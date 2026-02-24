Новые назначения в правительстве Кыргызстана 24 февраля

11:46 25.02.2026

24.02.2026



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Торобаев Бакыт Эргешевич освобожден от занимаемой должности заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики – министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Досмамбетов Каныбек Моңолдорович освобожден от занимаемой должности министра здравоохранения Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Акунбеков Эрлист Абакирович назначен исполняющим обязанности заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики – министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Осмонов Дамирбек Асилбекович назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Кыргызской Республики.



Информация размещена на сайте Президента Кыргызстана