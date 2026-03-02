|Президент Таджикистана и лидер Туркменистана направили телеграммы соболезнования Президенту Ирана
12:00 03.03.2026
Телеграмма соболезнования Президенту Исламской Республики Иран Масъуду Пизишкиену
02.03.2026 11.40
город Душанбе
https://president.tj/
2 марта Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования Президенту Исламской Республики Иран уважаемому Масъуду Пизишкиену в которой говорится:
"Ваше Превосходительство,
Мы с большим сожалением и глубокой печалью восприняли известие о гибели Верховного руководителя Исламской Республики Иран Аятолла Саида Али Хаманаеи, ряда иранских государственных лиц и командиров.
Выражая благородному и несгибаемому народу Ирана наши искренние соболезнования в связи с этой огромной утратой, хотел бы отметить достойный вклад покойного Аятолла Саида Али Хаманаеи в развитие таджикско-иранских всесторонних и созидательных взаимоотношений, а также в укрепление сотрудничества двух наций – носителей древней цивилизации.
В эти трагические дни, выразив скорбь и сочувствие народа Таджикистана братскому народу Ирана прошу у Всевышнего вечной милости всем погибшим, нашедшим божественный покой души, а их родным и близким - доброго терпения перед этим тяжелым горем".
***
Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана направил соболезнования Президенту Ирана
02.03.2026
https://turkmenistan.gov.tm/
Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Герой-Аркадаг от имени народа Туркменистана направил соболезнования Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану и всему иранскому народу в связи с безвременной кончиной Верховного Лидера Исламской Республики Иран Аятоллы Сейеда Али Хаменеи.
Герой-Аркадаг выразил слова сопереживания в этот тяжелый момент родным и близким усопшего, пожелав, чтобы душа покойного пребывала в раю и земля была пухом.