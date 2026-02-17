Провалившееся в бездну трио: "Талибан"*, ИГИЛ* и международное право, - Батыр Шайгарданов

"Талибан", ИГИЛ и международное право



Талибы научились искусно врать и вероломно действовать. Талибан версии 2.0 - это не вчерашние неискушенные студенты медресе, а выкованные в интригах международной политики террористы, захватившие 40 миллионное население в заложники путем заговора и скептических махинаций.



Движение "Талибан", как несостоявшееся племенное и мафиозное образование изжило себя, не только внутри страны, но и на международном уровне. Совет безопасности ООН 05 февраля с.г. в очередной раз заявил о том, что ИГИЛ наращивает вооруженный арсенал наряду с Сирией, Ираком, Африки, а также в Афганистане, куда стекаются члены террористического интернационала из Ближнего и Среднего Востока. Почти все страны региона и соседние государства выражают обеспокоенность активностью и присутствием террористических организаций в Афганистане.



Афганистан начало 2026 года - это исчадие ада. Это оскудение и обеднение общей морально-нравственной парадигмы. Хворь, сразивший бедолагу афганца, его соседей и весь развитой мир, по явной вине организации террористической направленности поражает своей бесцеремонностью. Талибовский недуг, как поветрие, пришедшее с южного рубежа, за 5 лет уничтожил целые отрасли жизнедеятельности: государство, политику, науку, искусство, музыку, устои, религию, экономику, торговлю, спорт, ремесло, единство народа. Коту под хвост пошли все скрепы общества.



Апогеем патологической инфантильности и девиантного поведения показывает пресс-секретарь этого движения Забехулло Муджахед, который в ответ на заявление ООН в течене пяти лет повторяет изжившие фразы о том, что ИГИЛ в Афганистане разгромлено, и что оно находит убежище и плацдармы в соседних странах. По его словам, после военного поражения террористы "закрепились не внутри страны, а в приграничных районах соседних государств", и что обсуждение афганской тематики в Совете Безопасности прошло без участия талибов, которые могли бы представить документально подтвержденную позицию властей в Кабуле. Нарративы талибов с 2021 по сей день не менялись, они вращаются вокруг трех антитезисов: 1) "Афганистан не будет представлять угрозу другим государствам"; 2) "Мы обеспечим безопасность и порядок"; 3) "Никакие группы не смогут действовать против других стран". Однако, анализ объективной реальности показывает обратное.



Только на афганской границе с соседями (Иран, Туркменистан, Таджикистан, Пакистан) в 2025 году были зафиксированы 15 фактов вооруженного нападения. По данным ФСБ России в Афганистане функционируют более 20 терргрупп общей численностью 23 тысяч человек. ИГ-провинции Хорасан, которое объединило под своим флагом террористов всех мастей со всех концов света свободно функционирует в Афганистане под покровительством талибов насчитывает 6 тыс.чел. Этакая полноценная прокси армия талибовского режима в случае форс-мажора. В глаза хула, а за глаза хвала.



Талибы, как субкультура деобандистского воинсвенного крыла заложили бомбу замедленного действия для будущей дестабилизации стран соседей, при их явном попустительстве и челночной дипломатии в экзотических восточных условиях и погони за дешевым дивидендом, которая аукнется вселенским ноевским потопом в ближайщее время для региона.



В частности, новые исследования экспертного сообщества Центральной Азии и России, верные принципам научного историзма и беспристрастности сообщают сенсационную новость, требующей своевременного реагирования: - вы только вслушайтесь - 21 ТЫСЯЧ непримиримых джихадистских медресе с 300 тыс. адептами фундаменталистского ислама со всей материально-технической, специальной, идеологической и боевой базой функционируют во всех 34 провинциях под эгидой руководства талибов, следуя схеме "Шаг за шагом" или как они сами называют этот процесс "капля точит камень".



Эти террористические спецшколы, созданные талибами-джихадистами, оказывают опасное идеологическое воздействие на умы не только афганских детей, но что кощунственно с учетом технологии и на умонастроения молодежи ЦА, РФ, Ирана, Китая, Индии и Пакистана.



В исследовании, опубликованном "Афганским центром по правам человека", функционирующим за рубежом 09 февраля 2026 года говорится, что талибы изменили т.н. школьную программу и исключили из нее ключевые предметы, а взамен включены такие уроки боевого содержания, как стрельба из оружия (10 часов), военно-физическая подготовка (7 часов), минно-взрывное дело (15 часов), а также партизанская война (на досуге). Ученики-джихадисты живут в невыносимых пуританских и казарменных условиях. Ощущение такое, что ДТ готовится к полноценной войне и создало прокси армию.



Самое удивительное в этой заварухе заключается в том, что вся студенты этих медресе идеологически подкованы, считают светские режимы в ЦА и РФ остатками колониального строя, которых стоит разрушит. Вынашивают реальный план экспансии стран соседей, считая их продолжение в такой форме государственного устройства - ересью. "Талибан" построил в каждой провинции крупную джихадистскую школу с обширной инфраструктурой и общежитием на 6500 человек. Кроме того, джихадистские школы были созданы и в районных центрах.



Причем медресе строятся именно на границе с соседями, в приграничной зоне. Например, в провинции Кундуз, Тахор, Бадахшан, Тахор, имеющие почти 1425 км границу с Таджикистаном за последние год было создано 1000 крупных джихадистских школ и в общей сложности 7500 религиозных медресе. Только в уезде Ханабад (в 35 км от таджикско-афганской границы) было создано 100 спецшкол с террористическим уклоном, тогда как в республиканский период в этом районе действовало всего 2 религиозные школы.



В провинции Фарах, что на западе, граничащий с Ираном происходят события мирового масштаба. Технически оснащены все медресе, где будущие талибы с военной сноровкой одеты с одинаковой униформой, носят оружие, считают свержение шиитский режима охундов делом ближайшего пяти месяцев. В основном здесь учатся и проходят усиленную подготовку зомбированные сироты-камикадзе. На границе с Пакистаном еще хуже. 25 тысяч членов ТТП учат 100 тысячную армию в южных провинциях, проходя временами к боевым действиям. Аналогичные подходы применяются к северным соседям, в Балхе с РУ, в Фарьябе с Туркменистаном, в Вахане с Китаем.



Эксперты глубоко обеспокоены влиянием джихадистских школ на перспективу идеологического фона региона. Согласно недавно сведениям талибы при содействии террористического интернационала стремятся таким опасным подходом устранить светское образование, национальное самосознание напрочь, укрепить свое идеологическое господство. В учебную программу были добавлены такие предметы, как "Эмиратские исследования", "Рекомендации лидера эмирата", "Основы юриспруденции" (на основе апологета идей джихада М.Газоли, С.Кутба, Х.Банно).



Запрет на обучение девочек в государственных и частных школах привел к тому, что большое количество девочек вербуют в спецшколы. В 1404 году (2026 г. по григорианскому календарю) в спецшколы группировки было зачислено более 24 000 девочек.



Парадоксальность ситуации заключается в заигрывании князей мира сего с талибами. Взять, к примеру Китай. При попустительстве талибов члены МТО в Афганистане, Пакистане и на афгано-таджикской границе безжалостно убили ряд мирных китайских граждан. Однако, внятного ответа и осуждения талибов со стороны Китая не наблюдалось. Равно, как и официального заявления МИД КНР в отношении происходивших событий, было что-то наподобие гавканья заискивающего простака, что наделило больше смелости террористам. Афганское направление китайской внешней политики ранее опиралось на светские леводемократические организации, называемые в Афганистане маоистами, однако, в нынешнем этапе Пекин наладил сомнительную стратегическую глубину с членами МТО, невзирая на то,что Исламское движение Восточного Туркестана, вынащивающее сепаратистские тенденции, действует официально в Кабуле в качестве гибридной армии талибан.



Иран также играет в кошки-мышки с талибами. За последние годы на ирано-афганской границе произошло несколько трагических инцидентов с участием иранских военных, их жертвами были гражданские лица. Это даже вызвало всплеск антиафганских настроений в стране. Но клерикальная клика Ирана придерживаясь статьи 154 Конституции под ширмой т.н. борьбы мустазифуна (угнетенных) против мустакбиринов (угнетателей) поддерживает своих сородичей по вере талибов в Афганистане. Предметом торга мулл стали шииты-хазарейцы, союзники "Северного альянса", язык фарси, вся персидская цивилизация, которое мешало единоличному моноэтническому правлению талибов. Симбиоз теократического управления ИРИ и талибов в Афганистане практически стер с цивилизованного поля персоязычных представителей в афганском обществе. И это взамен каких-то сомнительных торговых сделок, с отрицанием перспективы развития всей палитры этого сегмента. Это историческое предательство духовной деградации на совести охундов Ирана, переживающих агонию власти. В Афганистане действуют иранские талибы, нерешенными являются водная проблематика в бассейне реки Харируд на ирано-афганской границе, однако, муллы ИРИ игнорируют истинные запросы иранцев. В лице Талибан рассматрывают создать южноазиатскую копию "Хамас" со своей абревиатурой и спецификой.



Диагностика социально-политических проблем, связанных с управлением талибовского режима в нынешнем Афганистане явствует о том, что социальные продвижения и политические изменения ожидаемые от этого племенного образования с матрицей жесткого управления шариатом начинаются не с осознания серьезности проблемы, которая воспринимается как несправедливость или кризис, а вопреки здравому смыслу в их тотальном игнорировании. Что парадоксально, талибы, уверенные в своей спеси и фанатизме, не воспринимают запросы афганского общество всерьез, которое трещит по швам, переживает одно из катастрофических периодов своей истории.



Системный кризис, обуреваемый Афганистаном, включает неэффективность центрального правительства, этнические и религиозные конфликты, иностранное вмешательство и неудачные программы развития. Логика талибов до узнаваемости проста, они не могут в силу оборонной мощи соседей пойти дальше афганских границ, в текущих условиях нереализуемыми останутся их идеи по созданию всемирного халифата. Вместо этого им избран более хитрый и вероломный путь "мягкой силы": они надеются, что своим примером вдохновят на приход к власти в отдельных странах исламского мира идеологически близких им сил.



Наверняка, перестроить Афганистан по своим лекалам у движения "Талибан" не получилось. Весь мир ополчился против них. По их воле, в ближайшее время о едином Афганистане, скорее всего, будут говорить, как о свершившемся историческом факте ближайшего прошлого. Де-факто, Афганистан находится в турбулентном состоянии и только на политической карте мира.



Талибовский Афганистан - это квазигосударство, объединившее под свое крыло не ведающих об элементарном менеджменте недалеких людей. Как продукт войны, они могут только махать оружием, взрывать мирных людей и школы, а когда настало время истинного служения народу, они остались у разбитого корыта, не знают, что делать с завалившейся как манна небесная на них нелегетимной властью.



Батыр Шайгарданов,

эксперт по Афганистану



* запрещены в РФ Источник - ЦентрАзия

