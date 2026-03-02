Президент Таджикистана и лидер Туркменистана направили телеграммы соболезнования Президенту Ирана

12:00 03.03.2026

02.03.2026 11.40

город Душанбе

2 марта Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования Президенту Исламской Республики Иран уважаемому Масъуду Пизишкиену в которой говорится:



"Ваше Превосходительство,



Мы с большим сожалением и глубокой печалью восприняли известие о гибели Верховного руководителя Исламской Республики Иран Аятолла Саида Али Хаманаеи, ряда иранских государственных лиц и командиров.



Выражая благородному и несгибаемому народу Ирана наши искренние соболезнования в связи с этой огромной утратой, хотел бы отметить достойный вклад покойного Аятолла Саида Али Хаманаеи в развитие таджикско-иранских всесторонних и созидательных взаимоотношений, а также в укрепление сотрудничества двух наций – носителей древней цивилизации.



В эти трагические дни, выразив скорбь и сочувствие народа Таджикистана братскому народу Ирана прошу у Всевышнего вечной милости всем погибшим, нашедшим божественный покой души, а их родным и близким - доброго терпения перед этим тяжелым горем".



