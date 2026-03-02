 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Вторник, 03.03.2026
15:01  Ловушка ИИ: как нейросеть, обученная на западной пропаганде, подставила Трампа в Иране
13:04  США ударили по Ирану: чем это грозит экономике Казахстана
12:00  Президент Таджикистана и лидер Туркменистана направили телеграммы соболезнования Президенту Ирана
02:36  ФСК: "План Инона" – свою страну увеличить и укрепить, а соседние расколоть на мелкие части
01:29  НГ: О глубокой тревоге в столицах стран Центральной Азии
00:05  ВС РФ расширили зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 2 марта
Понедельник, 02.03.2026
22:42  Ближневосточная операция США и Израиля как элемент глобальной стратегии
22:17  Опровержение: Иран не стрелял по саудовским нефтяным заводам Saudi Aramco
20:17  Расплата за двойную игру: Дели клянчит у Вашингтона право на покупку нефти из РФ
16:03  Бишкек между молотом и наковальней. Кыргызстан подаcт в суд на ЕС из-за санкций против России
14:07  Трамп запросил пощады. Иран отказался и наносит удары по объектам "коалиции Эпштейна"
04:19  Почему Иран не развалится, а США будет все равно, - Тимофей Бордачев
03:26  Центральная Азия: взаимодействие в энергетическом секторе снова на повестке дня, - Азиз Абдраимов
02:24  Агрессия против Ирана выбивает ключевое звено евразийских транспортных коридоров
00:05  ВС РФ готовятся к штурму на нескольких направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 01.03.2026
23:13  Афганистан нанес удары по пакистанской авиабазе, штабу и военному лагерю
18:08  НГ: Туркмения открыла двери для британского капитала и европейских энергопроектов
16:34  Садыр Жапаров об итогах развития Кыргызстана в 2025 году и планах на ближайшие годы
12:23  ФСК: Нападение США и Израиля на Иран - мир возмущен и встревожен. Тегеран подтвердил смерть Хаменеи
03:49  Известия: ЕС резко усилил давление на страны Центральной Азии за связи с РФ
01:00  Иран переиграл себя с ядерным оружием, - Федор Лукьянов
Суббота, 28.02.2026
16:13  Атака на Иран: позорный провал с первой секунды, - Кирилл Стрельников
15:05  Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США и Израиля против Ирана
05:06  Пакистанский эксперт о причинах февральской эскалации между Исламабадом и Кабулом
03:43  Объем денежных переводов в Киргизию достиг $3 млрд, - Анна Кряжева
01:50  Стало известно, сколько людей переехало из Таджикистана в Россию
00:05  Русские войска готовятся к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 27 февраля
Пятница, 27.02.2026
19:47  В Ташкенте началась модернизация транспортной системы, - Саида Мирзиеева
13:01  Взгляд: Россия загнала под землю новое ядерное оружие США
12:02  МВФ озаботился китайскими рекордами в сфере внешней торговли, - Валентин Катасонов
11:12  Кабул 2026 года: Нацизм талибовского разлива в действии, - Александр Державин
10:35  США ищут оправдания для удара по Ирану. Что нужно знать
02:41  Пакистан нанес авиаудары по военным объектам талибов в Кабуле
02:26  Позиции русского языка в Центральной Азии закрепляют конкретные действия, - Марат Нургожаев
01:37  МИД КНР: Китай внимательно следит за развитием ситуации в Иране
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ северо-западнее Покровска – итоговая сводка Readovka за 26 февраля
Четверг, 26.02.2026
21:02  Британия хочет править не только морями, но и Центральной Азией, - Виктория Панфилова
19:47  10 самых важных дат истории Павлодара, - П.В.Густерин
14:03  Покорение под фанфары. США закрепляются у южных границ России, - Сергей Кожемякин
09:50  Кадровые перестановки в Таджикистане 25 февраля 2026
04:13  Turkmen Serdar: Ашхабад сердится. Что скрывает туман войны в Иране?
02:40  МИД России о военно-политической ситуации в Афганистане: численность террористов 20–23 тысяч
01:05  Трамп потребовал от Киева прекратить атаки трубопровода КТК в Новороссийске
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 февраля
Среда, 25.02.2026
22:11  При поддержке ЕАБР опубликованы на русском языке шариатские стандарты AAOIFI по бухучету и аудиту
18:39  Монгольские горнодобывающие компании выходят на лондонскую биржу
17:55  ЕАБР: Население Центральной Азии в 2040 году приблизится к 100 млн человек
17:43  Узбекистан начал разведку углеводородов в Афганистане
16:36  Почему США не поддержали резолюцию ГА ООН по Украине и как голосовали страны ЦА
15:36  Правительство Монголии раскрыло личность своего величайшего шпиона XX века
12:33  Бум искусственного интеллекта в США столкнулся с электрическим шоком
11:46  Новые назначения в правительстве Кыргызстана 24 февраля
05:31  Фильм узбекского режиссера Эльдара Юлдашева "Тайметов. Вестник Победы" победил на кинофестивале в Москве
04:01  Провалившееся в бездну трио: "Талибан"*, ИГИЛ* и международное право, - Батыр Шайгарданов
03:24  Американцы кружат по берегам Каспия вокруг Ирана, роль Туркменистана не ясна, - Марат Нургожаев
02:21  В Казахстане за три года на финансирование 20 проектов в геологоразведке потратят $500 млн
01:35  МИД России о нарушении Будапештского меморандума 1994 года
00:05  ВС РФ начали прорыв линии обороны ВСУ севернее Сум – итоговая сводка Readovka за 24 февраля
Вторник, 24.02.2026
21:45  Узбекистан направил 200 специалистов на строительство АЭС "Аккую" в Турции
19:29  Лондон и Париж готовятся вооружить Киев ядерной бомбой
17:33  Синьхуа: Система глобального управления "серьезно игнорирует" интересы и потребности Глобального Юга
Президент Таджикистана и лидер Туркменистана направили телеграммы соболезнования Президенту Ирана
12:00 03.03.2026

Телеграмма соболезнования Президенту Исламской Республики Иран Масъуду Пизишкиену
02.03.2026 11.40
город Душанбе
https://president.tj/

2 марта Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования Президенту Исламской Республики Иран уважаемому Масъуду Пизишкиену в которой говорится:

"Ваше Превосходительство,

Мы с большим сожалением и глубокой печалью восприняли известие о гибели Верховного руководителя Исламской Республики Иран Аятолла Саида Али Хаманаеи, ряда иранских государственных лиц и командиров.

Выражая благородному и несгибаемому народу Ирана наши искренние соболезнования в связи с этой огромной утратой, хотел бы отметить достойный вклад покойного Аятолла Саида Али Хаманаеи в развитие таджикско-иранских всесторонних и созидательных взаимоотношений, а также в укрепление сотрудничества двух наций – носителей древней цивилизации.

В эти трагические дни, выразив скорбь и сочувствие народа Таджикистана братскому народу Ирана прошу у Всевышнего вечной милости всем погибшим, нашедшим божественный покой души, а их родным и близким - доброго терпения перед этим тяжелым горем".



***

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана направил соболезнования Президенту Ирана
02.03.2026
https://turkmenistan.gov.tm/

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Герой-Аркадаг от имени народа Туркменистана направил соболезнования Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану и всему иранскому народу в связи с безвременной кончиной Верховного Лидера Исламской Республики Иран Аятоллы Сейеда Али Хаменеи.

Герой-Аркадаг выразил слова сопереживания в этот тяжелый момент родным и близким усопшего, пожелав, чтобы душа покойного пребывала в раю и земля была пухом.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1772528400


