Новые назначения в Кыргызстане 20 февраля

22:03 22.02.2026

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Кутманов Алтынбек Аскарович назначен заведующим организационно-инспекторским отделом – заместителем начальника управления по подготовке решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Ормоков Эрнисбек Абдижалилович освобожден от занимаемой должности мэра города Манас Джалал-Абадской области.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Маткаликов Абдупата Жороевич назначен мэром города Манас Джалал-Абадской области.