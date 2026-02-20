Кабул 2026 года: Нацизм талибовского разлива в действии, - Александр Державин

11:12 27.02.2026

Кабул 2026 года: Нацизм талибовского разлива в действии



"Не по Сеньке оказалось шапка государева. Не по Сеньке"

(А.А. Громыко о развале СССР).



Кто такие неоталибы и что из себя представляет их идеология интересует не только ученых, но и большинство патриотически настроенных граждан современной России, которые никак не хотят нестабильности у стран-соседей и открытия второго фронта на южных рубежах?!



По мнению афгановедов сплетение идеи фашизма с радикальной идеологией движения "Талибан", культивируемый в Афганистане показало, что данная ультраправая организация установила тоталитарное шовинистическое образование с жесткой религиозной матрицей, отрицающие базовые права человека. Этот тандем стыкуется с управлением нацистской Германии 30-х годов прошлого столетия.



Для правильного понимания мировоззрения ДТ, необходимо проанализировать теологические и исторические основы формирования идеологии талибизма, которые имеют сходство с идеологией нацизма.



Исторические факты – упрямая вещь. По данным архивных документов советского периода в середине 30-х г. двадцатого века афганские высокопоставленные чиновники, заряженные нацисткой инфекцией в течение продолжительного времени находясь в Берлине переняли форму ведения государственных деятелей апологетов нацизма. Оно заключалось в создании моноэтнического государства, возрождении племенных ценностей, возвышении пуштунского языка, заселения т.н. "нокилин" - пуштунов на землях коренных народов узбеков, туркмен, кыргыз, хазарейцев, таджиков и аймаков на севере и северо-востоке. На основе этой идеологии превосходство пуштун в госструктуре, армии и других отраслях было возведено в абсолют.



Кстати, тогдашнее пуштунские представители власти в 1941-45 гг. массово заселяли агентов Абвера в гг. Кундуз и Мазари Шариф Афганистана, пытаясь открыт "второй фронт" с использованием фактора басмачества. При помощи спецслужб Германии была создана инфраструктура, пользующейся в качестве прикрытия для ведения разведки против СССР. Об этом в своих воспоминаниях пишет Геворк Вартанян, Герой Советского Союза, внедренный в Иране в состав басмаческой эмиграции.



Поэтому все, что происходит в Афганистане в нынешнее время имеет строго историческую подоплеку и копировано с опыта их предшественников, которые верили в богоизбранность и исключительность пуштун.



Оценка МИД о том, что "военно-политическая ситуация в Афганистане остается сложной, что в основном обусловлено активностью террористического подполья" отражает реальную действительность, свободной от зашоренности однобокой оценки, происходящих в этой стране событий. Афганская угроза, как дамоклов меч на протяжении более 50 лет (с 1973 года) наносит непоправимый ущерб геополитическому имиджу России и его союзников.



По мнению представителя Смоленской площади "дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране также способны 20-30 тысяч членов МТО (международных террористических организаций), тяжелое социально-экономическое положение населения и политика властей".



"Талибан" являясь националистическим объединением, чьи чаяния зиждутся на возрождение пуштунской идентичности посредством своеобразной интерпретации канонов шариата, считает представителей непуштунских народов – естественных союзников России, преобладающих по численности людьми второго сорта. А других мусульман заблудшими, что допускает их люстрацию. Идеологи Талибан уверены, что народы Севера не являются мусульманами. Именно по этой причине продолжаются факты уничтожения культовых сооружений, в частности исмаилитов, а также адептов джафаритского толка.



Чем вам не геноцид по этническому признаку и Холокост по-талибовски, которое ограничивает национальные и конфессиональные права местного населения – аборигенов Афганистана. В отличии пуштун, эмигрировавших в Афганистан из Сулеймановых гор, что на границе Индии и Пакистана в начале семнадцатого века, непуштуны исторически тяготеют к России, считают ее надежным оплотом от нападок с Юга. Но позиционирование "Талибан" подразумевает, что Афганистан является исключительной родиной пуштунов, другие национальности считаются приезжими и их необходимо выдворить с территории Афганистана. Гендерный апартеид стоит отдельно в повестке талибов, основу которого считают отрицание всяких прав женщин на учебу и труд. И это в стране, где по приблизительным подсчетам насчитывается более 20 млн. женщин.



Выход на государственный уровень идеологии радикального толка привело к тому, что из 33 членов правительства Талибан, 17 человек признаны международными террористами и включены в черный список ООН. Признание мировым сообществом этого государства и легитимность его режима в нынешней форме приведет к падению системы общечеловеческих ценностей и пересмотру международных отношений, возрождению нацизма восточной версии.



Анализируя нынешнюю идеологию "Талибан" мы становимся свидетелем того, что она идеологически идентична с нацизмом. В противоречие своим обещаниям не прекратило контакты с террористическими организациями. Более того, они предоставляют иностранным террористам афганские паспорта для сокрытия их личности. Используя принцип "ухуват-уд-дин" (братство на основе веры), талибы поддержать террористов, сражавшихся с ними бок о бок. После укрепления власти, Талибан использует МТО для проведения различных террористических акций на территории РФ и Центральной Азии.



Приход к власти талибов обнадежил радикальных группировок региона, которые считают, что приход к власти посредством террора возможен.



Современные неоталибы не идут на компромиссы и не делают никаких уступок в ходе переговоров. Они достигают своих целей не путем переговоров и уступок, а путем усиления террора, боевых действий и иных способов принуждения. Высокопоставленные чиновники "Талибан" регулярно распространяют прямые угрозы, превращая Афганистан в центр международного терроризма в случае непризнания их власти легитимным.



О том, что движение "Талибан", как продукт гибридной войны продолжает служит в качестве прокси-армии мировых держав в борьбе за сферы влияния и претензии на региональное господство, в последнее время не говорит только ленивый.



Движения "Талибан", по-видимому, это комбинация проводников геополитики для эксперимента над большой географической части Южной Азии, создания управляемого хаоса на южных рубежах СНГ и очагов напряженности в богатым человеческим потенциалом и природными ресурсами регионе.



Александр Державин, аналитик - востоковед