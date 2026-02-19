10 самых важных дат истории Павлодара, - П.В.Густерин

19:47 26.02.2026

П.В. Густерин



10 самых важных дат истории Павлодара



1720 - основан как Коряковский форпост.



1838 - переименование в станицу Коряковскую.



1861 - присвоение статуса города с переименованием в Павлодар.



1914 - строительство железной дороги Экибастуз - Павлодар.



1924 - строительство железнодорожной ветки, связавшей город с Транссибом.



1926 - введение в эксплуатацию первой городской электростанции.



1949 - начало перелетов по авиамаршрутам "Москва - Павлодар" и "Алма-Ата - Павлодар".



1956-1977 - масштабная индустриализация города.



1965 - введение в эксплуатацию первой городской трамвайной линии.



1991 - в составе суверенного Казахстана.