекистан выходит в космос: воплощение научного потенциала, амбиций молодежи и национальной гордости
04:09 Синьхуа: Для Китая 2026 год пройдет в духе скачущей лошади
03:19 Проблему Арала решит не поворот сибирских рек, а наведение порядка в мелиорации, - Марат Нургожаев
02:40 НГ: Жапаров заручился согласием соседей по региону в процессе централизации власти
01:14 Взгляд: БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов
00:05 Русские войска стабилизировали фронт на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 16 февраля
|Новые назначения в Кыргызстане 20 февраля
22:03 22.02.2026
Новые назначения в Кыргызстане
20 февраля
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Кутманов Алтынбек Аскарович назначен заведующим организационно-инспекторским отделом – заместителем начальника управления по подготовке решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Ормоков Эрнисбек Абдижалилович освобожден от занимаемой должности мэра города Манас Джалал-Абадской области.
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Маткаликов Абдупата Жороевич назначен мэром города Манас Джалал-Абадской области.