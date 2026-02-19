|10 самых важных дат истории Павлодара, - П.В.Густерин
П.В. Густерин
1720 - основан как Коряковский форпост.
1838 - переименование в станицу Коряковскую.
1861 - присвоение статуса города с переименованием в Павлодар.
1914 - строительство железной дороги Экибастуз - Павлодар.
1924 - строительство железнодорожной ветки, связавшей город с Транссибом.
1926 - введение в эксплуатацию первой городской электростанции.
1949 - начало перелетов по авиамаршрутам "Москва - Павлодар" и "Алма-Ата - Павлодар".
1956-1977 - масштабная индустриализация города.
1965 - введение в эксплуатацию первой городской трамвайной линии.
1991 - в составе суверенного Казахстана.